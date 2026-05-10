España

Detenida una pareja en Valencia por forzar a su hija de 16 años a casarse en contra de su voluntad

La adolescente pidió ayuda a los responsables del centro educativo donde estudia. Los padres le retiraron el teléfono móvil y, en ocasiones, recurrieron a la violencia física

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Un coche de la Policía Nacional. (David Zorrakino / Europa Press)
Un coche de la Policía Nacional. (David Zorrakino / Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una mujer y a un hombre, de 44 y 50 años, respectivamente, acusados de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, tras obligar a su hija de 16 años a casarse en su país de origen en contra de su voluntad.

Según informa la agencia EFE, la investigación arrancó cuando agentes de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia recibieron el aviso de los responsables del centro educativo donde estudiaba la menor, ya que sus padres planeaban enviarla a su país de origen para casarla, sin su consentimiento, con un hombre elegido por ellos.

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Durante las pesquisas, los investigadores comprobaron que la menor vivía aislada, sin posibilidad de relacionarse con otras personas ni de salir de casa, salvo para asistir al instituto. Los padres le retiraron el teléfono móvil y, en ocasiones, recurrieron a la violencia física.

La adolescente, tras conocer los planes de sus padres, pidió ayuda a los responsables de su centro educativo. La Policía constató que se encontraba en una situación de vulnerabilidad y trasladó el caso a la Fiscalía de Menores.

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Orden de alejamiento

Finalmente, la menor quedó bajo protección de los Servicios Sociales. Los agentes identificaron y detuvieron a sus padres como presuntos responsables de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Los arrestados, tras pasar a disposición judicial, han quedado en libertad, aunque se ha decretado una orden de alejamiento con respecto a la menor.

La legislación española protege especialmente a menores y personas vulnerables ante cualquier forma de coacción relacionada con el matrimonio. Las autoridades consideran estos casos como una grave vulneración de los derechos fundamentales, por lo que actúan de manera coordinada para prevenir y sancionar este tipo de delitos.

(Con información de la agencia EFE)

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