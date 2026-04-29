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La Policía detiene a uno de los ciberestafadores más buscados en España después de cinco años siguiendo su pista

El detenido cambiaba constantemente de domicilio y solo llevaba 15 días residiendo en Valverde del Camino (Huelva), donde consiguieron capturarle

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17/05/2023 Coche de Policía Nacional POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA GUADALAJARA AUTONOMÍAS POLICÍA NACIONAL
17/05/2023 Coche de Policía Nacional POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA GUADALAJARA AUTONOMÍAS POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha detenido de uno de los ciberestafadores más buscados de España de la provincia de Huelva, poniendo fin a cinco años de fuga. El arrestado, contra quien le constaban 26 órdenes judiciales activas y una amplia lista de víctimas repartidas por toda España, ha sido localizado en Valverde del Camino (Huelva), según ha detallado el cuerpo a través de un comunicado.

El individuo arrestado había mantenido una actividad delictiva centrada en las estafas por internet durante seis años, periodo en el cual permaneció oculto desde que evitó comparecer en un juicio programado para 2021 que podría haber supuesto su ingreso en prisión. El dato más relevante es que acumulaba un total de 26 requisitorias judiciales vigentes en el momento de la detención y su implicación en numerosas denuncias a nivel nacional le ha convertido en objetivo de una larga investigación policial.

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El dispositivo desplegado por la Policía Nacional ha tenido como resultado la detención del presunto autor de centenares de estafas perpetradas en toda la geografía nacional. Según el comunicado, se le atribuyen múltiples delitos de estafa con innumerables víctimas, las cuales habrían perdido miles de euros a través de una trama que se apoyaba en el anonimato digital.

Cómo actuaba el ciberestafador

El mecanismo utilizado por el arrestado se desarrollaba principalmente en plataformas de compraventa de segunda mano. En una primera fase, el investigado establecía contacto con vendedores legítimos, fingiendo estar interesado en los artículos anunciados para conseguir que le enviaran imágenes de sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI). El siguiente paso consistía en la usurpación de identidad, ya que con esas fotografías daba de alta líneas telefónicas y cuentas bancarias a nombre de las víctimas.

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A partir de ahí, el presunto estafador publicaba anuncios falsos utilizando los datos obtenidos ilegítimamente. Las personas que eran atraídas por estos anuncios y decidían efectuar compras realizaban pagos, no al propio estafador, sino a terceros conocidos como “mulas”. Estas personas recibían el dinero en sus cuentas y, de manera inmediata, extraían el efectivo en cajeros automáticos para entregárselo personalmente al verdadero beneficiario, dificultando así el rastreo de los fondos.

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Entre las consecuencias más graves de este tipo de delito, la Policía Nacional ha destacado la situación de doble victimización de los vendedores legítimos: no solo eran engañados para facilitar imágenes de su DNI, sino que además, al ser sus datos usados sin consentimiento, se veían posteriormente involucrados como investigados en procedimientos judiciales y policiales por diversas estafas cometidas en todo el país.

El ahora detenido, plenamente consciente de estar siendo buscado, había optado por mantener una alta movilidad por todo el territorio nacional. Las pesquisas policiales le han seguido la pista por varias localidades de la sierra de Huelva, como Aracena y Cortegana, así como por municipios de Sevilla y Badajoz, hasta cerrarle el paso en Valverde del Camino.

El arresto tuvo lugar después de una prolongada labor de investigación y seguimiento. Cuando fue finalmente localizado, el fugitivo llevaba sólo quince días residiendo en Valverde del Camino y se preparaba para cambiar de domicilio nuevamente con el objetivo de seguir esquivando a los agentes. El momento de la captura estuvo marcado por la violencia, ya que el detenido opuso una resistencia extrema y llegó a agredir a los agentes con el fin de evitar ser arrestado. En la operación también ha colaborado la Policía Local de Valverde del Camino, según ha concluido la Policía Nacional en el comunicado que recoge todos los detalles de este caso.

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