Del insomnio a la depresión: la cara más desconocida de la dermatitis atópica

Esta enfermedad crónica también afecta al bienestar emocional más allá de la piel

Una mujer paciente de dermatitis
Una mujer paciente de dermatitis atópica

Pese a ser una de las enfermedades más comunes, la mitad de la población española considera que la dermatitis atópica puede curarse con cremas. Sin embargo, esta afección de la piel, que sufren un millón y medio de personas en España, no tiene cura, solo una serie de tratamientos para sobrellevarla. Son datos extraídos que arroja una encuesta elaborada por Pfizer en 2023.

La dermatitis atópica es una enfermedad crónica que no debe reducirse a sus efectos en la piel, pues esta tiene un impacto en la vida personal, social y profesional de quienes la sufren. Sin embargo, el conocimiento en torno a ella es escaso: un 20% de los españoles no sabe qué es realmente esta enfermedad y 1 de cada 3 no sabe explicar sus síntomas más allá de los sarpullidos, erupciones o picores.

“Aunque a menudo se percibe la dermatitis atópica como una simple afección cutánea limitada al picor o las lesiones visibles, en realidad es una enfermedad que condiciona profundamente la vida de quienes la padece. Afecta a su bienestar emocional, a sus relaciones y a su día a día. Además, todavía hoy cerca del 10 % de la población cree que la dermatitis es una enfermedad contagiosa, una idea que debemos desterrar por completo”, ha comentado el doctor Pablo de la Cueva, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

A raíz de esta desinformación, “es fundamental promover una mayor conciencia social sobre esta patología, para que podamos acompañar y comprender a los pacientes desde la empatía y el conocimiento”, ha añadido el doctor De la Cueva con motivo de la exposición en Madrid “Pieles Perfectamente Imperfectas. Historias Atópicas”. La iniciativa ha sido impulsada por Pfizer con la colaboración de la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA) con motivo de de la conmemoración del Día Nacional de la Dermatitis Atópica.

Los otros síntomas de la dermatitis atópica grave

De acuerdo con una encuesta realizada por AADA sobre la calidad de vida de los pacientes con dermatitis atópica, el 90 % de los adultos con esta patología tienen problemas para dormir, que pueden ir desde insomnio a apneas del sueño. Ello repercute directamente en su rendimiento laboral o académico. De hecho, el 86% de los pacientes reconoce haber perdido horas de productividad laboral o de estudio, llegando el 57% de los trabajadores a faltar al menos durante un día a su puesto.

“La gente sigue viendo la dermatitis atópica como unas simples marcas en la piel o un picor, reduciéndola a algo menor o incluso estético. Pero para quienes convivimos con ella cada día, tareas tan cotidianas como vestirse pueden convertirse en todo un desafío. Cuando los pacientes intentamos describir lo que sentimos, las palabras que nos vienen a la mente son impotencia, frustración, irritabilidad o desesperación”, explica África Luca de Tena, portavoz de AADA.

Los otros síntomas de la dermatitis se traducen, para muchos pacientes, en un elevado coste emocional: en torno al 44% de los pacientes ha necesitado apoyo psicológico, el 30% presenta ansiedad y el 36%, síntomas de depresión. Esto se explica por la carga emocional y física que sufren, entrelazada con un agotamiento y angustia.

“El picor es realmente intenso y nos acompaña día y noche y, en muchas ocasiones, no nos deja dormir, descansar ni concentrarnos para trabajar o estudiar. Por eso son tan necesarias iniciativas como esta, que nos permiten visibilizar el verdadero impacto y la carga real de la enfermedad, para que la sociedad deje de considerarla un problema menor y entienda que va mucho más allá de un simple picor o escozor en la piel”, concluye Luca de Tena.

