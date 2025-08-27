Los récords Guinness más locos del mundo: de la mujer con los ojos más saltones a la tortuga más rápida del mundo

La mujer con los ojos más saltones del mundo. (Guinness World Records/Paul Michael Hughes)

Ser el mejor en algo siempre es algo especial. Bajo esta premisa, nació el Libro de los récords Guinness, que es el registro oficial de los récords. Esto ha hecho que gane un gran reconocimiento con el paso de los años.

Desde su creación en el año 1955, se han registrado miles de hechos increíbles. Varios de ellos son desconocidos para el público general. Sin duda, está repleto de logros inimaginables que, en muchos casos, conllevan horas de esfuerzo.

Los logros más peculiares

Setenta años después de su creación, hay algunos hitos que aparecen en la lista que son muy impactantes. Uno de los más chocantes es el de la mujer con los ojos más saltones del mundo. Kim Goodman, una mujer de Chicago, ostenta el logro de ser la persona capaz de hacer que sus ojos sobresalgan más que cualquier otra a nivel mundial. Es capaz de desplazar sus globos oculares 12 milímetros hacia fuera.

Otro de los récords más impactantes es el de Jyoti Amge. Esta mujer de la India es la mujer más baja del mundo. Según las declaraciones de su madre a otros medios, Jyoti era una niña con una altura promedio hasta los cinco años.

Noticias del día 27 de agosto del 2025

Posteriormente, se descubrió que padecía acondroplasia, un tipo de enanismo. “Lograr este récord me ha hecho sentir mejor conmigo misma. Me siento popular, especial e importante”, explicó la propia actriz. Su altura es de 63 centímetros y es toda una celebridad en su país.

En el ámbito de la fuerza y la velocidad, Lisa Dennis, de Orpington, Londres, estableció una marca nada convencional: el tiempo más rápido en romper 1000 tejas en la categoría femenina. Su logro quedó registrado con un tiempo de 83,98 segundos, evidenciando un dominio sobre el arte del rompimiento difícil de igualar.

Otro de los hitos que figuran el el libro es el consiguió Dan Abbate, director ejecutivo de una empresa cárnica en Estados Unidos. Este llevó su afición por los perritos calientes a otro nivel, creando el más grande del mundo. Su creación pesa 3,18 kilos, mide 40,64 centímetros de largo y tiene un diámetro de 10,16 centímetros.

En el mundo animal, los récords también sorprenden. Bertie, una tortuga leopardo sudafricana, ostenta el título de la tortuga más rápida del mundo. Logró recorrer una distancia de 5,49 metros en 19,59 segundos. Esto supone una proeza a destacar, y más teniendo en cuenta que es una especie extremadamente lenta.

Dimitri Panciera, un heladero italiano, ha conseguido un lugar destacado en los récords Guinness. Su marca consiste en equilibrar la mayor cantidad de bolas de helado sobre un solo cono, una tarea que exige precisión y un pulso extraordinario. Consiguió colocar 125 bolas sin que se derrumbaran. Panciera se ha convertido en una referencia en el mundo de loa helados, y suele participar en festivales y exhibiciones donde demuestra su peculiar talento ante el público.

Los récords Guinness sorprenden por su variedad y originalidad, reflejando la creatividad y perseverancia de quienes los intentan. Cada año surgen marcas nuevas, lo que demuestra que el ingenio y el afán por superarse no dejan de crecer en todo el mundo.