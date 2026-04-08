El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo.

El Gobierno español ha movilizado ya más de 5.500 millones de euros en seguros, avales y créditos para respaldar a las empresas expuestas a amenazas arancelarias de Estados Unidos, según informó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso.

La estrategia oficial, aprobada en mayo del año pasado y consolidada a través de un decreto ley, ha activado un total de 7.720 millones de euros en avales y créditos dirigidos a empresas.

El plan español incluyó una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez de las empresas afectadas y para apoyar posibles procesos de reconversión industrial a entidades con una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado estadounidense.

130 millones en avales ICO y 1.500 millones del Plan de Recuperación

De la línea de avales ICO se han solicitado, hasta el 30 de marzo de 2026, cerca de 130 millones de euros que han permitido movilizar 173 millones en inversión para las empresas españolas. El 63% de estas operaciones las han suscrito pymes y el 85% han sido del sector del automóvil.

Cuerpo ha subrayado que se han formalizado 1.500 millones de fondos del Plan de Recuperación destinados a la protección de las amenazas arancelarias, donde se incluyen diferentes instrumentos como las líneas ICO Emprendedores, ICO Verde, el Fondo de Coinversión o el Fondo de Resiliencia Autonómica.

Asimismo, se han aprobado acuerdos con pymes por un valor de 1.161 millones de euros para ayudarlas a “navegar” en el contexto geopolítico. Dentro de la línea ICO-Crecimiento Aranceles, que es de financiación directa por parte del ICO y que está en marcha desde inicios de este año, Cuerpo ha apuntado que se han solicitado 47 operaciones de financiación, con un importe que asciende a 73,4 millones de euros.

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales han entrado en vigor este jueves, 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump y difundida la semana pasada por la Casa Blanca. (Fuente: White House/EBS/X/Gobierno India/Europa Press)

De las 52 pólizas de Cesce a los 400 millones del plan ICEX 500+

En cuanto a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), el ministro de Economía ha informado de que ha emitido 52 pólizas a favor de empresas afectadas por los aranceles por valor de 1.578 millones de euros, que amparan contratos comerciales e inversiones que pueden llegar a estar por encima de los 10.500 millones de euros. La aseguradora estudia otras 14 solicitudes que estaría cerca de los 800 millones de euros adicionales.

Respecto a lo movilizado por el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y por Fonpyme para apoyar financieramente las inversiones de empresas españolas en el exterior se han alcanzado los 665 millones en financiación autorizado, el 90% del límite anual presupuestario de 700 millones de euros. Sólo en 2025 se apoyaron 47 operaciones por valor de 360 millones.

En cuanto al Plan Moves III de ayuda a la movilidad, Cuerpo ha explicado que se han puesto 400 millones de euros “sobre la mesa”. También ha destacado el plan ICEX 500+, con el que el Gobierno ha contactado con 1.649 empresas exportadoras para conocer su situación y la puesta en marcha de futuras iniciativas, como un programa de crecimiento en excelencia para startups y scaleups.

Caen las exportaciones a EEUU

Cuerpo también ha ofrecido datos sobre las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos y, aunque ha admitido una caída generalizada de las exportaciones al país de Donald Trump, exceptuando las de productos como bienes de equipo o aceite de oliva, el ministro ha matizado que 2024 fue un año “especialmente bueno” en lo que a exportaciones se refiere al país norteamericano, por lo que la comparativa interanual se presta “particularmente ambiciosa”.

En este escenario, Cuerpo ha reconocido que al igual que ha pasado con España, casi todas las grandes economías europeas como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal, han reducido sus exportaciones al gigante norteamericano.

El vicepresidente primero del Gobierno también ha dado a conocer las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED) entre 2018 y 2025, incidiendo en que España se ha consolidado en ese período como el sexto país del mundo que más proyectos inversores recibe y el segundo si se observan los proyectos de energía renovable. En materia de I+D España ha sido la cuarta economía global y la quinta en proyectos de Inteligencia Artificial.

El sector español del automóvil será uno de los más beneficiados tras el acuerdo de la UE y Mercosur. En la imagen, trabajadores de la fábrica de automóviles SEAT en Martorell. REUTERS/Albert Gea

Mercosur, la gran oportunidad para los sectores del automóvil y el aceite de oliva

El ministro de Economía ha destacado las oportunidades económicas que ofrece el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, especialmente para sectores como el del aceite de oliva o el del automóvil.

Sobre este último, el vicepresidente ha señalado que en la actualidad está sufriendo una caída en su nivel exportador por causas que no atienden sólo al momento coyuntural, sino que hay motivos “estructurales”. Sin embargo, ha asegurado que el acuerdo de Mercosur supondrá la eliminación progresiva de los aranceles del 35% que los vehículos europeos tienen en Mercosur.

A su juicio, “el sector se va a ver beneficiado además por una mayor convergencia regulatoria y por el acuerdo sobre reglas de origen que va a permitir una intensificación, una mayor exportación de nuestros automóviles a la zona de Mercosur”.

Cuerpo considera que el acuerdo de libre comercio también supondrá una “oportunidad excepcional” para el sector agroalimentario al ser España una potencia exportadora en este sector y eliminarse los aranceles al 93% de las exportaciones de la UE. Europa, por su parte, liberalizará el 82% de las importaciones procedentes de Mercosur.

Un ahorro de 500 millones en aranceles

El titular de Economía ha recordado que el 1 de mayo entrará en vigor de forma provisional el acuerdo comercial interino que suprimirá más del 90% de los aranceles a las exportaciones europeas, al tiempo que ha enfatizado que para España el ahorro estimado de este acuerdo son unos 500 millones de euros anuales en aranceles.

En cuanto al impacto de este acuerdo, el vicepresidente primero ha destacado que en otros países con los que España ha firmado acuerdos de libre comercio las exportaciones han crecido, de forma significativa en el caso de Chile y Canadá.