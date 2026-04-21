España

España reduce su intercambio comercial con EE.UU. en el arranque del año: exporta menos, pero también importa menos

Las exportaciones españolas a Estados Unidos bajan un 12% y las importaciones, más de un 20%, lo que ha reducido el déficit comercial español casi un 30%

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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una reunión con la embajada de Estados Unidos en marzo de 2024.
Carlos Cuerpo posa junto a las banderas de España y Estados Unidos (Marta Fernández / Europa Press)

El conflicto en Oriente Medio y la negativa del Gobierno español a plegarse a las exigencias de Donald Trump ha supuesto un antes y un después en las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos. Según los últimos datos del informe de comercio exterior publicado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, España ha reducido tanto sus exportaciones como sus importaciones con Estados Unidos, mientras que ha intensificado su actividad con varios países de Asia-Pacífico y otras economías emergentes.

En el caso de Estados Unidos, España exportó bienes y servicios por valor de 2.426,4 millones de euros entre enero y febrero, lo que supone un descenso del 12,1% respecto al mismo periodo de 2025. Estas ventas representan el 4% del total de exportaciones españolas, que alcanzaron los 60.646 millones de euros en el conjunto del periodo.

También las importaciones procedentes del mercado estadounidense se han reducido de forma notable. España compró productos y servicios por valor de 4.315,8 millones de euros, un 20,3% menos que el año anterior. Este volumen supone el 6,4% del total de compras exteriores del país, que ascendieron a 67.952 millones de euros.

El déficit comercial de España con Estados Unidos baja un 28,8%

Como resultado, el déficit comercial con Estados Unidos se situó en 1.889,5 millones de euros, lo que representa una mejora del 28,8% respecto al saldo negativo de 2.652,8 millones registrado un año antes.

Es decir, aunque el comercio bilateral se ha reducido, el desequilibrio entre exportaciones e importaciones ha mejorado de forma significativa para España.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subraya la importancia de respetar el derecho internacional y un orden basado en reglas. Destaca que China es un interlocutor clave para encontrar vías diplomáticas que pongan fin a la guerra y contribuyan a la estabilidad y la paz mundial.

Caen las exportaciones a China

La misma tendencia de ajuste se observa en el caso de China. Las exportaciones españolas al gigante asiático cayeron un 10,9%, hasta los 1.232,4 millones de euros, mientras que las importaciones descendieron un 2,2%, situándose en 7.824,6 millones.

Esto hace que el déficit comercial con China se mantiene prácticamente estable, en torno a los 6.592 millones de euros, lo que confirma el fuerte desequilibrio estructural entre ambos países.

Las ventas a Australia aumentan un 70%

Sin embargo, no todos los mercados siguen esta tendencia a la baja. El informe destaca un fuerte dinamismo en economías emergentes del sudeste asiático y otras regiones. Las exportaciones españolas a Indonesia se han multiplicado por más de tres, mientras que han crecido un 70% en Australia y un 21,5% en Sudáfrica. También se registran aumentos relevantes en Vietnam (+14,7%), Canadá (+10,6%) y Singapur (+8,6%).

En el capítulo de importaciones, España ha incrementado de forma significativa sus compras a mercados como Hong Kong (+70%) y Japón (+35%). Asimismo, destacan los aumentos en Chile (+49%), Perú (+27,7%), Canadá (+19,2%), Arabia Saudí (+14,9%) y Australia (+12,5%).

Europa, el principal destino de los productos españoles

Europa, no obstante, sigue siendo el principal destino de las exportaciones españolas, concentrando aproximadamente un tercio del total. Dentro de la Unión Europea, España mantiene un superávit comercial de 4.021 millones de euros, aunque esta cifra supone un descenso del 18% respecto al año anterior.

Por países, los mayores superávits se registran con Portugal (2.886 millones), Francia (2.816 millones) y Reino Unido (2.467 millones), consolidando a los socios europeos como el principal pilar del comercio exterior español.

En conjunto, los datos reflejan una reconfiguración progresiva del mapa comercial de España, con menor dependencia de algunos socios tradicionales y una creciente diversificación hacia mercados emergentes de alto crecimiento.

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