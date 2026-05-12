España

La caballa, uno de los pescados más ricos en omega 3, según la OCU: “Estamos ante un pescado azul barato, rico, de cercanía y sin problemas de mercurio”

El ‘scomber scombrus’ está al final de su temporada óptima, que va de marzo a mayo, aunque puede adquirirse durante todo el año

Guardar
Google icon
Primer plano de filete de caballa cocinado en tabla de madera, con hierbas frescas, pimienta, sal gruesa, un gajo de limón y aceite de oliva.
Una ración de caballa cocinada, adornada con hierbas frescas y especias, se presenta junto a un gajo de limón y aceite de oliva, destacando sus propiedades como fuente de Omega-3. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llevar a cabo una dieta saludable, las organizaciones de la salud, como la Asociación Americana del Corazón, recomiendan activamente consumir pescado rico en grasas insaturadas al menos dos veces por semana. Estos alimentos aportan ácidos grasos omega-3 que contribuyen a mantener la presión arterial en niveles saludables, disminuir los triglicéridos y reducir la probabilidad de arritmias.

Ante esta cuestión, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tiene el pescado perfecto por su alto contenido en ácidos grasos omega-3 y su accesibilidad en precio y disponibilidad: la caballa. Este pez azul, conocido científicamente como Scomber scombrus, está al final de su temporada óptima, que va de marzo a mayo, aunque puede adquirirse durante todo el año.

PUBLICIDAD

“Estamos ante un pescado azul barato, rico, de cercanía, con omega 3 y sin problemas de mercurio. Son todo ventajas en este producto, que conviene incorporar a la dieta”, sostiene la OCU en su último informe. Y es que, en cualquier pescadería o supermercado, su precio oscila entre los 4 y 7 euros por kilogramo, y durante la temporada alta suele bajar por el aumento de la oferta sobre la demanda.

Imagen de una caballa de cuerpo plateado con rayas verdes oscuras en la parte superior, nadando bajo el agua en un entorno oceánico azul.
Una caballa de lomos plateados con distintivas rayas oscuras nada grácilmente en las transparentes aguas azules del océano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades de la caballa

La caballa se reconoce por su cuerpo alargado, morro puntiagudo y una piel azul verdosa, lisa y brillante. No todas las regiones españolas la designan igual: en Andalucía se le llama tonino, en Asturias y Galicia xarda o xiarda, en Cataluña, Valencia y Baleares verat, en Cantabria sarda, verdel o pelicato y en el País Vasco berdela. Pero las pescas más importantes se hacen en Andalucía y en la cornisa cantábrica, pues reúne el 95% de la cuota del mercado español.

PUBLICIDAD

Este pez pelágico habita a medias aguas, a profundidades cercanas a los 250 metros, y debe superar los 20 centímetros para ser capturado. Además, pueden distinguirla de otras especies por sus líneas transversales características y zonas ventrales plateadas. Aunque si hay algo impresionante en la caballa es su valor nutricional: su composición resalta por la grasa saludable, el alto valor energético y el contenido de omega-3, solo superado por la palometa, el emperador o el salmón.

Entre sus vitaminas destacan la A y las del grupo B, mientras que entre los minerales resaltan el calcio, el fósforo y el magnesio. De acuerdo con la OCU, cada 100 gramos de caballa aportan 175 kilocalorías, 9,48 gramos de grasa, 16,85 gramos de proteína y nada de hidratos de carbono. A pesar de la preocupación sobre la presencia de mercurio u otros contaminantes en los productos del mar, los expertos coinciden en que los beneficios de consumir pescados azules superan ampliamente los posibles riesgos.

Varias caballas frescas enteras exhibidas sobre hielo picado, decoradas con limones y perejil, en el mostrador de una pescadería.
Varias caballas frescas se exhiben sobre hielo picado, adornadas con limones y perejil en una pescadería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versatilidad también se traslada a la cocina

La OCU recomienda comprar la caballa entera para preparaciones al horno, aunque también puede adquirirse en filetes limpios y sin espinas. Para conservarla en casa, se aconseja mantenerla en el frigorífico entre 0 y 4 ºC por un máximo de dos días. Pero, si se opta por la congelación, es preferible consumirla antes de tres meses para evitar alteraciones en la grasa.

Dentro de las propuestas culinarias, se pueden hacer diferentes recetas, pero la caballa en escabeche y la ensalada de caballa con coles de Bruselas son las favoritas de la OCU. Para la primera de ellas, se fríe o escalda en aceite los filetes troceados y se maceran en un escabeche de aceite y vinagre, acompañado de cebolla, ajos, laurel y especias al gusto. Puede conservarse en frío o caliente y acompañar platos variados, desde patatas hasta ensaladas.

Mientras que para la segunda se elabora una ensalada, donde los filetes se combinan con coles hervidas, piñones tostados y un toque de aceite de oliva virgen extra, tomillo, sal y pimienta. En una u otra forma, la incorporación dos veces a la semana de pescado azul como la caballa puede reducir la mortalidad por enfermedades cardíacas, “sobre todo de pescado rico en ácidos grasos omega-3”, según Mayo Clinic.

Temas Relacionados

PescadoAlimentación SaludableDieta SaludableNutrición EspañaNutriciónEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

El presidente del club blanco convoca elecciones en “unos 15 días o los que sean”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

El cantante Arcángel defiende a España de la conquista de América: “Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer”

El reguetonero ha defendido el legado español durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid este lunes: “No hay que pedirle disculpas a nadie”

El cantante Arcángel defiende a España de la conquista de América: “Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer”

Cuatro hábitos muy habituales que destrozan tu pelo, según un doctor

Algunas personas creen tener un buen cuidado capilar, pero hay prácticas cotidianas que lo debilitan

Cuatro hábitos muy habituales que destrozan tu pelo, según un doctor

Una madre y su hijo son desahuciados en San Isidro en la víspera de las fiestas: “Luchemos para que Ana siga en su casa”

El domicilio se encuentra a escasos metros de la pradera, donde se celebra la festividad

Una madre y su hijo son desahuciados en San Isidro en la víspera de las fiestas: “Luchemos para que Ana siga en su casa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

El Supremo confirma la condena a 22 años de cárcel a una inquilina por asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos para evitar que descubriera sus deudas

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

ECONOMÍA

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

Bruselas se posiciona con España y facilitará a los Estados aplicar impuestos extraordinarios a empresas con “beneficios escandalosos”

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

DEPORTES

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta

Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”

Florentino Pérez convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Aprovechan la situación para atacarme personalmente”