La Feria del Caballo de Jerez 2026: su origen, qué día comienza y todo lo que no te puedes perder en esta Fiesta de Interés Turístico Internacional

Feria del Caballo Jerez (Ayuntamiento de Jerez).

Hay fiestas que definen a una ciudad entera y la Feria del Caballo de Jerez es una de ellas. En esta celebración, el traje de flamenca, el sonido de las palmas, el fino bien frío y el paso de los caballos por las avenidas del recinto se funden en una atmósfera que no se parece a ninguna otra de España. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, la cita jerezana atrae cada año a miles de visitantes que buscan vivir de cerca una de las tradiciones más arraigadas de Andalucía.

La edición de 2026 llega con un ingrediente que le otorga un carácter singular. Jerez ha sido designada Capital Española de la Gastronomía para este año, bajo el lema “Come, bebe, ama Jerez”, y la feria asume ese reconocimiento con una programación que integra el patrimonio culinario local como eje transversal de la semana. Del 9 al 16 de mayo, el Parque González Hontoria volverá a ser el epicentro de una ciudad que sabe celebrar como pocas.

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¿Qué es la Feria del Caballo de Jerez y cuándo se celebra?

La Feria del Caballo de Jerez es una celebración que combina tradición ecuestre, flamenco, gastronomía y vida en las casetas durante ocho días consecutivos. Su nombre no es una metáfora: el caballo es el verdadero protagonista de la fiesta, presente en los paseos de caballistas y enganches, en los concursos de doma y morfología y en los espectáculos de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

La feria de 2026 se celebra del 9 al 16 de mayo en el Parque González Hontoria, el recinto ferial permanente de la ciudad. La actividad comienza oficialmente el viernes 8 de mayo con el Pregón Oficial, y el encendido del alumbrado tiene lugar la noche del sábado 9 a las 22:00 horas desde el Templete Municipal, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales lanzados desde el complejo deportivo Chapín. La fiesta concluye el sábado 16, aunque el domingo 17 el parque de atracciones mantiene su actividad con el Día de los Nietos y Nietas.

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El origen de la feria

Feria del Caballo Jerez (Ayuntamiento de Jerez).

Los orígenes de la Feria del Caballo se remontan al año 1284, cuando el rey Alfonso X el Sabio concedió a Jerez el privilegio de celebrar dos ferias anuales, una en primavera y otra en otoño, con un objetivo principalmente comercial: fomentar el intercambio de productos agrícolas, ganaderos y artesanales entre mercaderes de distintos territorios.

Dentro de ese mercado medieval, el caballo cartujano o jerezano pronto adquirió un papel protagonista. Jerez, con una larga tradición ecuestre, se convirtió en punto de referencia para la compraventa de una raza valorada por su elegancia, resistencia y belleza. Con el paso de los siglos, la feria de primavera se impuso sobre la de otoño y fue ganando un carácter cada vez más festivo y social.

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En el siglo XIX aparecieron las primeras casetas, inicialmente espacios funcionales donde los comerciantes descansaban y cerraban acuerdos. Con el tiempo, se transformaron en el corazón de la celebración. El momento que consolidó la feria tal como se conoce hoy llegó en 1903, cuando bajo la alcaldía de Julio González Hontoria se inauguró el recinto ferial permanente que lleva su nombre. A lo largo del siglo XX, la feria fue dejando atrás su carácter mercantil para convertirse en una celebración cultural y social, aunque el caballo nunca perdió su centralidad, hasta el punto de darle el nombre que tiene hoy.

Cómo se vive la Feria del Caballo de Jerez

El alma de la feria late en el paseo de caballos y enganches, ese carrusel diario en el que caballistas y cocheros recorren las avenidas del recinto con sus monturas y carruajes engalanados. El viernes 15, desde el Templete Municipal, se valorarán y premiarán los mejores enganches a las 15:30 horas y los mejores caballistas a las 17:00 horas.

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A lo largo de toda la semana, el Depósito de Sementales y las instalaciones de IFECA acogen concursos de doma vaquera, morfología y cría de distintas razas, con la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre como escenario del espectáculo “Cómo Bailan los Caballos Andaluces” en varios días de la semana. La programación taurina completa el cuadro festivo en la Plaza de Toros de Jerez con tres festejos y, además, el recinto incorpora también servicios pensados para todos los públicos.