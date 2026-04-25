Los europeos prevén viajar menos este verano, pero mantienen su pasión por España: sigue siendo el destino favorito de los turistas internacionales

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre el sector turístico, asegurando que el transporte aéreo, principal vía de llegada de visitantes, tiene garantizado el suministro energético y que las reservas de vuelos hacia España están en aumento.

La escalada bélica de los últimos meses no ha reducido el interés de los turistas internacionales por viajar al sur de Europa esta temporada de primavera y verano, con una demanda un 17% mayor que el año pasado. En este contexto, España encabeza las preferencias con el 14% de los viajeros europeos, seguida por Italia (11%), Francia (8%) y, en posiciones cercanas, Grecia y Portugal, ambas con el 6%. Sin embargo, la situación mundial actual sí ha afectado a otros hábitos de viaje: la mayoría planea viajes menos frecuentes y de menor duración.

La European Travel Commission (ETC) señala que, a pesar del optimismo, los europeos muestran mayor cautela a la hora de organizar sus vacaciones. El clima de incertidumbre, impulsado por el conflicto en Oriente Próximo y la inflación, ha provocado que los viajes sean más cortos y con presupuestos más ajustados.

En términos concretos, el nivel de interés por viajar es el más alto desde 2020, aunque los viajeros tienden a reducir tanto la cantidad de viajes como la duración de las estancias. El informe subraya que el 38% opta por viajes de entre 4 y 6 noches, mientras que las estancias largas, de 7 a 12 noches, han disminuido hasta el 37%.

Predominan la seguridad y el control del gasto

La seguridad se ha consolidado como el criterio principal de elección para los destinos, de acuerdo con el 22% de los viajeros consultados por la ETC. Le siguen la búsqueda de un clima agradable y estable (15%) y ofertas atractivas (14%). Esta tendencia responde a la creciente preocupación por las tensiones geopolíticas y la evolución de los precios en varias regiones con alta afluencia de turistas.

Turistas en una playa de España. (EFE)

El informe detalla que la preocupación por el coste de los viajes afecta al 20% de los europeos, mientras que el impacto del conflicto en Oriente Próximo influye en el 18% de los casos, un incremento de nueve puntos respecto al año anterior. Estos dos factores explican gran parte del aumento del número de personas que citan como preferencia tener planes flexibles y presupuestos detallados.

Según el presidente de la ETC, Miguel Sanz, “lo que está cambiando es la forma en que viajan. Estamos viendo un enfoque más selectivo y centrado en la relación calidad-precio, donde los viajeros optan por estancias más cortas, planes más flexibles y presupuestos cuidadosamente gestionados”.

Jóvenes y frecuencia de viaje, claves en las nuevas tendencias

Los jóvenes entre 18 y 34 años son los principales protagonistas del repunte en el deseo de viajar. Sus intenciones de organizar escapadas han crecido de manera notable, aportando dinamismo al sector turístico europeo. En cuanto a la frecuencia de los viajes, el 39% de los europeos planea realizar solo un viaje en los próximos seis meses, cifra que supone un crecimiento del 7% respecto al año anterior. Por otro lado, el porcentaje de quienes prevén viajar al menos dos veces ha descendido, situándose en el 57%.

La tendencia a la moderación se refleja también en los presupuestos: el porcentaje de viajeros que planea gastar hasta 1.000 euros por viaje ha aumentado en cuatro puntos, mientras que quienes destinan 1.500 euros o más se han reducido en un 9%. Este ajuste indica una mayor sensibilidad al precio y un marcado interés en optimizar la relación entre lo invertido y lo recibido.