El truco de flexibilidad de tres minutos que mejorará tu movilidad diaria, según un entrenador

Un truco infalible para estirar y mejorar tu movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por la movilidad y la longevidad está en aumento, especialmente entre quienes experimentan rigidez o dolor en las articulaciones. Darren Ellis, entrenador experto en movilidad, ofrece un método sencillo y efectivo, a través de The Independent, para quienes buscan mejorar su calidad de vida y mantener un cuerpo funcional con el paso de los años. Según Ellis: “Reintroducir el movimiento de manera gradual es clave para contrarrestar los efectos negativos del sedentarismo y la edad sobre las articulaciones”.

En palabras de Ellis, “la movilidad es una combinación de fuerza y ​​flexibilidad”. Aunque la fuerza suele considerarse la base de cualquier rutina de ejercicio, el especialista advierte que de poco sirve si no se acompaña de un rango de movimiento adecuado: “Si eres fuerte y no puedes moverte con un rango de movimiento decente en ciertas articulaciones, sigues sufriendo”. Esta limitación se hace evidente en acciones cotidianas, como agacharse para recoger un objeto del suelo. Es en esos momentos cuando se percibe lo esencial que resulta conservar la movilidad.

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Para mejorar la movilidad y combatir la rigidez, Ellis propone el “hilo dental articular”, un protocolo de tres minutos que puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria. Consiste en realizar movimientos circulares controlados con las principales articulaciones, desde el cuello hasta los pies. “La forma más sencilla de empezar a mejorar la movilidad es conseguir que las articulaciones se muevan con mayor libertad mediante unos sencillos movimientos circulares”, explica el entrenador. Este ejercicio, según Ellis, promueve el flujo sanguíneo y la llegada de nutrientes a la zona, lo que ayuda a mantener los tejidos sanos y flexibles.

Una solución sencilla para favorecer tu movilidad

El método es accesible para cualquier persona y no requiere equipamiento especial. Basta con dedicar de tres a cinco minutos diarios para movilizar cada articulación con entre cinco y diez repeticiones, siempre en un rango cómodo y seguro. “No hay necesidad de forzar nada”, recomienda Ellis. “Simplemente le estás dando a tu cuerpo la oportunidad de moverse de nuevo”. La clave reside en la constancia y el ritmo controlado, evitando movimientos bruscos o dolorosos.

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Los movimientos circulares diarios en las articulaciones constituyen una estrategia eficaz para reintroducir el movimiento en zonas rígidas, reducir la tensión y mejorar la movilidad general del cuerpo. Aplicando el principio de “úsalo o piérdelo”, Ellis destaca que la falta de movimiento favorece el endurecimiento de los tejidos y el dolor articular, mientras que la práctica regular de estos ejercicios facilita la recuperación y el mantenimiento de la función articular. El protocolo se adapta a cualquier nivel de condición física y puede convertirse en una herramienta preventiva para quienes desean evitar las limitaciones propias de la edad o el sedentarismo.

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La aplicación constante del protocolo de tres minutos favorece una mejora progresiva en la movilidad y la capacidad física. Con el tiempo, quienes adoptan este hábito pueden reincorporar otros ejercicios y movimientos que antes resultaban difíciles o dolorosos. El beneficio principal, según Ellis, es que permite mantener la independencia funcional y la calidad de vida a lo largo de los años, haciendo de la movilidad un objetivo alcanzable y sostenible para todos.

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