El hantavirus no es el nuevo Covid: investigadores explican por qué el brote del crucero “no supone un riesgo de pandemia ni epidemia”

El crucero holandés MV Hondius anclado frente a la costa de la ciudad de Praia en la isla de Santiago, Cabo Verde, el 4 de mayo. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO)

El crucero antártico MV Hondius que viajaba por el Atlántico Sur con 147 personas y ha sufrido un brote de hantavirus, provocando la muerte de tres personas, llegará previsiblemente a Granadilla de Abona, al sur de Tenerife, este sábado. El episodio ha reavivado temores sociales y ecos de la pandemia de coronavirus, pero la comunidad científica insiste en que no existe riesgo de pandemia ni de epidemia: el hantavirus se propaga principalmente a través de roedores y tiene una transmisibilidad muy baja entre humanos, pues requiere un contacto íntimo prolongado.

En ese sentido, la directora del Centro de Investigaciones en Sanidad Animal (CISA), Noemí Sevilla, es tajante: “No existen motivos para que la población se alarme”, dice a Infobae. El brote se produjo en un entorno cerrado, con los afectados y sus contactos confinados a bordo bajo medidas de control, explica, aunque otros 23 pasajeros que estuvieron en el barco lo abandonaron en una escala para ir a sus respectivos países sin pasar ningún tipo de cuarentena, según informó el diario El País, y ahora uno de ellos está ingresado en un hospital de Suiza con síntomas de hantavirus.

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Pese al desembarco de esos pasajeros y de la inquietud generada en redes sociales por la difusión de bulos y desinformación, insiste la experta, el brote del crucero “nada tiene que ver con el coronavirus”. “Esto no es Covid y es importante enviar mensajes de tranquilidad”.

“Aunque el hantavirus presenta alta mortalidad si infecta a una persona, el riesgo de infección es muy bajo; la tasa de reproducción -el número promedio de nuevas infecciones causadas por una persona infectada- está por debajo de uno, a diferencia del Covid, que llegó a casi cinco”, detalla Sevilla. “La gente tiene mucho miedo de que tengamos otra pandemia, pero estamos muy lejos de esa situación”.

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Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

La especialista del CISA, centro dedicado a la investigación, vigilancia y control de enfermedades animales infecciosas que pertenece al CSIC, explica que el hantavirus requiere condiciones muy concretas para transmitirse entre personas, como el contacto muy estrecho y directo con un caso sintomático y, aunque las personas confinadas en el barco lleguen a Canarias, “no hay riesgo para la población local”. “Si la Organización Mundial de la Salud ha tomado esa decisión es porque sabe lo que hace”, asevera.

“Sabemos cómo se comporta el hantavirus”

En esa misma línea se expresa Salvador Peiró, investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio), que subraya que el hantavirus “no tiene nada que ver con el Covid” y descarta un riesgo relevante para la población. “Este es un virus conocido y sabemos cómo se comporta. Además, los servicios de salud pública y los existenciales de Canarias están perfectamente preparados para este tipo de casos”, señala a este periódico.

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Este virus, añade, se identificó por primera vez durante la guerra de Corea, en la década de 1950, cuando los soldados que permanecían en las trincheras inhalaban polvo contaminado. Posteriormente, en los años setenta, se reconoció su presencia en otros contextos. “El hantavirus suele provocar casos aislados, sobre todo en zonas rurales, cuando una persona entra en establos u otros lugares cerrados y respira polvo contaminado por excrementos de roedores”.

Los españoles a bordo serán trasladados a Madrid

Este tipo de virus es responsable de enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS, por sus siglas en inglés) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS, por sus siglas en inglés). La transmisión suele producirse principalmente a través de los excrementos de ratas en áreas donde el virus está presente. En el caso de este crucero donde se ha producido el brote, el lugar de actividades al aire libre donde estuvieron las personas fallecidas es una zona de Argentina donde existen ratas portadoras. No obstante, tampoco se descarta la posibilidad de que alguno de los afectados haya contraído la enfermedad dentro del barco, debido al contacto con ratas, ni que el médico se haya contagiado tras un contacto cercano con uno de los fallecidos.

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Imagen del crucero MV Hondius en Cabo Verde. (AFP)

El protocolo que se aplica en casos como este, recuerda Sevilla, incluye pruebas diagnósticas a todos los pasajeros y tripulantes, tanto por PCR como por serología, para descartar o confirmar infecciones. “Las pruebas son bastante fiables”, afirma. Quienes resulten positivos permanecerán bajo vigilancia en centros hospitalarios, mientras que los negativos podrán ser liberados del aislamiento.

La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó este miércoles en rueda de prensa que los 14 españoles que viajan a bordo del MV Hondius serán trasladados a Torrejón de Ardoz (Madrid) una vez lleguen a España. Allí recibirán atención en el hospital militar Gómez Ulla y permanecerán en cuarentena “durante el tiempo que resulte necesario”, mientras que los pasajeros extranjeros serán repatriados, salvo que su estado de salud lo impida.

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