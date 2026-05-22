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Isabel Díaz Ayuso revalidaría su mayoría absoluta en las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2027 con dos escaños más

La encuesta realizada a través de mil entrevistas entre el 7 y el 14 de mayo revela que el Partido Popular alcanzaría un 48,7% de los votos

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Isabel Díaz Ayuso. (Europa Press)
Isabel Díaz Ayuso. (Europa Press)

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha consolidado su posición política en la Comunidad de Madrid. Así lo reflejan los últimos datos de la encuesta de GAD3, que pronostica que la madrileña revalidaría y ampliaría su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas previstas para el 23 de mayo del próximo año. Según el sondeo, elaborado para El Debate, el PP sumaría ahora dos escaños más respecto a los comicios anteriores, situándose en 72 representantes dentro de la Asamblea de Madrid.

La encuesta realizada a través de mil entrevistas entre el 7 y el 14 de mayo revela que el Partido Popular alcanzaría un 48,7% de los votos, lo que se traduciría en 72 de los 135 escaños en el Parlamento autonómico madrileño. Estos datos anticipan una victoria holgada para Isabel Díaz Ayuso, quien mantendría el liderazgo político sobre el resto de formaciones con esta cifra como dato más diferenciado.

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El sondeo también prevé una situación menos favorable para Más Madrid que, tras obtener 27 escaños y el 18,4% del voto en 2023, pasaría a 23 escaños y un 16,2% del voto. Por el contrario, el PSOE incrementaría su representación en un diputado hasta un total de 28 y elevaría su porcentaje de voto del 18,2% al 19,6%, ubicándose de este modo por encima de Más Madrid. Por su parte, Vox seguiría el ejemplo de los socialistas y añadiría un escaño más, alcanzando los 12 diputados con un 8,7% de votos, frente al 7,3% registrado en las anteriores elecciones. Podemos, que ya quedó fuera de la Asamblea en 2023, tampoco lograría escaños en esta ocasión al quedarse en el 3,3% de los sufragios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este martes de "escándalo internacional" la investigación del expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra' y ha criticado que el Gobierno de la nación "cuestione" la labor de la Justicia. (Fuente: Comunidad de Madrid)

Según los datos recopilados por GAD3, también se ha valorado el nivel de aprobación de los principales líderes autonómicos de Madrid. La encuesta muestra que Isabel Díaz Ayuso obtiene la puntuación más alta, un 5,3, seguida de Mónica García (actual ministra de Sanidad), con un 3,4. La notoriedad de ambas resulta también destacada: el 100 % de los encuestados reconoce a Ayuso y el 93 % a García. Por su parte, el líder del PSOE madrileño, Óscar López, alcanza una puntuación de 3,3 —aunque entre sus votantes más directos la nota sube a 5,4, la cifra más baja entre los cuatro principales dirigentes estatales respecto a su propio electorado— y dispone de un grado de conocimiento del 85 %. El líder regional de Vox, José Antonio Fúster, queda en último lugar con una nota media de 2,9 y un 71 % que le reconoce.

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La encuesta se elaboró mientras Ayuso estaba en México

La encuesta se llevó a cabo durante los días en los que la visita de Isabel Díaz Ayuso a México adquirió relevancia pública debido a que tuvo que interrumpirla antes de lo previsto tras acusaciones de boicot por parte del Gobierno mexicano. A pesar de la controversia, Ayuso ha sido la única de los líderes autonómicos que ha superado el aprobado.

A falta de un año para la cita electoral, los dirigentes populares mantienen un discurso de prudencia, aunque el estudio demoscópico sitúe en torno a la mayoría absoluta las aspiraciones del partido. Como manifestó Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, en declaraciones ofrecidas el pasado lunes, “pasará lo que decidan los madrileños“. Esta reacción tuvo lugar tan solo un día después de que Juan Manuel Moreno Bonilla quedara a dos escaños de la mayoría absoluta en Andalucía.

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