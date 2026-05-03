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Cristina y Marisa Zapata, las gemelas de ‘First Dates’, más allá del programa: “Sería una ilusión ir a ‘Bailando con las estrellas’”

Las camareras del espacio presentado por Carlos Sobera se sinceran con ‘Infobae’ y cuentan cómo es su vida fuera de los focos y las cámaras

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Cristina y Marisa Zapata llevan diez años acompañando a los comensales del espacio presentado por Carlos Sobera y revelan a 'Infobae' cómo es su vida más allá del plató de 'First Dates'.

Indudablemente, la cara conocida de First Dates es Carlos Sobera, pero ¿qué hay del resto del elenco? Aunque las gemelas Marisa y Cristina Zapata tienen un papel secundario dentro del espacio de Mediaset, lo cierto es que su rol dentro del programa es crucial. Y es que ellas se encargan de acompañar a los comensales en cada cita después que Matías Roure, detrás de la barra, les da la bienvenida y pasan al comedor.

Ambas hermanas llevan diez años siendo testigos de los miles de flechazos, y algún que otro desastre, en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla. “First Dates proviene de buen trabajo hecho en equipo. Somos una familia que, año tras año, se ha ido consolidando cada vez más“, detallan a Infobae, agregando que para ellas el formato no es un plató, sino un organismo donde han aprendido que el amor no entiende de barreras. “El éxito del espacio es tratar a todo el mundo desde la naturalidad y el cariño, aceptar a todo el mundo sin etiquetas

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Elenco del programa 'First Dates'. (Mediaset España)
Elenco del programa 'First Dates'. (Mediaset España)

Al echar la vista atrás, recuerdan con humor cómo fueron sus inicios en el espacio. “No teníamos ni idea de qué iba a ser. Vimos un anuncio que decía: ‘Se necesitan gemelas para un programa’ y nada más”, detallan a este medio. Tras diez años analizando citas, las Zapata han desarrollado un sexto sentido. “Hay veces que entran por la puerta, se miran y decimos: ‘aquí hay chispa’... o aquí no”, bromean. Sin embargo, confiesan que el amor es imprevisible. “Es como la vida misma. Ves una pareja por la calle que parece aburrida y luego te sorprende”, sostienen.

Tanto Marisa como Cristina son “muy abiertas” y “les encanta el contacto con la gente”. De hecho, Marisa ya probó suerte como comensal en una experiencia que describe como “maravillosa”, aunque no salió como ella esperaba. Mientras tanto, Cristina prefiere quedarse, de momento, detrás de la barra. Eso sí, su futuro está abierto a nuevas aventuras. “Me gustaría ir a ‘Bailando con las estrellas’. Eso sí sería una ilusión”, afirman, agregando que tampoco les importaría presentar un programa juntas o ir a Supervivientes.

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Marisa y Cristina Zapata, las gemelas de 'First Dates' (Mediaset)
Marisa y Cristina Zapata, las gemelas de 'First Dates' (Mediaset)

Mucho más que “las gemelas del restaurante”

Sin embargo, detrás de sus sonrisas coordinadas y su complicidad magnética se esconde una trayectoria forjada en las tablas del teatro. Aunque el gran público las descubrió entre comandas y cócteles, Marisa y Cristina son, ante todo, actrices de raza. Formadas en Arte Dramático en Sevilla, su currículo incluye el Festival de Teatro Clásico de Mérida y años de trayectoria en la televisión regional andaluza, Canal Sur. “Empezamos a trabajar en el 99. Hemos trabajado en teatro, cine y televisión casi siempre juntas”, apuntan, agregando que First Dates les ha dado una mayor visibilidad.

Lejos de encasillarse en el papel de camareras, las gemelas mantienen viva su faceta interpretativa. De hecho, están a punto de dar el salto al género de terror con el estreno de la comedia ‘Las niñas del sexortista’, dirigida por Víctor Matellano. Este proyecto reafirma que, aunque First Dates es su casa, el escenario sigue siendo su hábitat natural.

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