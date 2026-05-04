Los recortes de Trump en Europa no se limitan a los soldados: preocupan los misiles de largo alcance que Alemania quiere para disuadir a Rusia

El presidente Donald Trump desciende del Air Force One. (AP/Matt Rourke)

El presidente de EEUU, Donald Trump, continúa amenazando con recortar sus tropas desplegadas en Europa ante la oposición de los europeos a sus planes en Oriente Medio. La última amenaza, y esta vez no se ha limitado a lo verbal, se ha traducido en la orden de retirada de 5.000 soldados desplegados en territorio alemán, después de que el canciller Friedrich Merz dijera que Estados Unidos se siente “humillado” por Irán.

El presidente de Estados Unidos ha deslizado que la retirada podría ser mayor y que no solo afectaría al personal, lo que ha generado inquietud en Berlín ante el temor de que los recortes afecten también al despliegue de armas de largo alcance acordado durante la era Biden en 2024.

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El anuncio de Trump ya es de por sí simbólico. Alemania es la mayor base militar estadounidense en Europa, con unos 36.000 militares en servicio activo, según el Centro de Datos de Recursos Humanos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En estas últimas semanas, la Fuerza Aérea estadounidense ha recurrido a la base de Ramstein para enviar a sus aviones de reabastecimiento aéreo, claves en las operaciones militares contra Irán, tras la negativa de España de permitir que las bases de Rota y Morón fueran empleadas para operaciones que no estén dentro de la Carta de Naciones Unidas. Y precisamente por la negativa de España (que alberga casi 4.000 militares), pero también de países como Italia (13.000), Trump ha extendido sus amenazas al conjunto de Europa.

Trump revisa sus prioridades militares, pero tiene límites

No es un secreto que el magnate republicano se ha ido desentendiendo de Europa desde su llegada a la Casa Blanca. Un ejemplo que demuestra que Washington tiene otras prioridades fue la retirada de la ayuda estadounidense a Ucrania, una maniobra que Trump utilizó para presionar a Zelenski para acelerar las negociaciones de paz.

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El presidente de Estados Unidos amonesta esta vez a Pedro Sánchez por su negativa a que las bases de Rota y Morón sirvan en la ofensiva contra Irán.

Sin embargo, tampoco está claro que Trump esté dispuesto a una retirada significativa de militares en Europa porque el Viejo Continente sigue siendo una pieza fundamental para llevar a cabo las operaciones de EEUU en todo el mundo. Trump, en todo caso, tendría que lidiar con los mecanismos del poder legislativo estadounidense.

Concretamente, con la ley de Autorización de Defensa estadounidense, que establece que la presencia militar estadounidense no puede bajar de los 76.000 soldados. Esta fue una norma aprobada el pasado 2025 precisamente para evitar esta clase de decisiones impulsivas. Durante su primer mandato, Trump ya había ordenado la retirada de 12.000 soldados de Alemania, pero sus planes se toparon con la oposición del Congreso.

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En realidad, no todos ven la retirada progresiva de EEUU como un revés. El exministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, expresó en un comunicado que esta era la oportunidad de los europeos para expandir sus fuerzas armadas, construir infraestructura y acelerar la adquisición de material militar. Y de hecho, los planes de Berlín pasan por crear el mayor ejército de Europa, formado por 260.000 soldados en activo para 2035.

Pero mientras los europeos trabajan en reforzar su seguridad, nada de esto puede conseguirse sin el paraguas del armamento de largo alcance, actualmente monopolizado por EEUU en la Alianza Trasatlántica. Los misiles Tomahawk son un armamento conocido por su precisión y capacidad para atacar objetivos a gran distancia. Aunque el Pentágono no comunica cuántos misiles tiene, tan solo se fabrican unos pocos cientos al año, lo que significa que el suministro global es muy limitado. En un contexto de amenaza rusa permanente, Alemania ha presionado a EEUU para hacerse con este armamento mientras los países europeos avanzan en su desarrollo autónomo.

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La decisión de EEUU no solo ha suscitado preocupación en Berlín. El grupo de los republicanos también ha expresado este fin de semana su preocupación mediante un comunicado conjunto, en el que advirtieron que una reducción prematura de la presencia estadounidense en Europa podría debilitar la capacidad de disuasión y transmitir “un mensaje erróneo al presidente ruso Vladimir Putin”.

La tensión en los inventarios de Estados Unidos por la guerra en Oriente Medio también añade otro elemento de preocupación, que ya no solo afecta a los planes con misiles Tomahawk (que están siendo utilizados por el propio ejército estadounidense). Otros pedidos como los misiles Patriot o cazas F-35 podrían ser redirigidos para responder a las necesidades de EEUU en su operación contra Irán (incluida ayuda militar prevista para Ucrania, como revela una información de The Washington Post). Esto último todavía no ha ocurrido, pero hasta el propio Marco Rubio ya ha dejado caer esa posibilidad.

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