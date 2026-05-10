Sanidad y seguridad marítima: las razones clave del Gobierno para permitir la llegada del crucero ‘MV Hondius’ a Canarias

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que los profesionales de Sanidad Exterior que han accedido a las 07.30 horas de este domingo al MV Hondius, que permanece fondeado en el Puerto de Granadilla (Tenerife)

El Gobierno de España ha ordenado la acogida del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en el puerto de Granadilla (Tenerife), pese a la oposición manifestada por el Ejecutivo de Canarias, presidido por Fernando Clavijo. La medida, adoptada por la Dirección General de la Marina Mercante, responde a la necesidad de “garantizar la seguridad marítima y la protección sanitaria” ante la situación de emergencia a bordo, según han explicado las autoridades centrales.

Desde un punto de vista de la seguridad marítima, ha señalado la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, la situación a bordo del MV Hondius exige una intervención inmediata. El buque presenta limitaciones operativas para mantener a las personas embarcadas y requiere asistencia médica urgente, en un contexto de alerta por posible deterioro meteorológico en la zona. Los responsables del dispositivo han recordado que la permanencia indefinida del barco en alta mar podría poner en riesgo la vida humana.

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Desde el punto de vista sanitario, añade la Marina Mercante, las autoridades competentes han determinado que el control epidemiológico es más eficaz en un entorno portuario acondicionado que manteniendo indefinidamente el buque en alta mar. Asimismo, el puerto de la Granadilla de Abona tiene características de puerto industrial relativamente aislado, con menor interacción con población civil y amplias zonas operativas para las actuaciones necesarias en este caso.

La resolución del Gobierno central se ampara en el artículo 299 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011. Este marco legal habilita a la administración a imponer la acogida de embarcaciones en circunstancias que impliquen riesgos para la seguridad marítima o la salud pública. La medida, explican, no implica necesariamente el atraque habitual, sino que permite optar por un fondeo controlado bajo supervisión de las autoridades sanitarias.

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En caso de requerirse, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) podrá remolcar el buque, siguiendo el artículo 268 de la normativa citada. Por su parte, la Autoridad Portuaria de Granadilla facilitará los servicios técnicos de practicaje, remolque y amarre, en aplicación del deber de colaboración recogido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

La resolución administrativa pone fin a la vía administrativa, aunque prevé la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante la Dirección General de la Marina Mercante en el plazo de un mes, conforme al artículo 123 de la Ley 39/2015 sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. (Álex Rosa)

El último vuelo se producirá el lunes con pasajeros de Australia

Por otro lado, la ministra de Sanidad Mónica García ha explicado este domingo ante la prensa que el fondeo del barco ha sido un éxito “a pesar de todas las dificultades” y de todas “las oposiciones”, al tiempo que ha indicado que todas las 151 personas a bordo continúan asintomáticas. Los primeros en desembarcar serán los 14 pasajeros españoles y un médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tras el vuelo que trasladará a los españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid, saldrá otro avión de Países Bajos con pasajeros de Alemania, Bélgica y Grecia, entre otros. El último vuelo se producirá mañana lunes con pasajeros de Australia y, según ha indicado la ministra, “es el más complejo”. En él viajarán seis personas de Australia, Nueva Zelanda y otras zonas de Asia.

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A pesar de las dificultades, García ha asegurado que el operativo sigue el plan establecido: “Nada nos va a distraer de lograr que este operativo sea un éxito. Es hora de que nos dejen trabajar”. Un grupo de unos 30 tripulantes permanecerá a bordo del MV Hondius para conducirlo hasta su puerto base en Países Bajos una vez concluido el desembarco.