Avance semanal de ‘La Promesa’ del 27 de abril al 1 de mayo: Santos descubre la verdad sobre Ricardo y todo cambia en palacio

'La Promesa': Avance semanal del 27 de abril al 1 de mayo. (RTVE)

La nueva semana de La Promesa llega cargada de tensión y giros inesperados. Tras los últimos acontecimientos, el equilibrio en palacio vuelve a tambalearse con varias tramas abiertas que avanzan hacia puntos de no retorno.

El reencuentro entre Vera y el duque de Carril ha dado un giro sorprendente: lejos del conflicto esperado, él parece dispuesto a protegerla, aunque sus intenciones siguen generando dudas.

Mientras tanto, Estefanía continúa revolucionando el servicio, alimentando los celos de María Fernández y poniendo contra las cuerdas a Carlo, que se resiste a revelar el vínculo que les une. En paralelo, la situación de Ricardo y Pía se vuelve insostenible, especialmente cuando el secreto mejor guardado amenaza con salir a la luz y afectar directamente a Santos. Con este panorama, los episodios de la semana prometen emociones fuertes, enfrentamientos y decisiones clave.

Lunes 27 de abril – Capítulo 822

'La Promesa': El comportamiento de Curro alarma a Manuel y Alonso. (RTVE)

La semana arranca con un Curro cada vez más inestable, cuyo comportamiento empieza a preocupar seriamente tanto a Manuel como a Alonso. El joven responde de forma brusca, dejando claro que atraviesa un momento delicado.

Mientras tanto, Vera logra salir airosa del interrogatorio de Cristóbal tras su encuentro con el duque, aunque la tensión sigue latente.

En otras tramas, Martina descubre a Adriano enfermo y le obliga a parar, mientras Estefanía insiste en acercarse a Carlo, que vuelve a rechazarla, despertando sospechas en Teresa. La tensión también crece entre Curro y Lorenzo, que están a punto de llegar a las manos justo cuando aparece un emisario del rey, testigo de todo.

Martes 28 de abril – Capítulo 823

Las entrevistas del duque de Salvatierra sobre Curro comienzan, y aunque Alonso y Manuel hablan bien de él, su actitud no ayuda a mejorar su imagen. Martina consigue que Pilarcita acceda a visitar el refugio, aunque no está claro con qué intención.

Por otro lado, el conflicto entre Estefanía y Carlo da un paso más cuando ella lo chantajea con revelar su pasado a María. Además, Vera confirma que su padre la ha descubierto, lo que podría precipitar su salida del palacio. La tensión aumenta con el encuentro entre el duque de Carril y Salvatierra, que podría tener consecuencias inesperadas.

'La Promesa': Estefanía chantajea a Carlo. (RTVE)

Miércoles 29 de abril – Capítulo 824

Carlo decide plantar cara al chantaje de Estefanía, aunque el riesgo de que todo salga a la luz sigue presente. Manuel empieza a sospechar de las verdaderas intenciones del duque de Carril, mientras Julieta intenta advertir a Ciro sin éxito.

Las entrevistas sobre Curro continúan, y aunque muchos lo defienden, Santos deja entrever dudas que podrían pesar en el resultado final. Al mismo tiempo, el duque de Carril lanza una amenaza directa a Manuel: si no cede a sus exigencias económicas, hará público un escándalo que podría hundir a la familia Luján.

Jueves 30 de abril – Capítulo 825

El chantaje del duque de Carril alcanza su punto más crítico, obligando a Manuel a enfrentarse a una decisión complicada. Tras hablar con Vera, descubre que huyó de su padre por motivos mucho más graves de lo que imaginaba.

Pero el gran giro llega cuando Pía, incapaz de soportar la situación, decide contarle a Santos toda la verdad: Ricardo fue responsable de la muerte de su madre. Una revelación que puede romper definitivamente la relación entre padre e hijo. Mientras tanto, Curro se enfrenta a nuevas acusaciones en su careo con Salvatierra, en un momento límite para su futuro.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Viernes 1 de mayo – Sin emisión

El viernes 1 de mayo, coincidiendo con el festivo nacional, La Promesa no emitirá nuevo episodio. La serie retomará su emisión la semana siguiente, dejando en el aire varias tramas clave que prometen seguir evolucionando con intensidad.