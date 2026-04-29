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La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

Ha asegurado que Sánchez estaba al tanto de todo lo que hacían en el ministerio

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La foto de Pedro Sánchez junto a Víctor de Aldama
La foto de Pedro Sánchez junto a Víctor de Aldama

El primer acusado en declarar en el juicio del caso Koldo ha sido el empresario Víctor de Aldama, que, entre una infinidad de historias, ha relatado una en la que asegura que llegó a tener una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a petición del segundo y en la que le agradeció todo lo que estaba haciendo.

Según su versión, esto ocurrió unos pocos meses después de conocer a Koldo García, a través de su hermano que trabajaba como seguridad en el Ministerio de Transportes, y más tarde con el exministro, José Luis Ábalos. Fue a principios de 2019, cuando estaban ya negociando un viaje a México, donde querían empezar una serie de negocios.

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“Me dicen que fuera a un mitin el fin de semana que era la presentación de Pepu Hernández y que iban a estar el presidente y los barones y que tenía que estar”, ha asegurado. “No hay otro momento”, le indicó Koldo, a lo que el empresario, siempre según su versión, él respondió que no pintaba nada, que era militante del PSOE.

“No me interesaba tragarme eso”, a lo que el exasesor le quiso convencer con que iba a estar el presidente y que “va a ser una oportunidad”. Aquí ha asegurado que ‘el Jefe’, como se referían a Ábalos, ya había hablado más de una vez a Pedro Sánchez de Aldama y que al parecer le interesaba esa reunión.

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“Muchas gracias por todo”

El mitin fue un domingo y el empresario defiende que le sentaron en tercera fila “con gente importante del partido”. “Termina el mitin, me levanto, me acerco a Koldo y me dice que me vaya con él a una sala detrás del teatro donde el presidente nos va a recibir”, ha relatado. En esa sala se encontraba Pedro Sánchez con una persona de seguridad. Este salió y se quedaron solo él mismo, Koldo y Sánchez.

El empresario Víctor de Aldama detalla en su comparecencia un encuentro con Koldo García y el presidente del Gobierno. Según su testimonio, la cercanía entre ambos era tal que Koldo se refería a él como "Pedro" y aseguró: "El día que me tenga que llamar presidente, me marcho".

“El presidente me dice: ‘Muchas gracias por todo, sé lo que estás haciendo’” y ahí les hizo una foto y un vídeo corto, según cree recordar el propio Koldo. Sin embargo, en ese punto de la historia, a principios de 2019, todavía no habían comenzado los presuntos pagos irregulares al exministro y el único papel que había desempeñado el empresario había sido conectarles con personas influyentes de México para hacer negocio.

El presidente ha negado siempre que se llevará a cabo esta reunión y tras la publicación de esta imagen aseguró que nunca ha cruzado una palabra “con ese señor”.

La cercanía de Koldo y Pedro Sánchez

Sobre el PSOE ha hecho otra mención, indicando que parte del dinero que entregaba en efectivo a Koldo y Ábalos, que eran pagos de las constructoras a cambio de licitaciones, “iba para la financiación del partido”. “Yo a Koldo le preguntaba si lo sabía el presidente y él me decía que lo tenía claro y sabía lo que hacíamos”, ha añadido.

También le sorprendía la cercanía con la que Koldo, un simple asesor de un ministro, hablaba con Pedro Sánchez. “Le llamaba por su nombre y hablaba siempre en plan coloquial”, ha indicado, contando una conversación concreta en la que el propio Koldo le dijo: “Te voy a arrancar la cabeza”.

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