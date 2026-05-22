Caso Zapatero: los técnicos de Hacienda exigen prohibir a los expolíticos ser lobistas y mano dura contra la corrupción y las puertas giratorias

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (Eduardo Parra/Europa Press)

El caso Plus Ultra ha vuelto a colocar bajo el foco las relaciones entre poder político, intereses económicos y toma de decisiones públicas. En este contexto, los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, han reclamado un impulso “definitivo” a las reformas legales destinadas a blindar la integridad institucional y garantizar que las decisiones públicas respondan exclusivamente al interés general.

La organización considera que la actual regulación resulta insuficiente para evitar conflictos de interés y denuncia que la opacidad que rodea determinadas relaciones entre responsables públicos y grupos económicos está erosionando la confianza ciudadana en las instituciones. Por ello, reclama cambios profundos que afecten tanto a la regulación de los lobbies como al régimen de incompatibilidades de altos cargos y funcionarios.

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Los técnicos de Hacienda sostienen que el problema no radica únicamente en la existencia de actividades de representación de intereses, sino en la falta de transparencia sobre quién influye, cómo lo hace y qué contactos mantiene con quienes toman decisiones dentro de la Administración.

Transparencia total y acabar con las puertas giratorias

Entre las medidas más contundentes planteadas por los técnicos de Hacienda destaca la prohibición de ejercer actividades de lobby para quienes hayan ocupado altos cargos políticos, altos puestos funcionariales o responsabilidades de representación pública.

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A juicio de Gestha, el actual sistema de incompatibilidades resulta demasiado limitado y permite que antiguos responsables públicos pasen a trabajar para empresas o sectores vinculados directamente con las materias sobre las que antes tomaban decisiones. La organización considera que esta situación alimenta la percepción de “puertas giratorias” y debilita la credibilidad institucional.

Por ello, proponen endurecer las incompatibilidades tras el cese y prohibir expresamente que antiguos altos cargos desarrollen actividades de influencia relacionadas con sus competencias previas, incluso más allá de los actuales plazos legales.

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El expresidente del Gobierno, imputado por tres delitos de corrupción por la Audiencia Nacional.

Publicar las agendas de los políticos para ver con quién se reúnen

Otra de las principales reclamaciones pasa por establecer la obligación de publicar las agendas completas de los cargos públicos sin limitaciones. Según los técnicos de Hacienda, los ciudadanos deben conocer con qué personas o entidades se reúnen los responsables políticos, qué asuntos abordan y qué documentación reciben durante esos encuentros.

Gestha también plantea que todas las aportaciones realizadas por grupos de interés durante la elaboración de normas, contratos o políticas públicas queden registradas y sean accesibles públicamente.

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Registro obligatorio y control sobre los lobistas

La organización propone crear un Registro de Grupos de Interés público y obligatorio, gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses. Este sistema permitiría identificar a los lobistas, conocer sus relaciones con responsables públicos y supervisar sus actividades de influencia.

Además, plantean que la inscripción pueda ser revocada en los casos más graves y que las infracciones cometidas por los grupos de presión sean de conocimiento público. El objetivo, aseguran, es acabar con la opacidad que rodea actualmente parte de estas actividades.

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Junto al registro obligatorio, los técnicos reclaman la implantación de un Código de Conducta estricto para los lobistas, que incluiría la prohibición de ofrecer regalos, ventajas o beneficios de cualquier tipo a cargos públicos o responsables administrativos.

Consideran que España necesita avanzar hacia estándares de transparencia similares a los existentes en otros países europeos, donde las actividades de influencia cuentan con mayores controles y mecanismos de supervisión.

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José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, Julio Martínez Martínez, José Luis Ábalos y Julio Martínez Sola (Montaje Infobae)

Una agencia independiente y más poder para los órganos de control

Las propuestas de Gestha también incluyen la creación de una Agencia independiente de Integridad Pública, encargada de centralizar investigaciones y supervisar posibles conflictos de interés dentro de las administraciones.

Según el planteamiento de los técnicos, este organismo estaría dirigido por una autoridad independiente nombrada por el Congreso durante un periodo de seis años, con el objetivo de garantizar autonomía respecto al Gobierno de turno.

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Asimismo, la organización pide reforzar los órganos de control ya existentes, tanto internos como externos. Entre ellos citan al Tribunal de Cuentas, las Cámaras de Cuentas autonómicas, la Intervención General del Estado y los órganos de fiscalización de comunidades autónomas y entidades locales.

Inciden en que estos organismos necesitan más medios, competencias y capacidad de actuación para prevenir irregularidades y detectar posibles casos de corrupción antes de que se produzcan daños económicos graves para las arcas públicas.

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Más castigo a la corrupción

Otra de las reformas planteadas afecta directamente al ámbito penal. Los técnicos de Hacienda proponen ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años para facilitar investigaciones complejas y evitar que determinadas causas queden impunes por falta de tiempo.

También reclaman endurecer las condiciones para acceder a beneficios penitenciarios en casos de corrupción. Según defienden, quienes hayan causado un perjuicio económico al patrimonio público solo deberían acceder a ventajas penitenciarias después de reparar económicamente el daño provocado.

Entre las propuestas más novedosas figura el uso de Inteligencia Artificial para detectar indicios de conflictos de interés en procesos de contratación pública, subvenciones y adjudicaciones de gasto.

Los técnicos de Hacienda creen que estas herramientas tecnológicas podrían ayudar a identificar patrones sospechosos, relaciones cruzadas o posibles riesgos de fraude de manera más rápida y eficaz.

Un pacto político para blindar el interés general

La organización también reclama la implantación obligatoria de planes estratégicos antifraude en administraciones públicas y grandes empresas. El objetivo sería identificar áreas vulnerables y establecer mecanismos preventivos antes de que aparezcan irregularidades.

Para los técnicos de Hacienda, todas estas reformas deberían abordarse desde el consenso político y no desde la confrontación partidista. Insisten en que la protección de la integridad pública constituye una cuestión de Estado que afecta directamente a la calidad democrática y a la confianza ciudadana.