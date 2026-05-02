Atún: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Filetes de atún (AdobeStock)

El atún es uno de los pescados azules más consumidos y valorados dentro de la dieta habitual, especialmente en países como España. Su popularidad no solo se debe a su versatilidad en la cocina, sino también a su destacada composición nutricional. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), este pescado presenta propiedades que lo convierten en un alimento altamente recomendable, aunque también es importante conocer sus posibles contraindicaciones.

En cuanto a sus propiedades nutricionales, el atún se caracteriza por ser un pescado graso, con aproximadamente un 12 % de grasa. Sin embargo, esta grasa es mayoritariamente saludable, ya que es rica en ácidos grasos omega-3. Estos lípidos esenciales desempeñan un papel clave en el organismo, contribuyendo al buen funcionamiento del sistema cardiovascular y ayudando a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.

PUBLICIDAD

Además, el atún destaca por su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, con unos 23 gramos por cada 100 gramos de producto. Esta cantidad es incluso superior a la de muchas carnes, lo que lo convierte en una excelente fuente proteica para el mantenimiento y desarrollo de los tejidos corporales.

Otro aspecto relevante del atún es su riqueza en vitaminas. Entre ellas sobresalen varias del grupo B, como la vitamina B6, la niacina y la vitamina B12. Esta última es especialmente importante, ya que participa en la formación de glóbulos rojos y en el correcto funcionamiento del sistema nervioso. De hecho, el atún contiene más vitamina B12 que alimentos tradicionalmente considerados como fuentes principales, como las carnes, los huevos o los lácteos. Asimismo, es una fuente significativa de vitamina D, esencial para la absorción del calcio y el mantenimiento de la salud ósea. Una sola ración de atún puede aportar hasta el 250 % de la ingesta recomendada de vitamina D, lo que resulta especialmente beneficioso en poblaciones con déficit de esta vitamina.

PUBLICIDAD

Atún en lata (Shutterstock)

En cuanto a los minerales, el atún también presenta un perfil muy completo. Es una buena fuente de fósforo, un mineral fundamental para la formación de huesos y dientes, así como para la producción de energía en las células. Además, posee un alto contenido de selenio, un antioxidante que ayuda a proteger al organismo frente al daño celular y contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Los beneficios del consumo de atún son numerosos. Gracias a su contenido en omega-3, favorece la salud del corazón y puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Su aporte proteico lo hace ideal para personas activas, deportistas o en etapas de crecimiento. Las vitaminas del grupo B contribuyen al metabolismo energético y al buen estado del sistema nervioso, mientras que la vitamina D y el fósforo fortalecen la salud ósea. Por su parte, el selenio actúa como un potente antioxidante, apoyando la defensa del organismo frente al estrés oxidativo.

PUBLICIDAD

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Contraindicaciones del atún

No obstante, el atún también presenta algunas contraindicaciones que deben tenerse en cuenta. Uno de los principales aspectos a considerar es su contenido en mercurio, especialmente en especies de gran tamaño. El consumo excesivo de este pescado puede suponer un riesgo para determinados grupos de población, como mujeres embarazadas, lactantes y niños pequeños, quienes deben moderar su ingesta siguiendo las recomendaciones sanitarias.

Asimismo, al tratarse de un pescado graso, aunque su grasa sea saludable, un consumo excesivo podría no ser adecuado en dietas hipocalóricas si no se controla la cantidad.

PUBLICIDAD