España

Detienen a 22 monjes budistas con 110 kilos de cannabis en el aeropuerto

La detención se ha producido en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike de Colombo, donde los religiosos han sido acusados de portar droga por valor de 3,45 millones dólares

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Monjes budistas postrados en un monasterio en Singapúr el 9 de mayo de 2017. / Reuters
Monjes budistas postrados en un monasterio en Singapúr el 9 de mayo de 2017. / Reuters

En un país como Sri Lanka donde el cannabis es la droga que más se consume, según el Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra Narcotráfico Marítimo en Latinoamérica, la ingesta de esta está prohibida ante la ley. Por ello, son varios los casos de detenciones de los que se ha hecho eco la prensa internacional. En 2024, fue arrestado un español de 38 años, mientras que ahora han sido 22 monjes budistas los acusados de posesión de cannbis.

Los religiosos fueron arrestados en la isla por transportar más de 110 kilogramos de cannabis en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike de Colombo, en lo que representa la mayor incautación de drogas ocurrida en esa terminal, según información de las autoridades recogida por la CNN. El valor de la droga incautada, según la cadena de televisión, está estimado en 3,45 millones dólares estadounidenses (lo que equivale a 1.100 millones de rupias, la moneda local), de acuerdo con el portal de noticias oficial del Gobierno.

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Un caso mediático cuyos ingredientes son monjes budistas y cannabis

Este caso supone la primera vez que monjes budistas son detenidos en un aeropuerto del país con sustancias ilegales, según el periódico estatal Daily News. Los jóvenes arrestados, originarios de diversas zonas de Sri Lanka, habían regresado de Tailandia tras viajar el 22 de abril de este año con boletos facilitados por un patrocinador, conforme a lo informado por los investigadores policiales al diario esrilanqués.

La policía local ha indicado que la operación se realizó a partir de un aviso confidencial y que la marihuana se encontraba oculta en dobles fondos modificados dentro del equipaje. En total, cada pasajero transportaba más de 5 kilogramos de cannabis, según informaron desde Daily News.

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En Sri Lanka, el cannabis está prohibido y las leyes nacionales contemplan penas severas por delitos vinculados a estupefacientes, incluso permitiendo detenciones indefinidas y largas condenas a prisión, según advierten desde el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, a través de CNN.

En relación con el siguiente paso para los acusados, fuentes oficiales han detallado que los detenidos comparecerán ante el Tribunal de Magistrados de Negombo, localidad al este de la isla asiática, para los procedimientos judiciales y la continuación de las pesquisas. Por su parte, la Oficina de Narcóticos de la Policía de Sri Lanka investiga posibles vínculos del grupo con redes locales de tráfico de drogas, según informaciones estatales.

Un monje fue quien orquestó la operación

El suceso se produjo el lunes pasado, a finales de abril, cuando las autoridades de Sri Lanka detuvieron a un monje acusado de dirigir una operación de contrabando de 112 kilogramos de droga, tras el regreso de 22 religiosos desde Tailandia a Colombo.

A continuación, el Tribunal de Primera Instancia de Negombo, localidad donde comparecerán los 22 acusados, dispuso una orden de prisión preventiva por 7 días contra el sospechoso, quien habría gestionado el viaje colectivo y coordinado las comunicaciones de la operación mediante un grupo de WhatsApp.

La Policía Nacional y el servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha desarticulado una red comercial dedicada al contrabando de productos químicos a Rusia, con un importante decomiso de 13.000 kilos de este material en el Puerto de Barcelona.

El acusado fue arrestado el domingo en Miriswatta, municipio situado a 25 kilómetros al este de Colombo, después de ocultarse, según las autoridades, tras la detención de los 22 monjes, interceptados en la víspera en el Aeropuerto Internacional de Bandaranaike al norte de la capital. En esa acción, la Policía pudo incautar cannabis y hachís en la mayor parte del cargamento.

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