España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Conoce enseguida los resultados ganadoresdel sorteo 2 de las 12:00 horas de la Triplex de la Once de este lunes 4 de mayo celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 4 de mayo.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 3, 2, 4.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Cataluña se convierte en la única comunidad autónoma con rentas a la baja. En marzo se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la limitación del precio del alquiler residencial en las zonas de mercado residencial tensionado

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Buscan a una niña de cinco años sustraída por su familia biológica en un punto de encuentro en Oviedo

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando los padres de la menor agredieron a la educadora social que supervisaba el encuentro y se la llevaron

Buscan a una niña de cinco años sustraída por su familia biológica en un punto de encuentro en Oviedo

Desde proteger tu corazón hasta saciarte: cómo comer aguacate para aprovechar todos sus beneficios

La baja cantidad de carbohidratos y el índice glucémico bajo del alimento facilitan la estabilidad de la glucosa, mientras su aporte de fibra contribuye a aumentar la saciedad y apoyar estrategias de alimentación equilibrada

Desde proteger tu corazón hasta saciarte: cómo comer aguacate para aprovechar todos sus beneficios

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 4 mayo

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 4 mayo

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Ha indicado también que con esta ruptura conoció la “palabra ghosting”: “Fue una ruptura muy brusca, pero no con sensación de malestar”

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

Ábalos niega irregularidades en la compra de mascarillas: “Koldo me dijo que se habían aportado hasta cuatro ofertas y ninguna pasó por mi mano”

Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

ECONOMÍA

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev