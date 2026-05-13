Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

Enrique Riquelme, presidente de Cox. (@enriqueriquelmev / IG)

“Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, que se presente”. Con estas palabras aludía este martes a su posible rival Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, en la rueda de prensa en la que anunció la convocatoria de elecciones en el club. El perfil que podría costarle al magnate su tercer mandato y al que señala con estas declaraciones, a las que añadió la aclaración de que el acento es “mexicano”, no es menos que el apodado ‘Rey del Sol’ y empresario del sector de las renovables Enrique Riquelme Vives.

Nacido en Cox (Alicante) en 1989, Riquelme ha pasado la mayor parte de su vida afincado en México. Es empresario del sector energético y actualmente ocupa el cargo de presidente ejecutivo de Cox Energy, compañía española dedicada al desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de las infraestructuras, la energía y los proyectos internacionales, con especial presencia en América Latina.

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Antes de la creación de Cox Energy, Riquelme desarrolló su actividad empresarial en el sector de la construcción y las infraestructuras, en el entorno empresarial familiar. Posteriormente, participó en proyectos internacionales en Brasil, relacionados con el desarrollo de infraestructuras vinculadas a grandes eventos deportivos como el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. También impulsó varias iniciativas empresariales en Panamá, donde estuvo vinculado a actividades industriales y de suministro de materiales para grandes obras de ingeniería, incluyendo proyectos asociados a la ampliación del Canal de Panamá.

Sus negocios en el sector energético

En 2014 y con apenas 25 años, el empresario fundó Cox Energy como una empresa centrada en el desarrollo de energía solar. Desde sus inicios, la compañía ha orientado su estrategia hacia la expansión internacional, con presencia en mercados como México, Chile, Colombia, Panamá y España. Su actividad se estructura en tres grandes líneas de negocio: generación de energía renovable, comercialización de electricidad de origen 100% renovable y operación y mantenimiento de plantas energéticas.

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Con el paso de los años, el grupo ha evolucionado desde un desarrollador de proyectos solares hacia una estructura empresarial más amplia dentro del sector energético. En ese proceso, ha ampliado su cartera de activos y su capacidad operativa, situándose como un actor relevante dentro del segmento de las energías renovables en el ámbito iberoamericano. En 2020 se convirtió en la primera compañía solar fotovoltaica en cotizar en el mercado de valores mexicano y en noviembre de 2024 volvió a hacer historia como la única cotizada en el país centroamericano y España al mismo tiempo al debutar en los parqués nacionales.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

En el plano corporativo posterior, Riquelme ha sido asociado a procesos de crecimiento empresarial en el sector energético. Varios hitos han marcado su carrera, entre los que destaca el reconocimiento por parte de la revista Forbes, que lo incluyó en 2020 en la lista de “los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios” y posteriormente en la de mejores CEOS de 2024. recientemente, ha anunciado su incorporación a la Junta Directiva del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi)

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Posible candidatura a la presidencia del club

En relación al Real Madrid, el nombre de Riquelme ha aparecido recientemente en el debate mediático a raíz de la comparecencia de Florentino Pérez, en la que este se refirió de forma indirecta a posibles aspirantes a la presidencia del club. Tras distintos ciclos electorales en los que se ha especulado con alternativas a la continuidad de Florentino Pérez, Riquelme expresó públicamente en 2021 su disposición a plantear una candidatura futura, aunque finalmente no dio el paso. No obstante, no existe en la actualidad ningún vínculo institucional entre Riquelme y el Real Madrid, ni ha presentado candidatura oficial ni ocupado cargos en la entidad.

Su posible elegibilidad dentro del marco estatutario del club se ha vinculado a dos factores clave: por un lado, su condición de socio del Real Madrid con más de 20 años de antigüedad, requisito imprescindible para optar a la presidencia; y por otro, su capacidad económica para presentar el aval exigido por los estatutos, estimado en torno al 15% del presupuesto del club. Además, su perfil familiar también ha sido señalado en la cobertura mediática, al ser hijo de un antiguo miembro de la junta directiva en la etapa de Ramón Calderón, lo que refuerza su vinculación histórica con la estructura institucional del club.

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