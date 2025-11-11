Vito Quiles convoca un acto en la Universidad Complutense sin tener la autorización y el Gobierno responde: “Una provocación más”

Vito Quiles pronunciando su pequeño discurso en la UAB. (Imagen: X/@victor_llebaria)

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha informado este lunes de que el acto convocado por el agitador ultraderechista Vito Quiles en la Facultad de Ciencias Políticas para este miércoles carece de autorización, ya que no se ha presentado ninguna solicitud formal para su celebración a través de los canales oficiales del centro. La institución ha subrayado en un comunicado su compromiso con los principios de respeto, pluralidad y diálogo, y ha recalcado que la libertad de expresión en el ámbito universitario “se ejerce siempre dentro del marco legal y académico que rige a las instituciones públicas de educación superior”.

El acto, que forma parte de la gira denominada ‘España combativa’, fue anunciado por Quiles en sus redes sociales bajo el mensaje: “Nos vemos este miércoles en la Complutense. Vamos a teñir el feudo de Podemos de alegría rojigualda pese a las amenazas de los violentos y extremistas”. El activista había cancelado previamente una convocatoria similar prevista para el 3 de noviembre en la Universidad de Navarra, tras los incidentes registrados en ese campus por enfrentamientos entre grupos de estudiantes.

Desde la Complutense se ha insistido en que “no existe ninguna solicitud registrada a través de los cauces oficiales establecidos para la cesión o uso de espacios universitarios”, lo que implica que el evento está desautorizado. “La UCM recuerda que toda actividad que se celebre en sus instalaciones debe contar con la correspondiente autorización previa, requisito necesario para preservar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de las tareas académicas”, ha señalado el centro en su comunicado.

El pseudoperiodista Vito Quiles llega a la concentración convocada bajo el lema 'España combativa' en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (Francisco J. Olmo / Europa Press)

Advertencia del delegado del Gobierno

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado el acto anunciado por Quiles como “una provocación más” y ha advertido de que, aunque la gestión del evento corresponde a la universidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están “a disposición de lo que pida la institución académica”. Martín ha recordado que la concentración comunicada por el activista se desarrollará en el entorno del campus universitario, por lo que la autoridad competente en materia de control y seguridad dentro del recinto es la propia Universidad Complutense.

El delegado ha expresado su confianza en que la sociedad madrileña “prefiere centrarse en cómo el país consigue mejores condiciones de vida, más justas y un mejor futuro”, frente a quienes, según ha dicho, “buscan provocar tensión y generar situaciones de violencia”. “Aquellos que tratan de generar enfrentamientos hacen un flaco favor a la convivencia”, ha añadido, instando a evitar las provocaciones y a mantener un clima de respeto y diálogo.

Clima de tensión en las universidades

La convocatoria de Vito Quiles se enmarca en su recorrido por distintas universidades del país en el que el activista promueve actos públicos con un discurso crítico hacia el Gobierno y hacia determinados sectores de la izquierda política. En la Universidad de Navarra, donde tenía previsto intervenir el pasado 3 de noviembre, el evento tuvo que ser suspendido tras la aparición de grupos de estudiantes contrarios a su presencia, que protagonizaron enfrentamientos verbales y momentos de tensión con los asistentes.

Graves altercados en la UAB por la llegada no autorizada de Vito Quiles. (X/@jaumetyni)

El tono empleado por Quiles en sus redes sociales ha sido interpretado por distintos sectores como un intento de confrontación política en espacios universitarios, tradicionalmente vinculados al debate académico y plural. La referencia al “feudo de Podemos” en su mensaje sobre la Complutense ha reavivado la polémica sobre el uso partidista de los campus públicos y el respeto a la neutralidad institucional.