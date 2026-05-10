Jan Dobrogowski, capitán del MV Hondius: piloto de hielos, instructor de vela y veterano en navegación antártica (REUTERS/Danilson Sequeira/File Photo)

El crucero MV Hondius inició su ruta desde la Patagonia argentina el 20 de marzo, con Ushuaia como punto de partida. Tras un par de semanas por aguas antárticas, el barco puso rumbo al norte el 1 de abril, navegando por el Atlántico sur con alrededor de un centenar de pasajeros a bordo. El 6 de abril, un viajero de nacionalidad neerlandesa y 70 años de edad empezó a mostrar fiebre, dolores de cabeza, molestias abdominales y episodios de diarrea. La evolución clínica fue desfavorable y, tras desarrollar problemas respiratorios graves, murió a bordo el 11 de abril.

El capitán de la nave, Jan Dobrogowski, fue el encargado de comunicar la noticia al resto de pasajeros: “Es mi triste deber informaros de que uno de nuestros pasajeros murió de forma repentina anoche. Trágico como es, fue debido a causas naturales, o eso creemos. Además, cualesquiera que sean los problemas de salud a los que se enfrentaba, según el doctor, no son infecciosos, así que el barco es seguro en ese sentido”, se le escucha decir en un vídeo grabado por Ruhi Çenet, documentalista y blogger turco que desembarcó del crucero el 24 de abril.

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También el 24 de abril fueron desembarcados tanto el hombre fallecido como su esposa, en la isla de Santa Elena. La mujer, de 69 años y también neerlandesa, ya presentaba síntomas cuando tomó un vuelo comercial junto a 82 pasajeros rumbo a Johannesburgo. Durante el trayecto su estado empeoró, aunque pudo abordar un segundo vuelo hacia Ámsterdam. Antes de despegar, fue evacuada y finalmente falleció en Sudáfrica el 27 de abril. Ese mismo día, otro pasajero británico enfermó de gravedad y fue ingresado en una UCI sudafricana con diagnóstico confirmado de hantavirus. Posteriormente, una viajera alemana comenzó a tener fiebre y malestar general; desarrolló una neumonía y murió el 2 de mayo.

El capitán Jan Dobrogowski anuncia la muerte de un pasajero a bordo del MV Hondius el 12 de abril de 2026 (Reuters, RUHI ÇENET)

Jan Dobrogowski, capitán del MV Hondius

Jan Dobrogowski, capitán del MV Hondius, es un marino polaco con una amplia formación y varias certificaciones náuticas: Capitán de la Marina Mercante, Piloto de Hielo de nivel 2, Capitán de Yate e Instructor de Vela por la Federación Polaca de Vela (PZŻ).

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Formado en la Universidad Marítima de Gdynia, Dobrogowski sabe hablar cuatro idiomas (polaco, inglés, portugués y español) y cuenta con más de 20.000 horas de experiencia en sistemas de posicionamiento dinámico, una tecnología que permite mantener la posición y el rumbo de un buque de forma automática gracias a propulsores controlados por ordenador. Su trabajo abarca la operación, puesta en marcha y análisis FMEA (una metodología para identificar y prevenir posibles fallos en los sistemas) en distintos escenarios marítimos.

Según su propia página web, entre sus funciones figuran proyectos de perforación, que requieren máxima precisión para mantener la estabilidad del buque mientras se realizan trabajos en el lecho marino. También ha trabajado en embarcaciones de apoyo a buceo (DSV), diseñadas para facilitar operaciones de buceo profesional en alta mar, y en misiones con vehículos operados remotamente (ROV), robots submarinos controlados desde la superficie para inspección y mantenimiento bajo el agua.

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El crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus, se dirige a Tenerife. Mientras los pasajeros extranjeros serán repatriados, los 14 españoles a bordo serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para una cuarentena obligatoria.

De acuerdo con el portal web de Capitán de Yate Profesional (zawodowy-kapitan-jachtowy.pl), en 1999, en calidad de primer oficial del Zawisza Czarny, Dobrogowski completó dos vueltas al Cabo de Hornos (algo considerado como un hito para cualquier navegante). Tres años después, a los 26 años, asumió el mando del propio Zawisza. La carrera de Dobrogowski abarca desde el mando de grandes buques de perforación, con equipos de más de 180 personas, hasta la navegación en veleros clásicos bajo distintas banderas, principalmente holandesas.

No es la primera vez que se enfrenta a una crisis en el mar: en 2020, durante una campaña al norte del mar de Mawson (parte del mar Glacial Antártico localizado a lo largo de la Tierra de la Reina Mary, en la costa de la Antártida Oriental), vivió una situación crítica cuando el buque de suministro e investigación antártica que comandaba sufrió una explosión en la sala de máquinas de babor, tras un mes de operaciones en hielo denso. La tripulación logró extinguir el incendio y restaurar la propulsión, permitiendo que la embarcación alcanzase Perth pese a las condiciones meteorológicas adversas y sin que se produjeran bajas. A día de hoy, Dobrogowski reparte su actividad profesional entre el capitanear grandes veleros y yates de exploración polar, y la labor de piloto de hielo en el Ártico y la Antártida.

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Así ha sido el recorrido del 'MV Hondius' (Europa Press)

El crucero llegará a Tenerife en la madrugada del domingo

El MV Hondius continúa de camino hacia Tenerife con 90 pasajeros y 44 tripulantes a bordo. Según las últimas previsiones, la embarcación tiene previsto situarse frente a Granadilla de Abona entre las cinco y las seis de la madrugada de este domingo.

Todos los viajeros, entre los que se encuentran 14 españoles, permanecerán aislados en sus camarotes hasta la intervención de los equipos sanitarios. Las autoridades responsables han intensificado las gestiones para organizar el desembarco y la asistencia médica en el menor tiempo posible. Tras completar el desembarque, el barco seguirá su ruta hacia los Países Bajos, siguiendo la petición del Gobierno canario.

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