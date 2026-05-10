La Aemet pone en alerta a cinco comunidades por lluvias y tormentas este domingo: las regiones afectadas

Vista general de la playa de la Malvarrosa durante este viernes en el que la Comunitat Valenciana afronta el fin de semana con el cielo cubierto. (EFE/Biel Aliño)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó este domingo avisos amarillos por lluvias, tormentas y granizo en cinco comunidades autónomas —Aragón, Castilla y León, Galicia, Navarra y el País Vasco— en el marco de una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en gran parte de la Península Ibérica. El origen del episodio es una borrasca estacionaria al oeste de Portugal que extiende su influencia sobre el territorio peninsular con cielos nubosos, chubascos y un ambiente fresco para la época del año.

Según el pronóstico de la Aemet, las precipitaciones se producirán principalmente en forma de chubascos con tormentas ocasionales y posible granizo. En el extremo oriental del Cantábrico y en el oeste de Galicia existe probabilidad de que las lluvias sean localmente fuertes y persistentes, mientras que en el Pirineo occidental podrán ser localmente fuertes y persistentes en el entorno del Sistema Central. El organismo meteorológico informó también de probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña y depresiones del nordeste, con nevadas por encima de los 1.700 y 2.000 metros de altitud.

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Las cinco comunidades en aviso amarillo registrarán acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En Aragón, la alerta se concentra en el Pirineo oscense, donde los chubascos con posible granizo llegarán a partir de la noche. En Castilla y León, el norte de Burgos y el Condado de Treviño están bajo aviso desde media tarde, con precipitaciones que podrán ir acompañadas de rachas de viento localmente muy fuertes.

Galicia, País Vasco y Navarra bajo lluvias intensas y granizo este domingo y temperaturas en aumento en el Mediterráneo. (Europa Press)

En Galicia, el oeste y suroeste de A Coruña, las Rías Baixas y la comarca del Miño en Pontevedra esperan tormentas con granizo a partir de la noche. Navarra presenta la distribución geográfica más extensa, con avisos en la vertiente cantábrica, el centro de la región y la Ribera del Ebro, donde se prevén chubascos fuertes, granizo y rachas de viento muy fuertes desde media tarde. El País Vasco cierra el mapa de alertas con avisos en zonas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, donde también se esperan lluvias con granizo a partir de media tarde.

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El tiempo en el resto de comunidades autónomas

Más allá de las comunidades en alerta, la Aemet ofrece un panorama detallado del tiempo en el resto del territorio. Asturias tendrá cielo nuboso con claros intermitentes en el norte y lluvias con alguna tormenta ocasional, mientras que Cantabria registrará chubascos dispersos y cielos nubosos o cubiertos. En La Rioja, las lluvias y chubascos podrán ir ocasionalmente con tormenta, con viento variable que durante las horas centrales del día podría registrar alguna racha fuerte. Extremadura tendrá precipitaciones débiles que tenderán a remitir, con posibilidad de que sean localmente persistentes en el norte y el este.

En el centro peninsular, la Comunidad de Madrid amanecerá con probables nieblas dispersas en la Sierra y cielos nubosos, con lluvias débiles o moderadas más frecuentes e intensas en zonas de montaña. Castilla-La Mancha también tendrá nieblas matinales y vespertinas en los sistemas montañosos, con chubascos que tenderán a remitir a lo largo del día. Cataluña registrará intervalos nubosos y precipitaciones probables en la mitad oeste, con tormentas ocasionales en el Pirineo.

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Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

En el arco mediterráneo, el panorama es más favorable. La Comunidad Valenciana tendrá cielo poco nuboso, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, con temperaturas máximas en ascenso notable en el interior norte de Castellón. La Región de Murcia contará con cielos poco nubosos y máximas al alza. Andalucía tendrá cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, con máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y descensos locales en el interior.

Las Islas Baleares quedarán al margen de la inestabilidad, con predominio de cielo poco nuboso y temperaturas diurnas en ascenso. En Canarias, Lanzarote y Fuerteventura tendrán cielos poco nubosos, mientras el resto del archipiélago registrará intervalos nubosos con precipitaciones ocasionales y débiles en las islas montañosas. La Aemet precisó que el aviso amarillo no implica riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí puede afectar a actividades concretas o a localizaciones de especial vulnerabilidad, como grandes núcleos urbanos.

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