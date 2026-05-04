No tires la piel de queso a la basura: el ingrediente perfecto para dar sabor a tus caldos y guisos

Un truco para enriquecer el sabor de un caldo o guiso pasa por conservar las cortezas de los quesos. / Imagen de archivo

En esta era donde el decrecimiento es más que una opción plausible, abogar por el cero desperdicio es lo mínimo que puede implementarse para fomentar la sostenibilidad. Este cero desperdicio también alcanza la parte externa de un alimento corriente que suele desecharse: el queso.

Lanzar a la basura las cortezas del queso supone desperdiciar un recurso culinario que, según ha explicado ElNacional.cat, tiene la capacidad de transformar caldos y guisos, aportando matices difíciles de conseguir con otros ingredientes. Este uso, tradicional en la cocina, sobre todo en la italiana con el parmesano, se basa en una práctica sencilla y eficaz que multiplica el sabor de las preparaciones.

PUBLICIDAD

Por ello, aprovechar las cortezas de quesos curados como el Parmigiano Reggiano introduce en sopas y guisos una intensidad de sabor como resultado de la concentración de matices desarrollados en el proceso de curación. Guardar estas cortezas en el congelador facilita su uso posterior y, durante la cocción, su sabor se libera de manera gradual. El dato más específico que aporta el medio catalán es que la mayor curación del queso incrementa la concentración de sabor aportada por la corteza, potenciando así el resultado final del plato.

Las cortezas, lejos de ser un elemento residual, contienen los sabores complejos fijados a lo largo de meses o años de curación. Esta dureza no representa un inconveniente, sino que indica su potencial en la cocina. Añadiéndolas al inicio de la cocción, liberan su gusto paulatinamente, aportando profundidad, cuerpo y ese “umami” característico que tanto valoran los profesionales. Este sabor no resulta invasivo, sino que actúa como un refuerzo sutil que enriquece el conjunto.

PUBLICIDAD

Cómo utilizar cortezas de queso para enriquecer caldos y guisos caseros

El momento de uso y la conservación son factores determinantes. Al guardar las cortezas congeladas, se dispone siempre de ellas para cualquier elaboración. Según detalla ElNacional.cat, basta con añadir una o dos piezas al inicio de la cocción del caldo o el guiso, permitiendo que los sabores se integren poco a poco durante todo el proceso. A mayor tiempo de cocción con las cortezas, mayor será la intensidad final del plato. Es imprescindible retirarlas antes de servir, ya que su textura sigue siendo demasiado dura para el consumo directo.

La calidad del queso elegido es relevante. Las cortezas de quesos más curados son las que mejores resultados ofrecen, debido a su mayor concentración de matices, destaca el medio digital catalán. De esta manera, se maximiza el rendimiento de cada ingrediente y se fomenta una cocina con menor desperdicio.

PUBLICIDAD

Desde un simple pan con tomate y jamón hasta un caldo de vegetales. Descubre qué comen los chefs más reconocidos de España cuando cuelgan el delantal y no tienen ganas de cocinar.

Esta técnica que presenta el ElNacional.cat conecta con las tendencias hacia una cocina más sostenible, puesto que reduce el desperdicio de comida y extrae el máximo partido de cada alimento que se consume durante el día a día. Tanto en contextos domésticos como en el ámbito profesional, incorporar cortezas de queso a las recetas permite transformar un caldo básico en un resultado mucho más completo y complejo. Cada pequeño detalle, como demuestra esta práctica reseñada, puede marcar una diferencia significativa en la cocina.