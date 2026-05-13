La isla griega con valor de 15,5 millones de euros sale finalmente a subasta por menos de 250.000 euros (pero con mucha letra pequeña)

La isla griega con valor de 15,5 millones de euros sale finalmente a subasta por menos de 250.000 euros (Island Seeker)

La isla griega de Makri, situada en el mar Jónico y perteneciente al conjunto de las Echinades, se prepara para una nueva subasta tras varios años de intentos fallidos por encontrar comprador. El precio de salida ha quedado fijado en 247.000 euros, una cifra que contrasta enormemente con los ocho millones de euros que se pedían hace solo unos años, cuando agencias inmobiliarias internacionales la presentaban como una oportunidad de inversión destinada a proyectos turísticos de lujo. Así lo ha detallado Proto Thema en sus últimas informaciones.

La mayor parte de la isla está bajo protección ambiental

El descenso en el valor de la isla no responde únicamente a la demanda del mercado. Según Proto Thema, tiene que ver con las estrictas leyes medioambientales de Grecia, que han frenado cualquier expectativa de desarrollo urbanístico. El terreno de Makri, clasificado como “bosque privado”, forma parte de la red de protección Natura 2000, lo que limita el uso del suelo únicamente a actividades agrícolas o recreativas muy simples. “La mayor parte de la isla está bajo protección ambiental y la construcción de hoteles o viviendas queda prácticamente descartada”, recoge el mismo medio.

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La situación de la isla de Makri ha pasado por diversos intentos de venta y valoraciones muy diferentes en los últimos años. En 2022, la isla tenía una tasación de 3,8 millones de euros, una cifra que reflejaba expectativas de posible desarrollo inmobiliario. Sin embargo, tras una nueva evaluación, ese valor cayó de forma drástica hasta los 296.000 euros. Este descenso obedeció a que la nueva tasación tuvo en cuenta las restricciones legales y medioambientales existentes, que limitan severamente el uso de la isla y, por tanto, su atractivo para inversores.

Actualmente, la isla volverá a subasta el 13 de noviembre, con un precio de salida aún más bajo: 247.000 euros. El proceso de subasta responde a un embargo solicitado por tres acreedores de Quíos, que cuentan con una orden ejecutiva desde 2015. El embargo se ha establecido por un importe de 60.000 euros, aunque esto forma parte de una deuda mayor vinculada a la propiedad.

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En los documentos oficiales, la isla se describe como un terreno privado desde 1985, con una superficie que, según los registros, oscila entre 956 y 1.300 hectáreas. Además, el terreno está catalogado como suelo forestal y se integra en la red Natura 2000, lo que implica que se trata de un espacio protegido por su valor ecológico y medioambiental. Esta clasificación restringe las actividades permitidas en la isla, limitando cualquier intención de urbanización o edificación.

La Fiscalía de Italia ha abierto una investigación por posible "secuestro" tras el traslado a Israel de dos activistas --incluido el español Saif Abukeshek-- después de que la Armada israelí interceptara varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, cerca de la isla griega de Creta. (Fuente: Europa Press/EBS)

La isla cuenta con una capilla y una casa

En el plano histórico y cultural, las Echinades aparecen citadas por autores clásicos como Heródoto y Estrabón. La tradición mitológica las relaciona con ninfas castigadas por el dios Aqueloo, que las transformó en islas. La zona también se asocia con la batalla de Lepanto, librada en 1571 entre la flota cristiana de Occidente, comandada por Don Juan de Austria, y la armada otomana bajo el mando de Müezzinzade Alí Pachá.

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La superficie de Makri no llega al kilómetro cuadrado y su punto más alto está a unos 126 metros. Permanecen en pie los restos de tres edificaciones: una pequeña capilla, una cisterna y una casa. La propiedad, según THEMA, pertenece a un residente de Quíos y está gravada con varias hipotecas y reclamaciones fiscales, entre ellas deudas con el Estado griego que superan los 20 millones de euros.

La evolución del precio de Makri ha seguido una trayectoria errática, con cambios bruscos según la interpretación de las regulaciones urbanísticas y medioambientales. El último intento de subasta en 1,5 millones de euros también fracasó por falta de postores.

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Actualmente, la isla permanece fuera del plan urbanístico y cualquier intento de desarrollo requeriría la aprobación de un decreto presidencial y el visto bueno de las autoridades medioambientales. Por ahora, el futuro de Makri sigue abierto y dependerá del interés de posibles compradores dispuestos a aceptar las limitaciones de uso y las cargas legales que pesan sobre la propiedad.