Bruselas se desmarca del rescate de Plus Ultra: España no necesitó la aprobación europea porque el pago no superó los 250 millones

Imagen de archivo de un avión de Plus Ultra (PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS)

El rescate español a la aerolínea Plus Ultra ha llegado hasta los pasillos de Bruselas. La Comisión Europea ha recordado este viernes que el rescate de 53 millones de euros no necesitó el visto bueno de la Unión Europea para llevarse a cabo puesto que no alcanzaba el umbral mínimo que requiere que la operación sea notificada a Bruselas para su examen individual y porque el apoyo llegó a través de un fondo de recapitalización que sí fue validado por sus servicios.

Según ha explicado la Comisión, dentro del marco temporal que puso en marcha la UE para apoyar a las compañías más golpeadas por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, solo era necesario notificar “las decisiones de ayuda superiores a 250 millones de euros” que fueran destinadas a la recapitalización o al apoyo a la solvencia de empresas específicas para que Bruselas las evaluara individualmente.

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Por tanto, el rescate de Plus Ultra no se encontraba dentro de los supuestos que debían someterse al escrutinio comunitario, por lo que la Comisión “no lo examinó individualmente”, según ha detallado el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso. Además, ha indicado que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) a través del cuál se canalizó el apoyo a la aerolínea sí fue validado por la institución comunitaria el año anterior a que se concediera el rescate.

“En julio de 2020, la Comisión determinó que el plan establecido en el Fondo de Solvencia español se ajustaba a las normas de la UE sobre ayudas estatales del Marco Temporal, adoptado en respuesta a la grave perturbación económica provocada por la pandemia de COVID-19”, ha descrito el portavoz.

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El PP pide revisar el rescate tras la imputación de Zapatero

La Policía Nacional accedió a una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra' y en el que estaba presente su secretaria personal, Gertrudis Alcázar. (Fuente: Europa Press/Senado)

Tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, relacionados al rescate de Plus Ultra, el Partido Popular ha instado a la Comisión revisar las condiciones en las que el Gobierno otorgó el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea.

En concreto, los populares europeos han pedido a la Comisión que esclarezca “si se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a una aerolínea vinculada al entorno del régimen chavista” y si se vulneraron principios esenciales del Derecho de la Unión como la transparencia, la igualdad de trato, la buena administración y el control adecuado de las ayudas de Estado, en una pregunta formulada por la vicepresidenta del grupo PPE en la Eurocámara, Dolors Montserrat.

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Además, la popular ha sostenido que la UE “no puede permitir que mecanismos excepcionales creados para proteger empresas y empleos acaben beneficiando a particulares y alimentando redes de influencia construidas alrededor de intereses políticos, opacidad y utilización indebida de recursos públicos”.

Cabe recordar que, desde el Parlamento Europeo, en el momento del rescate, se plantearon preguntas sobre las conexiones de algunos directivos con figuras próximas al chavismo y con empresarios relacionados con el entorno de Nicolás Maduro, lo que llevó a PP, Vox y Manos Limpias a denunciar el rescate, con una causa que terminó siendo archivada por Fiscalía.

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El caso volvió a tomar notoriedad por las solicitudes de cooperación judicial de Francia y Suiza, en 2024, en el marco de la investigación de una posible red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos, donde detectaron movimientos sospechosos relacionados con Plus Ultra.