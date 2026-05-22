España

Caso Zapatero: los técnicos de Hacienda exigen prohibir a los expolíticos ser lobistas y mano dura contra la corrupción y las puertas giratorias

Consideran que tras la investigación de Plus Ultra es necesario reforzar la transparencia, la incompatibilidad y crear una Agencia Independiente de Integridad Pública

Guardar
Google icon
Plus Ultra Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (Eduardo Parra/Europa Press)

El caso Plus Ultra ha vuelto a colocar bajo el foco las relaciones entre poder político, intereses económicos y toma de decisiones públicas. En este contexto, los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, han reclamado un impulso “definitivo” a las reformas legales destinadas a blindar la integridad institucional y garantizar que las decisiones públicas respondan exclusivamente al interés general.

La organización considera que la actual regulación resulta insuficiente para evitar conflictos de interés y denuncia que la opacidad que rodea determinadas relaciones entre responsables públicos y grupos económicos está erosionando la confianza ciudadana en las instituciones. Por ello, reclama cambios profundos que afecten tanto a la regulación de los lobbies como al régimen de incompatibilidades de altos cargos y funcionarios.

PUBLICIDAD

Los técnicos de Hacienda sostienen que el problema no radica únicamente en la existencia de actividades de representación de intereses, sino en la falta de transparencia sobre quién influye, cómo lo hace y qué contactos mantiene con quienes toman decisiones dentro de la Administración.

Transparencia total y acabar con las puertas giratorias

Entre las medidas más contundentes planteadas por los técnicos de Hacienda destaca la prohibición de ejercer actividades de lobby para quienes hayan ocupado altos cargos políticos, altos puestos funcionariales o responsabilidades de representación pública.

PUBLICIDAD

A juicio de Gestha, el actual sistema de incompatibilidades resulta demasiado limitado y permite que antiguos responsables públicos pasen a trabajar para empresas o sectores vinculados directamente con las materias sobre las que antes tomaban decisiones. La organización considera que esta situación alimenta la percepción de “puertas giratorias” y debilita la credibilidad institucional.

Por ello, proponen endurecer las incompatibilidades tras el cese y prohibir expresamente que antiguos altos cargos desarrollen actividades de influencia relacionadas con sus competencias previas, incluso más allá de los actuales plazos legales.

El expresidente del Gobierno, imputado por tres delitos de corrupción por la Audiencia Nacional.

Publicar las agendas de los políticos para ver con quién se reúnen

Otra de las principales reclamaciones pasa por establecer la obligación de publicar las agendas completas de los cargos públicos sin limitaciones. Según los técnicos de Hacienda, los ciudadanos deben conocer con qué personas o entidades se reúnen los responsables políticos, qué asuntos abordan y qué documentación reciben durante esos encuentros.

Gestha también plantea que todas las aportaciones realizadas por grupos de interés durante la elaboración de normas, contratos o políticas públicas queden registradas y sean accesibles públicamente.

Registro obligatorio y control sobre los lobistas

La organización propone crear un Registro de Grupos de Interés público y obligatorio, gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses. Este sistema permitiría identificar a los lobistas, conocer sus relaciones con responsables públicos y supervisar sus actividades de influencia.

Además, plantean que la inscripción pueda ser revocada en los casos más graves y que las infracciones cometidas por los grupos de presión sean de conocimiento público. El objetivo, aseguran, es acabar con la opacidad que rodea actualmente parte de estas actividades.

Junto al registro obligatorio, los técnicos reclaman la implantación de un Código de Conducta estricto para los lobistas, que incluiría la prohibición de ofrecer regalos, ventajas o beneficios de cualquier tipo a cargos públicos o responsables administrativos.

Consideran que España necesita avanzar hacia estándares de transparencia similares a los existentes en otros países europeos, donde las actividades de influencia cuentan con mayores controles y mecanismos de supervisión.

José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, Julio Martínez Martínez, José Luis Ábalos y Julio Martínez Sola (Montaje Infobae)
José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, Julio Martínez Martínez, José Luis Ábalos y Julio Martínez Sola (Montaje Infobae)

Una agencia independiente y más poder para los órganos de control

Las propuestas de Gestha también incluyen la creación de una Agencia independiente de Integridad Pública, encargada de centralizar investigaciones y supervisar posibles conflictos de interés dentro de las administraciones.

Según el planteamiento de los técnicos, este organismo estaría dirigido por una autoridad independiente nombrada por el Congreso durante un periodo de seis años, con el objetivo de garantizar autonomía respecto al Gobierno de turno.

Asimismo, la organización pide reforzar los órganos de control ya existentes, tanto internos como externos. Entre ellos citan al Tribunal de Cuentas, las Cámaras de Cuentas autonómicas, la Intervención General del Estado y los órganos de fiscalización de comunidades autónomas y entidades locales.

Inciden en que estos organismos necesitan más medios, competencias y capacidad de actuación para prevenir irregularidades y detectar posibles casos de corrupción antes de que se produzcan daños económicos graves para las arcas públicas.

Más castigo a la corrupción

Otra de las reformas planteadas afecta directamente al ámbito penal. Los técnicos de Hacienda proponen ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años para facilitar investigaciones complejas y evitar que determinadas causas queden impunes por falta de tiempo.

También reclaman endurecer las condiciones para acceder a beneficios penitenciarios en casos de corrupción. Según defienden, quienes hayan causado un perjuicio económico al patrimonio público solo deberían acceder a ventajas penitenciarias después de reparar económicamente el daño provocado.

Entre las propuestas más novedosas figura el uso de Inteligencia Artificial para detectar indicios de conflictos de interés en procesos de contratación pública, subvenciones y adjudicaciones de gasto.

Los técnicos de Hacienda creen que estas herramientas tecnológicas podrían ayudar a identificar patrones sospechosos, relaciones cruzadas o posibles riesgos de fraude de manera más rápida y eficaz.

Un pacto político para blindar el interés general

La organización también reclama la implantación obligatoria de planes estratégicos antifraude en administraciones públicas y grandes empresas. El objetivo sería identificar áreas vulnerables y establecer mecanismos preventivos antes de que aparezcan irregularidades.

Para los técnicos de Hacienda, todas estas reformas deberían abordarse desde el consenso político y no desde la confrontación partidista. Insisten en que la protección de la integridad pública constituye una cuestión de Estado que afecta directamente a la calidad democrática y a la confianza ciudadana.

Temas Relacionados

José Luis Rodríguez ZapateroCaso Plus UltraGobierno de EspañaCorrupciónAudiencia NacionalEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tana Rivera continúa con los homenajes familiares tras su look de la duquesa de Alba: rinde tributo a su otra abuela, Carmina Ordóñez, en El Rocío

La hija de Francisco Rivera ha lucido un conjunto idéntico que el que llevó su abuela en el Rocío de 1977

Tana Rivera continúa con los homenajes familiares tras su look de la duquesa de Alba: rinde tributo a su otra abuela, Carmina Ordóñez, en El Rocío

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

La secretaria del expresidente aparece señalada en el auto de la Audiencia Nacional, mientras su hermana Antonia será juzgada por presunta prevaricación urbanística

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

Los pacientes ingresados en el Gómez Ulla por contacto con el brote de hantavirus podrán continuar la cuarentena en sus domicilios bajo supervisión sanitaria

Los 13 españoles asintomáticos que viajaban en el crucero MV Hondius podrán volver a sus casas si tienen PCR negativa tras 28 días de seguimiento hospitalario

Los pacientes ingresados en el Gómez Ulla por contacto con el brote de hantavirus podrán continuar la cuarentena en sus domicilios bajo supervisión sanitaria

La Unión Europea cede ante los agricultores y eliminará los aranceles aduaneros al fertilizante

La medida, que contará con una duración de un año, busca reducir los costes para los productores y disminuir la dependencia del sector de las importaciones de Rusia y Bielorrusia

La Unión Europea cede ante los agricultores y eliminará los aranceles aduaneros al fertilizante

La línea sucesoria al trono de Tailandia, en jaque: la hija mayor del rey Rama X empeora tras tres años en coma y el menor vive recluido en Alemania

Los otros cinco hijos del rey Rama X de Tailandia han sido repudiados, mientras que los medios aseguran que el pequeño cuenta con trastorno del espectro autista

La línea sucesoria al trono de Tailandia, en jaque: la hija mayor del rey Rama X empeora tras tres años en coma y el menor vive recluido en Alemania
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

Isabel Díaz Ayuso revalidaría su mayoría absoluta en las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2027 con dos escaños más

Bruselas se desmarca del rescate de Plus Ultra: España no necesitó la aprobación europea porque el pago no superó los 250 millones

Un incendio obliga a desalojar la segunda planta del hospital de Torrevieja por un incendio: hay un herido y varios afectados por el humo

Ábalos asegura que advirtió a Pedro Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y responsabiliza a Zapatero de la decisión

ECONOMÍA

La Unión Europea cede ante los agricultores y eliminará los aranceles aduaneros al fertilizante

La Unión Europea cede ante los agricultores y eliminará los aranceles aduaneros al fertilizante

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

DEPORTES

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez

Guardiola se despide del Manchester City: “No tengo planes para entrenar por un tiempo, pero necesito dar un paso atrás”

Riquelme se queda sin el apoyo de la banca española y tendrá que buscar financiación fuera para sostener el aval de su candidatura para presidir el Real Madrid

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre