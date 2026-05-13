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Lasaña de atún y huevo: una receta fácil, con solo 4 ingredientes y alta en proteínas

Para esta receta, sustituiremos las láminas de pasta por tortillas de huevo muy finas, formando capas intercaladas con atún en lata y tomate triturado

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Lasaña de atún proteica (Magnific)
Lasaña de atún proteica (Magnific)

La lasaña es una de las recetas más queridas de la cocina italiana, una delicia que suele prepararse con un relleno de carne en salsa boloñesa y bechamel. En realidad, se trata de un plato muy versátil, que nos permite modificar sus ingredientes a nuestro gusto. Es el caso de esta lasaña de atún, una receta perfecta para quienes buscan una versión ligera y alta en proteínas de la clásica lasaña italiana.

Lo que hace especial a esta elaboración es que las láminas de pasta se sustituyen por tortillas de huevo muy finas, que actúan como capas para formar una lasaña jugosa y alta en proteínas. Entre capa y capa, una cama de atún escurrido mezclado con salsa de tomate o tomate triturado y un poco de queso mozzarella. Una vez terminada la sucesión de ingredientes, se hornea hasta que el queso se funda y todo quede bien gratinado, consiguiendo un plato principal tan original como nutritivo y lleno de sabor.

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Receta de lasaña de atún proteica

Este plato consiste en capas alternas de tortillas de huevo finas, atún en lata escurrido, salsa de tomate y queso mozzarella rallado. La técnica principal es la elaboración de tortillas finas, que sustituyen a la pasta, y el montaje de la lasaña, rematando con un gratinado al horno.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 4 latas de atún al natural (aprox. 400 g escurridos)
  • 6 huevos medianos
  • 400 ml de salsa de tomate casera o triturada
  • 200 g de queso mozzarella rallado
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra (opcional, para engrasar la sartén)

Cómo hacer lasaña de atún proteica, paso a paso

  1. Bate los huevos en un bol con una pizca de sal y pimienta.
  2. Haz tortillas finas: Calienta una sartén antiadherente. Vierte una pequeña cantidad de huevo batido y extiende bien. Cocina 1 minuto por cada lado. Repite hasta obtener 4-5 tortillas.
  3. Precalienta el horno a 200 °C (calor arriba y abajo).
  4. Escurre el atún y desmenúzalo ligeramente con un tenedor.
  5. Monta la lasaña: En una fuente apta para horno, coloca una tortilla de huevo como base.
  6. Cubre con salsa de tomate, atún y mozzarella. Alterna capas de tortilla, tomate, atún y queso, hasta acabar los ingredientes.
  7. Finaliza con queso mozzarella como última capa, para un gratinado óptimo.
  8. Hornea durante 15-20 minutos o hasta que el queso esté bien fundido y dorado.
  9. Deja reposar 5 minutos antes de cortar para que se asiente y sea fácil de servir.
  10. Sirve caliente, acompañado de una ensalada fresca o verduras.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal aprox.
  • Proteínas: 34 g
  • Grasas: 16 g
  • Hidratos de carbono: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La lasaña se conserva en la nevera hasta 3 días en un recipiente hermético. Se puede recalentar en microondas o al horno. No se recomienda congelar, ya que el huevo puede cambiar de textura.

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