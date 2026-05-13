España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Guardar
Google icon
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 2 de las 12:00 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números premiados de la lotería llevada a cabo este miércoles 13 de mayo, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Números ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 13 de mayo.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 1, 9, 3.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El truco de flexibilidad de tres minutos que mejorará tu movilidad diaria, según un entrenador

La rutina hace que el flujo sanguíneo circule con normalidad, lo que ayuda a mantener los tejidos sanos y flexibles

El truco de flexibilidad de tres minutos que mejorará tu movilidad diaria, según un entrenador

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | La paciente francesa continúa en estado grave y el español, con síntomas leves

El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Países Bajos, a donde llegará entre el domingo y el lunes de la semana que viene

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | La paciente francesa continúa en estado grave y el español, con síntomas leves

Un estudio lo confirma: si tu gato doméstico tiene acceso al exterior, tiene las mismas probabilidades de contraer una enfermedad contagiosa que uno callejero

Este riesgo se produce incluso si el animal está vacunado y recibe atención veterinaria

Un estudio lo confirma: si tu gato doméstico tiene acceso al exterior, tiene las mismas probabilidades de contraer una enfermedad contagiosa que uno callejero

Alfredo Molina, veterinario: “No abandonas a tu mascota solamente cuando la dejas en la calle, lo haces mucho antes dentro de casa”

El experto explica que la ausencia de atención oportuna multiplica el riesgo de enfermedades y acelera el deterioro del animal

Alfredo Molina, veterinario: “No abandonas a tu mascota solamente cuando la dejas en la calle, lo haces mucho antes dentro de casa”

Control parental, identificación obligatoria y límites de edad: los españoles reclaman mayor regulación en el mundo digital

El 70% de la población quiere proteger sus derechos digitales, aunque el 28% no sabe explicar qué son

Control parental, identificación obligatoria y límites de edad: los españoles reclaman mayor regulación en el mundo digital
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

La Armada participará en “dos de los ejercicios navales más avanzados del mundo” organizados por Estados Unidos

La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta por parte de los Mossos en una de las manifestaciones propalestina del 15 de octubre

La Justicia declara procedente el despido de una limpiadora por un uso excesivo del móvil durante su jornada superando la media de una hora diaria

ECONOMÍA

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Una gran mayoría de los españoles culpa a los pisos turísticos y a la especulación de la crisis de la vivienda

DEPORTES

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid