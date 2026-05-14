La jubilación parcial cambia en España: así puedes retirarte antes de tiempo y seguir trabajando a la vez en 2026

Personas mayores en un parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jubilación parcial se ha convertido en una de las fórmulas más flexibles para abandonar progresivamente el mercado laboral en España. Este modelo permite reducir la jornada de trabajo mientras se cobra parte de la pensión de jubilación, combinando salario y prestación. Además, en algunos casos puede ir acompañada de un contrato de relevo para sustituir al trabajador que reduce su jornada.

El sistema ha sido recientemente modificado por un real decreto que introduce cambios relevantes en la compatibilidad entre trabajo y pensión. Entre ellos destacan nuevas condiciones de acceso, especialmente en lo relativo a la edad mínima para acogerse a esta modalidad de jubilación.

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Existen dos grandes modalidades de jubilación parcial en España. La primera es la jubilación parcial con contrato de relevo, en la que el trabajador reduce su jornada y la empresa está obligada a contratar a una persona relevista. Este nuevo empleado debe firmar un contrato indefinido y a jornada completa, que se mantendrá al menos durante dos años tras la jubilación parcial del trabajador sustituido, indican fuentes de BBVA.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.

La segunda modalidad es la jubilación parcial sin contrato de relevo, destinada a trabajadores que ya han alcanzado la edad ordinaria de jubilación. En este caso, no es necesario sustituir al empleado saliente, y basta con acordar una reducción de jornada con la empresa manteniendo un contrato a tiempo parcial.

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Este sistema permite una transición más gradual hacia la jubilación completa, especialmente en sectores donde la experiencia del trabajador sigue siendo clave para el funcionamiento de la empresa.

La edad mínima para jubilarse parcialmente en 2026

Uno de los aspectos más importantes de la reforma es la edad de acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo. Desde 2025, los trabajadores pueden acceder a esta modalidad hasta tres años antes de la edad legal de jubilación ordinaria.

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En 2026, la edad ordinaria de jubilación será de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen los 38 años y 3 meses cotizados, y de 65 años para quienes superen ese umbral de cotización.

Esto significa que la jubilación parcial con contrato de relevo podrá solicitarse a partir de los 63 años y 10 meses en el primer caso, y desde los 62 años en el segundo, siempre que se cumplan los requisitos de cotización exigidos.

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Además, es obligatorio acreditar un mínimo de 33 años cotizados para acceder a esta modalidad. En el cómputo se incluyen ciertos periodos especiales, como el servicio militar o la prestación social sustitutoria, con un máximo de un año, pero no se tienen en cuenta las pagas extraordinarias ni otros beneficios de reducción de edad.

Un acceso más flexible para personas con discapacidad

El sistema también contempla condiciones específicas para trabajadores con discapacidad. En estos casos, aquellas personas con un grado igual o superior al 33% pueden acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo con un mínimo reducido de 25 años cotizados.

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Esta medida busca facilitar la salida progresiva del mercado laboral a personas con mayores dificultades de permanencia en puestos de trabajo a tiempo completo, garantizando al mismo tiempo una transición económica más estable hacia la jubilación definitiva.

La combinación de edad reducida y menor exigencia de cotización convierte esta modalidad en una vía más accesible dentro del sistema de jubilación flexible.

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Un señor mayor camina por una calle de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

Jubilación parcial sin relevo: solo cuando se alcanza la edad ordinaria

La jubilación parcial sin contrato de relevo está reservada a quienes ya han alcanzado la edad legal de jubilación. En 2026, esta será de 66 años y 10 meses para quienes no lleguen al mínimo de cotización, y de 65 años para quienes sí lo superen.

En este caso no es necesario contratar a un trabajador sustituto, ya que el empleado simplemente reduce su jornada mientras sigue activo en la empresa, percibiendo una parte proporcional de su pensión.

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Para acceder a esta modalidad se exige un mínimo de 15 años cotizados, de los cuales al menos dos deben haberse registrado en los 15 años anteriores a la solicitud de la pensión. Se trata de un requisito más flexible que en la modalidad con contrato de relevo.

Un modelo pensado para alargar la vida laboral de forma progresiva

La jubilación parcial se ha consolidado como una herramienta clave dentro del sistema de pensiones español para favorecer la transición entre la vida laboral activa y el retiro definitivo.

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Este modelo permite a los trabajadores reducir progresivamente su jornada sin abandonar de golpe el mercado laboral, al tiempo que facilita a las empresas la incorporación de nuevos perfiles mediante contratos de relevo.

Las recientes reformas buscan reforzar este equilibrio, adaptando el sistema a una realidad en la que la vida laboral se alarga y en la que la experiencia de los trabajadores sénior sigue siendo un activo importante para las empresas.