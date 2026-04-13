Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de Facua: “Su afán fue vejar, ofender y vilipendiar”

Vito Quiles frente a un agente de la Policía Nacional (Europa Press)

La magistrada María José Moreno Díaz del Juzgado de Instrucción N° 18 de Sevilla ha resuelto que existen pruebas suficientes para iniciar un juicio abreviado contra el agitador Vito Quiles y la empresa EDA TV Consulting SL por los delitos de calumnias e injurias contra Rubén Sánchez García, secretario general de FACUA.

En un auto, que ha adelantado la Agencia EFE y al que ha tenido acceso Infobae, la magistrada acuerda que continúe la tramitación de las diligencias abiertas por los trámites de procedimiento abreviado y de esta manera da traslado a las partes para que formulen escrito de acusación, para la apertura de juicio, o bien pidan el archivo de la causa, en la que se señala la responsabilidad civil subsidiaria de EDA TV.

El escrito se basa en más de veinte mensajes, videos y publicaciones realizados por Quiles entre febrero y septiembre de 2022. En todos los casos, lo acusa de haber impulsado en redes sociales, y mediante el canal de YouTube de EDA TV, una campaña contra Sánchez, a quien responsabilizaba del cierre de sus propias cuentas de X, antes Twitter.

“Vejar, ofender y vilipendiar”

Según la jueza, el objetivo de estos mensajes era “vejar, ofender y vilipendiar” a Sánchez ante la opinión pública, llevándolo al extremo de atribuirle ‘actividades nocturnas al menos inmorales’ o afirmar que tendría una relación con “una trama criminal de abusos a menores tutelados” en Valencia y Baleares. En palabras textuales del expediente, esto equivale a lanzar la sospecha de que su rival sería un “pederasta”.

Las publicaciones más delicadas incluyeron mensajes como: “Vamos a contar qué relación tiene tu chiringuito FACUA con la trama de menores abusadas y tuteladas en la Comunidad Valenciana y en Baleares y por qué me acusas a mí de ser un acosador de menores cuando tú estás encubriendo a violadores de izquierdas”. En otra publicación, Quiles afirmó que Sánchez “es sospechoso de acercarse más de la cuenta a menores”.

Otro de los episodios tuvo lugar en un programa emitido en el canal de Youtube de EDA TV en el que, acompañado por Bertrand Ndongo, el procesado sostuvo “que son criminales, pero de redes sociales, son auténticos criminales, son auténticos delincuentes pero que actúan en las redes sociales. Son personas que van contra la libertad de prensa, que atentan contra derechos que recoge la Constitución española… estos son una banda organizada de criminales”.

Por esta, y otras publicaciones realizadas por plataformas vinculadas oficialmente a EDA TV, la jueza consolida la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa. El expediente cita, entre otras, la difusión en YouTube el 15 de febrero de 2022 y la persistente presentación de Quiles como reportero de EDA TV en todas las redes sociales y emisiones.

Excedieron “por mucho” los derechos de libertad de prensa y expresión

Para la jueza, todas estas acusaciones “sin más sustento que el ánimo de denostar al querellante” transformaron la disputa en una venganza impulsada por el cierre de las cuentas del acusado en Twitter, por lo que establece que los mensajes excedieron “por mucho” los derechos de libertad de prensa y expresión, y que el ánimo de venganza llevó al querellado a “afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros” conductas delictivas o inmorales para perjudicar a Sánchez.

Graves altercados en la UAB por la llegada no autorizada de Vito Quiles. (X/@jaumetyni)

Destaca especialmente que la gravedad de los hechos radica en “lanzar acusaciones extremadamente graves sin prueba alguna”, y que el objetivo fue “denostar” e incluso “hacer creer a terceros que el querellante es un pedófilo”.

Por esta razón, el fallo autoriza, de manera inmediata, que la parte acusadora presente su escrito de acusación formal o pida el cierre del proceso. También habilita la solicitud de pruebas adicionales, aunque sólo si son imprescindibles. Si la acusación formal avanza, el caso pasará a juicio oral contra Vito Quiles por los delitos de calumnias e injurias, con responsabilidad civil subsidiaria para EDA TV Consulting SL.