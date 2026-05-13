La Armada participará en “dos de los ejercicios navales más avanzados del mundo” organizados por Estados Unidos

La fragata 'Álvaro de Bazán'. (Ministerio de Defensa)

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ (F-101) inició este martes un despliegue inédito desde el Arsenal de Ferrol que la llevará a recorrer más de 24.000 millas náuticas a través del Atlántico y el Pacífico, con una duración prevista de 165 días. Durante este periodo, el buque de la Armada Española se sumará por primera vez a dos de los ejercicios navales internacionales más sofisticados, ambos liderados por la Marina de los Estados Unidos, en compañía de marinas aliadas y socias.

Según señala el Ministerio de Defensa, la F-101 actuará como buque de mando en uno de los ejercicios y profundizará su integración en operaciones multinacionales de defensa aérea, antimisil y vigilancia marítima. A lo largo de este despliegue, la fragata asumirá responsabilidades destacadas, entre ellas la de embarcar al comandante del Destroyer Squadron 31 de la US Navy y a su estado mayor durante el ejercicio internacional ‘Pacific Dragon’.

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Esta función, según explicó el capitán de fragata Álvaro Zaragoza, “supone prestigio profesional y credibilidad; madurez tecnológica con un sistema de combate probado y capaz; interoperabilidad demostrada; influencia estratégica y experiencia de alto valor con adiestramiento avanzado en toma de decisiones complejas, coordinación y gestión de escenarios de alta intensidad”. No obstante, resulta llamativo que se mantengan compromisos militares de alto nivel en medio de una disputa constante entre ambos gobiernos.

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Ejercicios de la Armada con EEUU

El buque realizará escalas en puertos de América y del Pacífico, incluyendo el tránsito por el Canal de Panamá, en una operación con la que la Armada Española busca reforzar su presencia en áreas de creciente interés estratégico. El primero de los ejercicios, ‘Rimpac’, está considerado como el mayor simulacro marítimo internacional del mundo. Congregará a cerca de 30 países para desarrollar actividades navales, aéreas y anfibias de elevada complejidad.

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El objetivo es fortalecer la cooperación multinacional y la interoperabilidad entre fuerzas aliadas en escenarios cada vez más exigentes. La estructura de mando será multinacional y las maniobras incluirán simulacros de defensa aérea, operaciones de superficie, antisubmarinas y misiones de desembarco.

Por su parte, Pacific Dragon es un ejercicio bienal, dirigido por la U.S. Third Fleet, especializado en la defensa antimisil balístico. Permitirá a la F-101 perfeccionar la detección, seguimiento e interceptación de amenazas balísticas, combinando simulaciones y lanzamientos reales de misiles. Según el capitán Zaragoza, “la seguridad y los intereses de España no se defienden únicamente en el entorno inmediato de nuestras aguas de soberanía”.

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El despliegue de la ‘Álvaro de Bazán’ es resultado de un intenso periodo de preparación técnica y operativa. La dotación, integrada por 191 hombres y mujeres inició su alistamiento en diciembre tras una fase de mantenimiento general. Durante los últimos meses, la fragata ha participado en ejercicios individuales y colectivos, incluyendo la integración con el Grupo de Combate Aeronaval francés del portaaviones ‘Charles de Gaulle’ (R-91) en el Mediterráneo y el Golfo de Vizcaya. El despliegue refuerza el papel de la Armada como socio de referencia en ejercicios internacionales de máximo nivel y subraya la importancia de la formación continua y el entrenamiento avanzado.