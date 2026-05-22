Los médicos darán tregua en verano y acabarán sus huelgas en junio

Imagen de archivo de una manifestación por un estatuto médico. (Europa Press)

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado parón estival en el conflicto con el Ministerio de Sanidad. El sindicato ha dado una “valoración muy positiva” del seguimiento de la última huelga médica, que finaliza este viernes 22 de mayo, y se ha mostrado partidario “por responsabilidad” de no continuar con las movilizaciones durante los meses de verano.

El Comité de Huelga había planificado un calendario de movilizaciones con una semana de paros al mes a nivel nacional. La última celebrada, del 18 al 22 de mayo, habría logrado un seguimiento similar al de anteriores convocatorias, según el sindicato. Las organizaciones convocantes han elevado hasta el 80% según la región, mientras que las consejerías han reportado valores de entre el 5 y 20%.

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El programa de parones continuará la semana del 15 al 19 de junio y será la última hasta el final del verano, según ha anunciado CESM. El sindicato queda a la espera de que Sanidad retome las negociaciones y convoque oficialmente al Comité de Huelga “con voluntad real de negociación”. En caso de que un encuentro no se produzca, “la Confederación es partidaria, por responsabilidad, de aplazar el conflicto durante el periodo estival, en el que ya de por sí el sistema sanitario funciona con aproximadamente un tercio de la plantilla”, han expresado en un comunicado.

“El objetivo es interferir lo menos posible en la actividad asistencial para que ni profesionales ni pacientes tengan que asumir las consecuencias de los problemas de gestión de la Administración”, han asegurado. No obstante, la CESM no da el conflicto por terminado: esperarán movimientos por parte del Ministerio de Sanidad y, de no producirse, amenazan con plantear "nuevas medidas de protesta e incluso una escalada en el conflicto actual", una vez finalice la tregua estival.

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Qué piden los médicos a Mónica García

El conflicto con el Ministerio de Sanidad se origina por las negociaciones de reforma del Estatuto Marco, norma que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en España. El borrador aprobado y acordado con el Ámbito de Negociación no ha convencido a los sindicatos médicos, que reclaman la creación de un estatuto propio de su profesión.

Entre las medidas que esperan incluir se encuentran la jornada laboral de 35 horas semanales, el fin de las guardias obligatorias y de 24 horas, con propuestas para instaurar un máximo de 12 horas; una clasificación profesional justa acorde al nivel formativo y la responsabilidad clínica y un modelo de jubilación flexible.

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El Ministerio de Sanidad, por su parte, afirma que gran parte de sus reclamaciones ya están reconocidas dentro del borrador del Estatuto Marco, y que aquellas que no se reflejan se salen de su competencia, como los salarios o la jubilación anticipada. “Nosotros podemos hacer una ley ambiciosa, pero tienen que ser las comunidades autónomas las que lo materialicen. Hay algunas que han ido trabajando en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, y otras que no”, declaró la ministra Mónica García a los medios a principios de semana.