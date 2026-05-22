Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Pep Guardiola. (Reuters)

Era un secreto a voces, y ahora ya es oficial: Pep Guardiola dejará el Manchester City tras 10 años al mando, dando por terminada su etapa en el club inglés un año antes de que expirara su contrato, que tenía hasta el 30 de junio de 2027.

“What a time we have had together” (“Qué momentos hemos pasado juntos”, ha dicho en las redes sociales del Manchester City, que ha publicado un vídeo titulado: “Un mensaje de Pep”. “Será difícil, chicos -arranca diciendo en el vídeo-. Cuando llegué, mi primera entrevista fue con Noel Gallagher [que aparece en ese momento diciéndole: Bienvenido a Mánchester]. Salí pensando: ‘Está bien, Noel está aquí. Esto será divertido’. Y qué momentos hemos pasado juntos”.

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El vídeo continúa con una confesión en la que no confiesa nada: “No me pregunten las razones por las que me voy. No hay motivo, pero en lo más profundo sé que es mi momento. Nada es eterno. Si lo fuera, sería aquí. Lo eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”. Guardiola ofrece entonces su homenaje a la ciudad en la que ha vivido durante la última década: “Esta es una ciudad construida a base de trabajo, de esfuerzo. Lo ves en el color de los ladrillos, de personas que entran temprano y salen tarde. Las fábricas, los bancos, los sindicatos, la música. La Revolución Industrial y cómo esto cambió el mundo. Y creo que llegué a entender eso, y mis equipos también. Trabajamos y sufrimos, luchamos, e hicimos las cosas a nuestra manera”.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

En los 592 partidos de Pep Guardiola al frente del Manchester City, el equipo acumula 20 títulos. Ha ganado seis Ligas, tres Copas, cinco Copas de la Liga, tres Supercopas inglesas, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y la primera Champions de su historia, en 2023.

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“El trabajo duro se manifiesta de muchas formas. Viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League y ustedes estaban allí, y viajes a Estambul, cuando también estuvieron presentes. Recuerden el atentado de Manchester, cuando la ciudad mostró al mundo cómo se ve realmente la fortaleza. No fue ira, no fue miedo, solo amor, comunidad, unión, una ciudad unida”, destaca Guardiola en el vídeo.

Pep Guardiola, tras ganar la Champions. (Molly Darlington/Reuters)

“Recuerden cuando perdí a mi madre durante el COVID, y sentí que este club me sostuvo. Los aficionados, el personal, la gente de Mánchester, ustedes me dieron fuerzas cuando más lo necesitaba. Chris, mis hijos, toda mi familia, estuvieron ahí como siempre. Khaldoon, tú también estuviste. Jugadores, no olviden ni un solo instante, ni un solo momento. Yo, mi cuerpo técnico, este club, todo lo que hemos hecho, lo hicimos por todos ustedes, y han sido simplemente excepcionales. Aún no lo saben, pero están dejando un legado. Así que, mientras muchos tiempos llegan a su fin, sean felices. Gracias por confiar en mí. Gracias por exigirme. Gracias por quererme. Tony Walsh dijo en su inolvidable poema: “Este es el lugar.” Lo siento, Tony. Este es mi lugar. Los quiero a todos”, finaliza.

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A dónde se va Guardiola y quién lo sustituirá en el City

El sustituto de Guardiola también era un secreto a voces: Enzo Maresca. El actual entrenador del Leicester cuenta con experiencia previa como asistente en la estructura técnica del equipo de Mánchester y también ha dirigido al Chelsea en un Mundial de Clubes.

En un comunicado, el City enfatiza que la planificación del relevo persigue “garantizar la estabilidad y la ambición deportiva”. Las conversaciones entre el club y Maresca ya se encuentran en una fase avanzada y en los próximos días se prevé hacer público el acuerdo.

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Guardiola se disculpa por haber achacado sus arañazos a autolesiones.

En cuanto a Guardiola, ahí los rumores son menos claros, pero hay dos que suenan con mayor fuerza: el primero apunta a que el entrenador catalán se tomará como mínimo un año sabático y permanecerá un tiempo alejado de los banquillos; el segundo asegura que su próximo destino será alguna selección nacional, y en este sentido resuena ya un posible nombre que sería el mayor reto de su carrera: Italia.