El auditor de cuentas de Plus Ultra, Jesús Ángel Carbajo, ha desvelado este miércoles desde el Senado que durante sus trabajos en la aerolínea sí que vio "alguna factura" de la empresa 'Análisis Relevante'. (Senado)

José Luis Ábalos, exministro de Transportes en prisión provisional por el ‘caso Koldo’, ha dicho que advirtió a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, contra la aprobación del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Así lo ha asegurado en declaraciones emitidas este viernes en el programa Mañaneros 360 de La 1 recogidas por Europa Press.

El exministro ha negado que existiesen “dos caminos” para conseguir el rescate, tal y como plantea el juez José Luis Calama en su auto: el magistrado sostiene que uno pasaba por el propio Ábalos y otro por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien habría adquirido “un papel predominante” y permitió a la aerolínea lograr sus objetivos. Ábalos sostiene que esta distinción es “falsa”. “Nadie se dirige en ningún sentido a mí. Todo lo contrario”, ha afirmado el exdirigente, asegurando también que se enteró de la aprobación del rescate en el Consejo de Ministros.

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Ábalos asegura que advirtió a Pedro Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y responsabiliza a Zapatero de la decisión (Europa Press)

Ábalos habría advertido a Pedro Sánchez en contra del rescate, que no consideraba “pertinente” al no ser Plus Ultra una “aerolínea consolidada”

Según su versión, Zapatero le habría saltado, hablando “directamente” con Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y actual presidente de Correos. Fue entonces cuando Ábalos trasladó su rechazo al presidente del Gobierno. “Cuando me enteré, me referí al presidente advirtiéndole que no era pertinente, que no era una aerolínea consolidada”, ha relatado. El exministro ha añadido que desconoce si su exasesor Koldo García intercedió en el asunto porque “actuaba por la calle lateral”.

Esa oposición al rescate no es nueva. En una conversación entre Ábalos y Saura desvelada por El Mundo, ambos ya mostraban su rechazo a la operación. “Mi opinión es que le deberías decir al presidente que tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra, y dos, que la SEPI está fuera de control”, escribió entonces el exsecretario de Estado.

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Desde la prisión de Soto del Real, Ábalos también ha expresado su malestar por lo que considera un trato desigual entre su situación y la de Zapatero, imputado por el caso Plus Ultra. “Existe una doblez en el trato bastante evidente. A Zapatero se le arropa, se le protege, se le está dando cobertura, mientras que a mí no se me dio oportunidad”, ha lamentado. “Entiendo que la presunción de inocencia juega para todos en el mismo nivel y me siento muy agraviado por la postura del partido”, ha zanjado.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado desde el Senado cualquier tipo de "relación" con el rescate de Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea. (Fuente: Europa Press; Senado)

El Gobierno defiende la legalidad del rescate y la Comisión Europea explica que no le correspondía evaluarlo

El Ejecutivo, por su parte, ha defendido la legalidad del rescate, concedido en marzo de 2021 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) por el impacto de la pandemia. Fuentes gubernamentales citadas por Europa Press han señalado que Plus Ultra “formaba parte de un sector estratégico, como así lo marcaba la normativa, y cumplía los requisitos”, y que la adjudicación “se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad y ni la discriminación”.

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La decisión favorable, han explicado, se tomó a partir de “media docena de informes técnicos” que “avalaron y confirmaban el cumplimiento por parte de Plus Ultra de los requisitos establecidos”. La aerolínea, por su parte, ha señalado que está “analizado” el auto del juez Calama “con el máximo rigor”, y traslada su “total disposición a colaborar” con la investigación de la Audiencia Nacional.

Además, la Comisión Europea ha aclarado este viernes que el rescate no requería su visto bueno. Según el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso, las reglas del marco temporal aprobado durante la pandemia establecían que “sólo las decisiones de ayuda superiores a 250 millones de euros, destinadas a la recapitalización o al apoyo a la solvencia de empresas específicas, debían ser notificadas a la Comisión para su evaluación individual”.

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El rescate de Plus Ultra, de 53 millones de euros, quedaba por tanto debajo de ese umbral y “no se situaba entre los casos que debían someterse al escrutinio comunitario, por lo que la Comisión no lo examinó individualmente”. Cardoso ha precisado además que el FASEE - el fondo a través del cual se canalizó la ayuda - sí fue validado por Bruselas el año anterior a que se concediera el rescate.