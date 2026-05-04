El pueblo más bonito al que viajar en mayo está en Córdoba, según el ‘National Geographic’: un castillo árabe del siglo VIII e increíbles patios

Iznájar, en Córdoba (Turismo de la Subbética).

Pocos lugares de España concentran tanta belleza en tan poco espacio como la provincia de Córdoba. Sus pueblos blancos, sus patios floridos y sus paisajes de sierra y embalse componen un territorio que, cada mes de mayo, se transforma con la llegada de la primavera. La Fiesta de los Patios de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad, marca el inicio de una temporada en la que toda la provincia saca a relucir su tradición más arraigada: macetas de geranios, enredaderas, lirios y violetas que desbordan tapias blancas y rejas de forja en un barroquismo floral que no tiene equivalente en ningún otro rincón del país.

En ese contexto, la revista National Geographic ha señalado a Iznájar como el pueblo más bonito de España para visitar en mayo. Enclavado en la Subbética cordobesa y rodeado por el embalse más grande de Andalucía, este municipio de calles blancas y castillo árabe reúne historia, paisaje y una identidad floral propia que lo distingue incluso dentro de una provincia acostumbrada a la excelencia.

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El castillo árabe que da nombre al pueblo

Pero más allá de sus fiestas y el patrimonio cultural, el barrio de La Villa, declarado Bien de Interés Cultural, alberga el castillo que fundaron los árabes en el siglo VIII y que da nombre al propio municipio. La etimología combina el sustantivo árabe hisn (castillo) con el adjetivo al-ashar, lo que ha generado dos lecturas históricas que conviven sin resolverse: “Castillo Alegre” y “Castillo Belicoso”.

Su historia no desmiente esa dualidad. Fue epicentro de la rebelión muladí de Umar ibn Hafsun en el siglo IX, pieza clave en la frontera nazarí y, en 1362, Pedro I “El Cruel” lo conquistó con la inesperada ayuda del sultán de Granada. Hoy, el gran aljibe del castillo mantiene una temperatura constante de entre 16 y 17 grados durante todo el año, independientemente del calor exterior, una muestra de la ingeniería andalusí que corona como un nido de águilas la Subbética cordobesa.

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El Patio de las Comedias y la tradición floral del pueblo

Castillo de Iznájar (Turismo de la Subbética)

Tal y como recoge el National Geographic, Iznájar participa activamente en el Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación de Córdoba, que coincide en fechas con la Fiesta de los Patios de la capital. En esta edición, el municipio concursa con dos patios, siete rincones y una reja. Hasta 26 patios, 18 rincones y 21 rejas y balcones de toda la provincia compiten en belleza en un certamen abierto a particulares, asociaciones y entidades locales de cualquier municipio cordobés.

El rincón más fotografiado de Iznájar es el Patio de las Comedias, una pequeña plaza rodeada de viviendas donde los vecinos riegan más de 700 macetas de color azul con flores de los colores más variados. Lo hacen desde hace más de dos décadas, con la caña y la lata de siempre, al ritmo que pide cada planta. El nombre de la placita proviene de las representaciones teatrales que allí se celebraban en el siglo XVI, y hoy es el lugar más instagrameable de toda la provincia.

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Igualmente, contempladas desde el lateral del Santuario a Nuestra Señora de la Piedad, patrona del municipio, las vistas del pueblo parecen emerger del agua. La luz del atardecer se cuela por el gran botarel con arbotante que aguanta el crucero opuesto a la torre de la parroquia de Santiago Apóstol y traza un camino dorado en el pavimento de piedrecitas que desciende hacia el pueblo.

La huella de Rafael Alberti

Cuando el poeta Rafael Alberti visitó Iznájar, subió hasta el barrio de La Villa un día en que llovía y enterraban a alguien. Esa atmósfera lo llevó a escribir el poema Torre de Iznájar, recogido en el primer volumen de La Arboleda Perdida, publicado en Buenos Aires en 1959. Los versos pueden leerse hoy en los azulejos que decoran la plaza que el pueblo le dedica, un espacio de flores y detalles pintorescos que en 2018 recibió el segundo premio en el concurso provincial. Fue el propio Alberti quien inauguró esa plaza en 1989, durante su segunda visita al pueblo.

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Por estas fechas, los vecinos de Iznájar ven más apuraorsas que de costumbre por sus calles, nombre con el que el escritor local Paco Quintana designa en su diccionario de iznajeños a quienes llegan de vacaciones. Y es que mayo convierte a este pueblo cordobés en un destino que combina historia medieval, paisaje de embalse, tradición floral y la memoria de unos versos escritos bajo la lluvia.

Una península blanca rodeada de agua

Iznájar, en Córdoba (Turismo de la Subbética).

Quien llega a Iznájar por la carretera que viene de Villanueva de Tapia experimenta una de las estampas más sorprendentes de Andalucía. Al tomar la última curva, antes de cruzar el puente que vuela sobre el agua, el pueblo aparece encaramado en lo alto como una pequeña península rodeada por el embalse. Sin ese puente, Iznájar y sus 19 aldeas diseminadas formarían en la práctica un archipiélago cordobés, a algo más de cien kilómetros de la ciudad de los omeyas.

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El paisaje actual no tiene nada que ver con el que existía hace un siglo. En los años 20, no había rastro de agua: todo eran casas entre olivares. En 1966 comenzó el embalse y las tierras, las huertas, las casas y miles de olivos quedaron sepultados. Solo en los episodios de mayor sequía, ese pasado sumergido aflora brevemente a la superficie.

En el margen derecho del pantano, a unos 2 kilómetros, se encuentra el paraje de Valdearenas, un espacio apto para la pesca, la observación de aves y el baño. Sus chiringuitos ofrecen el salmorejo típico de la zona, y el Mesón Abuela María propone una versión más chispeante con naranja y bacalao. El Centro de Interpretación del Embalse completa la visita con información sobre los valores naturales y antropológicos del río Genil y la presa.

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En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Córdoba, el viaje tiene una duración de alrededor de 1 hora y 15 minutos por la vía A-45. Por su parte, desde Granada el trayecto es de alrededor de 1 hora y 10 minutos por la carretera A-92.