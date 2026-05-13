Lasaña de atún y huevo: una receta fácil, con solo 4 ingredientes y alta en proteínas

La lasaña es una de las recetas más queridas de la cocina italiana, una delicia que suele prepararse con un relleno de carne en salsa boloñesa y bechamel. En realidad, se trata de un plato muy versátil, que nos permite modificar sus ingredientes a nuestro gusto. Es el caso de esta lasaña de atún, una receta perfecta para quienes buscan una versión ligera y alta en proteínas de la clásica lasaña italiana.
Lo que hace especial a esta elaboración es que las láminas de pasta se sustituyen por tortillas de huevo muy finas, que actúan como capas para formar una lasaña jugosa y alta en proteínas. Entre capa y capa, una cama de atún escurrido mezclado con salsa de tomate o tomate triturado y un poco de queso mozzarella. Una vez terminada la sucesión de ingredientes, se hornea hasta que el queso se funda y todo quede bien gratinado, consiguiendo un plato principal tan original como nutritivo y lleno de sabor.
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Receta de lasaña de atún proteica
Este plato consiste en capas alternas de tortillas de huevo finas, atún en lata escurrido, salsa de tomate y queso mozzarella rallado. La técnica principal es la elaboración de tortillas finas, que sustituyen a la pasta, y el montaje de la lasaña, rematando con un gratinado al horno.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 4 latas de atún al natural (aprox. 400 g escurridos)
- 6 huevos medianos
- 400 ml de salsa de tomate casera o triturada
- 200 g de queso mozzarella rallado
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Aceite de oliva virgen extra (opcional, para engrasar la sartén)
Cómo hacer lasaña de atún proteica, paso a paso
- Bate los huevos en un bol con una pizca de sal y pimienta.
- Haz tortillas finas: Calienta una sartén antiadherente. Vierte una pequeña cantidad de huevo batido y extiende bien. Cocina 1 minuto por cada lado. Repite hasta obtener 4-5 tortillas.
- Precalienta el horno a 200 °C (calor arriba y abajo).
- Escurre el atún y desmenúzalo ligeramente con un tenedor.
- Monta la lasaña: En una fuente apta para horno, coloca una tortilla de huevo como base.
- Cubre con salsa de tomate, atún y mozzarella. Alterna capas de tortilla, tomate, atún y queso, hasta acabar los ingredientes.
- Finaliza con queso mozzarella como última capa, para un gratinado óptimo.
- Hornea durante 15-20 minutos o hasta que el queso esté bien fundido y dorado.
- Deja reposar 5 minutos antes de cortar para que se asiente y sea fácil de servir.
- Sirve caliente, acompañado de una ensalada fresca o verduras.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones generosas.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 320 kcal aprox.
- Proteínas: 34 g
- Grasas: 16 g
- Hidratos de carbono: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La lasaña se conserva en la nevera hasta 3 días en un recipiente hermético. Se puede recalentar en microondas o al horno. No se recomienda congelar, ya que el huevo puede cambiar de textura.
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