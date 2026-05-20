España

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

Los pensionistas con ingresos bajos o pensión mínima pueden acceder al Bono Social Eléctrico si cumplen ciertos requisitos y solicitan el descuento a través del mercado regulado

Guardar
Google icon
Un pensionista cuenta el dinero de su prestación. (Adobe Stock)
Un pensionista cuenta el dinero de su prestación. (Adobe Stock)

Muchos jubilados en España pueden acceder a una ayuda que les permite ahorrar más de 300 euros al año en la factura de la luz, aunque todavía hay miles de pensionistas que no la solicitan por desconocimiento. Se trata del Bono Social Eléctrico, un descuento impulsado por el Gobierno que reduce de forma importante el coste mensual de la electricidad y que está especialmente pensado para hogares con ingresos bajos o pensiones mínimas.

En un momento en el que el precio de la energía sigue siendo una de las principales preocupaciones económicas para muchas familias, esta ayuda se ha convertido en un alivio económico importante para numerosos pensionistas. La realidad es que muchos jubilados cumplen los requisitos sin saberlo, especialmente aquellos que cobran una pensión mínima de jubilación o incapacidad permanente y tienen pocos ingresos adicionales.

PUBLICIDAD

El Bono Social Eléctrico aplica descuentos directos sobre la factura de la luz de la vivienda habitual. Actualmente, la rebaja puede situarse en torno al 42,5% para consumidores considerados vulnerables y alcanzar aproximadamente el 57,5% en los casos más severos. Esto hace que el ahorro anual pueda superar con facilidad los 300 euros en un hogar medio y aumentar todavía más en familias con consumos elevados o situaciones económicas delicadas.

Requisitos y condiciones para solicitar el descuento

Para acceder al Bono Social Eléctrico, los jubilados deben cumplir varios requisitos fijados por el Ministerio para la Transición Ecológica. El primero es tener contratada la tarifa regulada PVPC en su vivienda habitual, con una potencia inferior o igual a 10 kW, y ser el titular del contrato eléctrico.

PUBLICIDAD

En el caso de los pensionistas, pueden acceder quienes cobren la pensión mínima de jubilación o incapacidad permanente y no perciban otros ingresos superiores a 500 euros anuales. Además, existen límites de renta vinculados al IPREM. Para una persona sola, los ingresos no pueden superar 12.600 euros al año. Si conviven más personas en la vivienda, el límite aumenta: por ejemplo, dos adultos y un menor no pueden superar 19.320 euros anuales.

Cómo ahorrar en la factura de la luz con este sencillo gesto (Pixabay)
Varios enchufes en una regleta. (Pixabay)

La solicitud debe presentarse ante una comercializadora de referencia, aportando DNI, certificado de empadronamiento y documentación de la pensión. El descuento no se aplica automáticamente.

Descuentos adicionales con el Bono Social Térmico

Quienes reciben esta ayuda también pueden beneficiarse del Bono Social Térmico, una prestación complementaria destinada a cubrir gastos de calefacción, agua caliente y cocina. La combinación de ambas ayudas puede representar un importante respiro económico para pensionistas que viven con ingresos ajustados y que dedican una parte significativa de su pensión a cubrir gastos básicos del hogar.

Uno de los aspectos más importantes es que no hace falta encontrarse en una situación extrema para poder acceder al descuento. Muchos jubilados encajan dentro del perfil de consumidor vulnerable simplemente por percibir una pensión mínima y cumplir determinados límites de renta. De hecho, este es uno de los colectivos que más fácilmente puede acceder a la ayuda en comparación con otros hogares que deben acreditar ingresos familiares más complejos. Sin embargo, a pesar de las ventajas económicas que ofrece, el Bono Social Eléctrico sigue siendo una ayuda infrautilizada.

Temas Relacionados

Subsidios y AyudasEnergía EspañaElectricidadFactura Luz EspañaJubilados y PensionesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mortadela o chóped: los nutricionistas aclaran cuál de los dos embutidos es mejor para la salud

Ambos alimentos son bastante similares en cuanto al perfil nutricional

Mortadela o chóped: los nutricionistas aclaran cuál de los dos embutidos es mejor para la salud

El ladrón del hospital: un hombre de 60 años roba al resto de pacientes mientras duermen

El acusado tenía escondido un móvil, objetos de valor y varias tarjetas bancarias en su habitación

El ladrón del hospital: un hombre de 60 años roba al resto de pacientes mientras duermen

El verano se anticipa en España con temperaturas cerca de 40 grados y noches tropicales en pleno mayo: estas son las ciudades en las que hará más calor

De cara al fin de semana, la incertidumbre en el pronóstico de la Aemet es mayor, pero podría mantenerse el ascenso térmico

El verano se anticipa en España con temperaturas cerca de 40 grados y noches tropicales en pleno mayo: estas son las ciudades en las que hará más calor

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania

Desde hace meses, Donald Trump ha advertido de sus intenciones de reducir la inversión militar en el continente

La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania

La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania

Última hora de la imputación de Zapatero: indicios, reacciones y novedades del caso Plus Ultra, en directo

Cómo actuar si fallan los frenos del coche: todo lo que tienes que saber en caso de emergencia

Las presuntas maniobras de Zapatero para ocultar el dinero del caso Plus Ultra: facturas falsas de 50.000 euros, una sociedad ‘offshore’ en Dubái y órdenes para borrar la palabra “comisión”

La imputación de Zapatero deja a Pedro Sánchez sin su revulsivo electoral y su mayor activo en la sombra para construir mayorías: “La derecha le tenía ganas”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Comprar una vivienda sin hipoteca y sin ahorros ya es posible: los bancos lanzan nuevas alternativas para financiar tu casa

La crisis energética por el cierre de Ormuz amenaza la construcción: una de cada cinco empresas ya estudia recortar plantilla y el 90% ve peligrar su viabilidad

El Gobierno lo confirma: se podrá cobrar la pensión de orfandad de por vida si cumples estos requisitos

Pagar con bizum o tarjeta: cuál es la diferencia y qué conviene usar en cada situación

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”