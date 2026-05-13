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Qué dice la psicología sobre las personas que toman apuntes a mano

Las áreas del cerebro que se activan cuando escribimos a ordenador son mucho menores que en la escritura a mano

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IA - escribir - capacidades - tecnología - 10 de mayo
Una mujer toma apuntes a mano en una reunión (Imagen ilustrativa Infobae)

En la era de TikTok y de ChatGPT, escribir a mano supone todo un acto de rebeldía y un desafío para el cerebro. La escritura manual activa una conexión cerebral mucho más amplia que teclear, según un estudio del Laboratorio de Neurociencia del Desarrollo en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU).

El hallazgo, que fue publicado en la revista Frontiers in Psychology en 2024, se basa en el análisis de la actividad cerebral de 36 estudiantes universitarios. El estudio muestra que la escritura a mano genera patrones de conectividad vinculados a la memoria y el aprendizaje que no aparecen durante el tecleo, lo que podría tener consecuencias directas para la educación y el uso extendido de dispositivos digitales en el aula.

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El equipo noruego reclutó a 40 estudiantes diestros de entre 18 y 29 años en el campus de la NTNU en Trondheim. De estos, los datos de 36 participantes ofrecieron calidad suficiente para el análisis. Cada voluntario debía escribir a mano, con un lápiz digital sobre pantalla táctil, y tipear palabras en un teclado, mientras su actividad cerebral era registrada mediante un sistema de electroencefalografía (EEG) de alta densidad con 256 electrodos.

Los participantes escribieron o teclearon 15 palabras distintas a lo largo de 30 pruebas (cada palabra en ambas modalidades, ordenadas aleatoriamente). Solo utilizaron la mano derecha para minimizar variables neurológicas, y solo el dedo índice para el teclado, a fin de evitar efectos cruzados entre hemisferios cerebrales. Las tareas se realizaron bajo estrictas condiciones de control para evitar artefactos y sesgos.

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Una red cerebral más extensa

El análisis de los datos reveló que al escribir a mano se activaban patrones de conectividad cerebral significativamente más amplios que al tipear. En la comparación directa, la escritura manual mostró 32 conglomerados significativos de conexiones cerebrales entre las áreas clave, mientras que el tipeo no generó este tipo de enlaces. La diferencia más marcada apareció en la comunicación entre áreas parietales izquierda, media y derecha y las correspondientes centrales.

Estos resultados sugieren que la formación de letras a mano involucra procesos sensoriomotores, atencionales y de comprensión del lenguaje que el tipeo, basado en movimientos repetitivos y simples, no reproduce.

Según los autores, “el patrón espacio-temporal derivado de la información visual y propioceptiva obtenida a través de movimientos manuales precisamente controlados contribuye extensamente a las redes de conectividad cerebral que promueven el aprendizaje”.

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La huella en memoria y aprendizaje

El experimento demuestra que los patrones de conectividad cerebral activados por la escritura a mano están estrechamente asociados con la formación de memorias y la codificación de nueva información. Estas funciones cognitivas, según investigaciones anteriores citadas en el trabajo, dependen de la capacidad del cerebro para sincronizar la actividad entre distintas áreas, especialmente en las bandas de frecuencia identificadas.

La profesora Van der Meer sostiene que “los movimientos implicados en la escritura manual estimulan el cerebro de modo que se forman redes neuronales más complejas, fundamentales para aprender y recordar”. Esto aporta evidencia de que la sustitución creciente del lápiz por teclados en la educación podría limitar la profundidad del aprendizaje. Así, los investigadores advierten que “la continua sustitución de la escritura manual por tipeo en casi todos los contextos educativos podría ser perjudicial para el proceso de aprendizaje”.

El estudio subraya que solo la escritura manual produce un entramado de conexiones cerebrales relacionado con la integración sensorial, el control motor fino y la atención visual. El tecleo no activa estos mecanismos, ya que un simple toque de tecla basta para generar la imagen de la letra, sin exigir la construcción motriz y perceptual que representa dibujarla.

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