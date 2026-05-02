España

Atún: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este pescado azul reduce los niveles de colesterol y es rico en vitaminas

Guardar
Filetes de atún (AdobeStock)
Filetes de atún (AdobeStock)

El atún es uno de los pescados azules más consumidos y valorados dentro de la dieta habitual, especialmente en países como España. Su popularidad no solo se debe a su versatilidad en la cocina, sino también a su destacada composición nutricional. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), este pescado presenta propiedades que lo convierten en un alimento altamente recomendable, aunque también es importante conocer sus posibles contraindicaciones.

En cuanto a sus propiedades nutricionales, el atún se caracteriza por ser un pescado graso, con aproximadamente un 12 % de grasa. Sin embargo, esta grasa es mayoritariamente saludable, ya que es rica en ácidos grasos omega-3. Estos lípidos esenciales desempeñan un papel clave en el organismo, contribuyendo al buen funcionamiento del sistema cardiovascular y ayudando a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.

PUBLICIDAD

Además, el atún destaca por su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, con unos 23 gramos por cada 100 gramos de producto. Esta cantidad es incluso superior a la de muchas carnes, lo que lo convierte en una excelente fuente proteica para el mantenimiento y desarrollo de los tejidos corporales.

Otro aspecto relevante del atún es su riqueza en vitaminas. Entre ellas sobresalen varias del grupo B, como la vitamina B6, la niacina y la vitamina B12. Esta última es especialmente importante, ya que participa en la formación de glóbulos rojos y en el correcto funcionamiento del sistema nervioso. De hecho, el atún contiene más vitamina B12 que alimentos tradicionalmente considerados como fuentes principales, como las carnes, los huevos o los lácteos. Asimismo, es una fuente significativa de vitamina D, esencial para la absorción del calcio y el mantenimiento de la salud ósea. Una sola ración de atún puede aportar hasta el 250 % de la ingesta recomendada de vitamina D, lo que resulta especialmente beneficioso en poblaciones con déficit de esta vitamina.

PUBLICIDAD

Lata de atún en conserva
Atún en lata (Shutterstock)

En cuanto a los minerales, el atún también presenta un perfil muy completo. Es una buena fuente de fósforo, un mineral fundamental para la formación de huesos y dientes, así como para la producción de energía en las células. Además, posee un alto contenido de selenio, un antioxidante que ayuda a proteger al organismo frente al daño celular y contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Los beneficios del consumo de atún son numerosos. Gracias a su contenido en omega-3, favorece la salud del corazón y puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Su aporte proteico lo hace ideal para personas activas, deportistas o en etapas de crecimiento. Las vitaminas del grupo B contribuyen al metabolismo energético y al buen estado del sistema nervioso, mientras que la vitamina D y el fósforo fortalecen la salud ósea. Por su parte, el selenio actúa como un potente antioxidante, apoyando la defensa del organismo frente al estrés oxidativo.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Contraindicaciones del atún

No obstante, el atún también presenta algunas contraindicaciones que deben tenerse en cuenta. Uno de los principales aspectos a considerar es su contenido en mercurio, especialmente en especies de gran tamaño. El consumo excesivo de este pescado puede suponer un riesgo para determinados grupos de población, como mujeres embarazadas, lactantes y niños pequeños, quienes deben moderar su ingesta siguiendo las recomendaciones sanitarias.

Asimismo, al tratarse de un pescado graso, aunque su grasa sea saludable, un consumo excesivo podría no ser adecuado en dietas hipocalóricas si no se controla la cantidad.

Temas Relacionados

AtúnAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Uno de cada diez niños sufre acoso escolar en España: ¿qué hago si sospecho que mi hijo es uno de ellos?

La Fundación ANAR explica los pasos a seguir cuando un niño o adolescente manifiesta señales de alarma

Uno de cada diez niños sufre acoso escolar en España: ¿qué hago si sospecho que mi hijo es uno de ellos?

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

Los visitantes procedentes de Oriente Medio han crecido un 12,7% en marzo, que podría responder a la reubicación temporal de residentes de los países del Golfo

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

Embalses España viernes 1 de mayo: reserva de agua bajó -0,09 %

La reserva de agua en el país bajó en un -0,09 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Embalses España viernes 1 de mayo: reserva de agua bajó -0,09 %

Clima hoy en España: temperaturas para Zaragoza este 2 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en España: temperaturas para Zaragoza este 2 de mayo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

ECONOMÍA

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16