Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 29 de abril: el chantaje del duque de Carril estalla mientras Carlo planta cara a Estefanía

'La Promesa': Estefanía chantajea a Carlo. (RTVE)

La nueva semana de La Promesa avanza con un nivel de tensión creciente en el palacio de los Luján, donde cada decisión parece acercar a los personajes a un punto de no retorno. Tras un inicio de semana marcado por sospechas, chantajes y nuevas amenazas, la trama del domingo se convirtió en el verdadero epicentro emocional de los últimos acontecimientos, dejando varias líneas abiertas que seguirán condicionando lo que resta de episodios.

El lunes 27 de abril, el palacio amanecía con un Curro cada vez más inestable, incapaz de controlar su carácter y generando preocupación tanto en Manuel como en Alonso. Su actitud, cada vez más impulsiva, encendía las alarmas en su entorno más cercano. Mientras tanto, Vera lograba salir airosa del interrogatorio de Cristóbal tras su encuentro con el duque de Carril, aunque la tensión quedaba lejos de resolverse.

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El martes 28, las piezas del tablero empezaban a moverse con mayor intensidad. El duque de Salvatierra iniciaba las entrevistas sobre Curro, sin que sus defensores lograran revertir una imagen que empieza a deteriorarse. Al mismo tiempo, Estefanía daba un paso más en su pulso con Carlo, recurriendo incluso al chantaje para mantener su posición, mientras Vera confirmaba el peor de sus temores: su padre ya la había descubierto, lo que podría precipitar su salida del palacio.

La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).

Sin embargo, ha sido el tramo del domingo el que ha marcado un antes y un después en la semana. El encuentro entre el duque de Carril y los distintos miembros del entorno de los Luján ha dejado una amenaza clara sobre la mesa: si Manuel no accede a sus exigencias económicas, el duque está dispuesto a destapar un escándalo capaz de hundir el prestigio de la familia. Un movimiento que ha elevado la tensión hasta límites insostenibles y que ha situado a Manuel en una posición extremadamente delicada.

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Ese mismo clima de presión ha afectado al resto de tramas, especialmente a la relación entre Pía y Ricardo, cuyo secreto amenaza con romper definitivamente el equilibrio familiar. Además, la situación de Curro continúa empeorando, con Santos comenzando a mostrar dudas en su defensa durante el proceso de entrevistas, lo que podría inclinar la balanza en su contra.

‘La Promesa’: adelanto de la trama del miércoles 29 de abril

En el episodio del miércoles 29 de abril, las consecuencias de todo lo anterior empiezan a materializarse. Carlo decide finalmente plantar cara al chantaje de Estefanía, dispuesto a no ceder pese al riesgo de que su pasado salga a la luz, mientras Manuel comienza a sospechar que las intenciones del duque de Carril van mucho más allá de lo económico.

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La Promesa: Julieta se postula como ayudante de Manuel. (RTVE)

En paralelo, Julieta intenta advertir a Ciro sin éxito, en una nueva muestra de la creciente dificultad para evitar que los conflictos internos escalen. Las entrevistas sobre Curro continúan avanzando, con un ambiente cada vez más hostil y una presión que aumenta a cada declaración.

El cierre del episodio apunta directamente al núcleo del conflicto: el duque de Carril lanza una amenaza directa a Manuel, dejando claro que no dudará en hacer público el escándalo si no obtiene lo que quiere. Una advertencia que sitúa a la familia Luján al borde del colapso.

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De cara al jueves 30, la situación promete alcanzar su punto más crítico. Manuel deberá tomar una decisión clave tras conocer nuevos detalles sobre el pasado de Vera, mientras Pía se enfrenta a uno de los momentos más duros al plantearse revelar a Santos que Ricardo estuvo implicado en la muerte de su madre. Una confesión que podría romper definitivamente el vínculo entre padre e hijo.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Además, Curro se enfrentará a un nuevo careo con Salvatierra en un escenario cada vez más comprometido para su futuro. Todo ello en una semana que, pese a su intensidad, tendrá una pausa obligada: el viernes 1 de mayo no habrá emisión debido al festivo nacional, dejando en el aire varias tramas abiertas que regresarán con fuerza en los próximos episodios.

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