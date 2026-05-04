Así es la casa de Pepe Rodríguez en Illescas, el pueblo en el que tiene su restaurante El Bohío: espacios abiertos y líneas claras

El cocinero y presentador Pepe Rodríguez, durante la presentación de 'Masterchef'. (Europa Press)

Para Pepe Rodríguez, el éxito mediático y gastronómico no le ha supuesto alejarse de sus raíces. Muy al contrario: el popular cocinero ha convertido su vida en un equilibrio entre la exigencia profesional y la tranquilidad personal que encuentra en Illescas, el municipio donde creció, donde tiene su famoso restaurante El Bohío y donde hoy mantiene su refugio más íntimo.

Es allí, en plena provincia de Toledo, donde el jurado de MasterChef ha levantado un hogar pensado para desconectar del ritmo frenético de los fogones y los focos. Una vivienda que comparte con su mujer, Mariví Fernández, sus tres hijos, María, Jesús y Manuela, y que responde a una idea muy clara: funcionalidad, calma y vida familiar.

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Restaurante 'El bohío' de Pepe Rodríguez

La casa destaca, en primer lugar, por su amplitud y luminosidad. La arquitectura apuesta por espacios abiertos que facilitan la convivencia diaria, con una distribución fluida en la que las distintas estancias se conectan sin barreras visuales. Los tonos neutros dominan toda la vivienda, especialmente blancos, grises suaves y gamas tierra, generando una atmósfera serena que invita al descanso.

Uno de los puntos centrales del hogar es el salón, concebido como un espacio acogedor y lleno de luz natural. Grandes ventanales permiten que el exterior se integre en el interior, potenciando la sensación de amplitud. Los muebles, de líneas suaves y materiales naturales como el lino o el algodón, refuerzan esa idea de confort sin artificios. Sofás de gran tamaño en tonos claros se combinan con mesas de madera y estanterías que aportan calidez al conjunto.

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El comedor, integrado en el mismo ambiente, sigue esa misma línea estética. Una mesa robusta preside el espacio, acompañada por iluminación contemporánea y detalles decorativos discretos que aportan personalidad sin romper la armonía visual. Todo está pensado para crear un entorno equilibrado donde la vida cotidiana fluya sin estridencias.

Pepe Rodríguez en el restaurante 'El bohío'. (Instagram)

Sin embargo, tratándose de un chef de su nivel, la cocina merece una mención aparte. En este caso, se aleja de cualquier imagen tradicional para convertirse en un espacio de corte moderno y altamente funcional. El diseño minimalista elimina elementos innecesarios, con muebles sin tiradores que crean superficies limpias y ordenadas. Los materiales, resistentes y de alta calidad, garantizan durabilidad, mientras que los electrodomésticos de gama profesional se integran perfectamente en el conjunto. Este espacio no solo responde a una cuestión estética, sino también práctica: es el lugar donde el cocinero mantiene viva su pasión fuera del restaurante, combinando su experiencia profesional con el ámbito doméstico.

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Pero si hay un elemento que eleva el valor de la vivienda es su zona exterior. El jardín actúa como una extensión natural de la casa, accesible directamente desde el salón. Diseñado para el descanso, combina áreas de sombra, mobiliario cómodo y una cuidada vegetación que aporta frescor, especialmente durante los meses más cálidos. Es un rincón pensado para disfrutar del tiempo libre en un ambiente íntimo, lejos del bullicio.

Pepe Rodríguez y su mujer en el restaurante 'El bohío'. (Instagram)

Su espacio de desconexión

Más allá de la vivienda, la elección de Illescas no es casual. Este municipio representa el núcleo vital de Pepe Rodríguez, tanto a nivel personal como profesional. Allí se encuentra su emblemático restaurante, El Bohío, un establecimiento que ha sido clave para situar la localidad en el mapa gastronómico.

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Illescas combina tradición y modernidad, ofreciendo la tranquilidad de un entorno más pausado sin renunciar a la cercanía de grandes ciudades. Su ubicación estratégica permite estar conectado tanto con Toledo como con Madrid, lo que facilita el desarrollo profesional del chef sin perder calidad de vida.

Matías Roure, el carismático camarero de 'First Dates', celebra 10 años en el programa y reflexiona sobre su evolución. En esta entrevista, habla de su maduración personal, la energía del restaurante y el 'ingrediente secreto' que aplica a todo en su vida.

El municipio también cuenta con un notable patrimonio cultural, visible en su arquitectura, plazas e iglesias, que conservan la esencia castellana. A ello se suma una oferta gastronómica en crecimiento, impulsada en gran medida por la proyección de figuras como Rodríguez.

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