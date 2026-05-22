La línea sucesoria al trono de Tailandia, en jaque: la hija mayor del rey Rama X empeora tras tres años en coma y el menor vive recluido en Alemania

La reina Suthida junto a los hijos de Rama X de Tailandia, las princesas Bajrakitiyabha y Sirivannavari y el príncipe Dipangkorn (Grosby)

El estado de salud de la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia ha experimentado un deterioro significativo en las últimas semanas, según el comunicado más reciente de la Oficina de la Casa Real de Tailandia. El parte oficial detalla que la hija mayor del monarca permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok, en coma desde hace tres años, y con varios órganos vitales gravemente afectados.

Según lo especificado por la Casa Real, el cuadro ha empeorado tras detectarse, en abril de 2026, una infección abdominal con inflamación severa del intestino grueso, que ha provocado inestabilidad importante en sus constantes vitales. El personal sanitario ha registrado episodios recurrentes de presión arterial peligrosamente baja, arritmias y fallos en la coagulación, obligando a mantener a la princesa con soporte mecánico para las funciones pulmonares y renales.

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Las autoridades médicas han explicado que, pese a distintos tratamientos de choque, con la administración de antibióticos de amplio espectro y diferentes fármacos para estabilizar la presión arterial y el corazón, la respuesta de la princesa no ha sido positiva. La gravedad de la infección dificulta el funcionamiento de órganos críticos, generando una incertidumbre relevante para la familia real y la sociedad tailandesa.

Empeora el estado de salud de la princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia tras tres años hospitalizada (Europa Press)

La salud de la princesa tailandesa

El empeoramiento actual reabre el debate público en el país sobre la sucesión al trono. Al tratarse de la primogénita del rey Rama X, y dadas las restricciones históricas que han impedido a las mujeres acceder a la Corona, la evolución de su estado condiciona el futuro de la institución.

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Desde diciembre de 2022, la salud de la princesa ha sido objeto de atención y especulación. Bajrakitiyabha perdió el conocimiento durante un entrenamiento con su perro, lo que dio origen a rumores sobre su fallecimiento. La familia real tailandesa aclaró entonces que la princesa había sufrido un grave problema cardíaco durante un paseo en el parque nacional de Khao Yai y fue trasladada de urgencia en helicóptero a Bangkok. Tras confirmarse su permanencia en coma, y a pesar de los informes periódicos, las actualizaciones oficiales se han hecho esporádicas a partir de 2024.

Durante su convalecencia, la Casa Real tailandesa ha reconocido la existencia de infecciones severas detectadas en la sangre desde 2025. Estas complicaciones han marcado la evolución negativa del estado clínico de Bajrakitiyabha, a quien los especialistas han tratado sin lograr revertir el escenario. Según lo detallado en los partes médicos y recogido por la Casa Real, entre los síntomas actuales prevalecen la presión arterial baja, ritmos cardíacos irregulares y alteraciones de la coagulación, lo que conlleva un alto riesgo vital.

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Los reyes de Tailandia y Dinamarca en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

El paradero del supuesto heredero

La situación médica actual ha coincidido con un periodo de incertidumbre institucional. La hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn es considerada para muchos la heredera de facto, pese a que la ley tailandesa tradicionalmente no permite que una mujer ascienda al trono. Este contexto legal, junto con el repudio a cinco de los siete hijos del monarca y la exclusión formal de sus descendientes de la línea sucesoria, deja como única opción oficial a su hijo menor, fruto de su tercera boda.

De acuerdo con las informaciones emanadas de la Oficina de la Casa Real, el príncipe Dipangkorn Rasmijoti, hijo del rey Rama X, reside habitualmente en Alemania y, según medios locales, presenta un trastorno del espectro autista que comprometería la posibilidad de asumir funciones institucionales. Esta situación ha avivado la especulación y la inquietud respecto a la continuidad de la monarquía.

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El príncipe, destinado a convertirse en Rama XI, ha crecido en Feldafing, una ciudad alemana a orillas del lago Starnberg. Vive separado de su madre, Srirasmi Suwadee, la tercera esposa del monarca, de quien su padre se divorció y repudió en 2014. Tras dicho divorcio, Srirasmi recibió una compensación económica cercana a los 5,1 millones de euros y renunció a la custodia del niño, sin volver a tener contacto con él.

El rey de Tailandia y su familia

La prensa alemana recoge que el joven príncipe siguió un programa de educación especial y recibe tratamiento médico por indicación de su padre, quien siempre insistió en que fuera atendido en Villa Medica, una clínica alemana reconocida por sus tratamientos de alta gama en un entorno exclusivo. Allí ha tenido todos los cuidados, a excepción del afecto de su padre, ya que los medios también insinúan que se avergüenza de él.

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La preparación de la princesa para el trono tailandés

A lo largo de su vida, la princesa Bajrakitiyabha había acumulado una sólida trayectoria académica para ocupar el trono: licenciada en Derecho por la Universidad Thammasat y en Relaciones Internacionales por la Universidad Abierta Sukhothai Thammathirat, ambas en Tailandia, además de una maestría y un doctorado en Derecho obtenidos en Estados Unidos. Este perfil ha consolidado su peso dentro de la institución, hasta el punto de que su figura ha sido clave en el debate nacional sobre una posible apertura de la Corona a las mujeres.

Actualmente, con el rey Maha Vajiralongkorn, Rama X sin haber designado sucesor formal a sus 71 años, el futuro de la Casa Chakri permanece suspendido. La salud de la princesa y la ausencia de certezas en la línea sucesoria mantienen a la institución en una situación de espera, como ha subrayado la Oficina de la Casa Real en su última comunicación.

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