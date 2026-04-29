Condenan a la Sanidad de Aragón a pagar 79.000 euros a una gimnasta tras una cirugía incompleta que truncó su carrera

Imagen de un quirófano. (SANTYPAN/ ISCTOK)

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha condenado al Servicio de Salud de la región a pagar 79.000 euros a una gimnasta profesional por las secuelas permanentes que sufre en ambas rodillas a consecuencia de una cirugía incompleta. La sentencia, dictada el pasado 9 de abril, responsabiliza al sistema sanitario público por no realizar las dos intervenciones necesarias para tratar la lesión de la deportista en la Clínica Montpellier de Zaragoza.

Según informan desde la Asociación El Defensor del Paciente, la afectada fue diagnosticada de una lesión grave en la rodilla en mayo de 2018, cuando tenía 22 años. El caso fue derivado al plan de choque de la Seguridad Social para reducir la lista de espera y, finalmente, fue intervenida en abril de 2019. El equipo médico debía reparar tanto el ligamento cruzado anterior como el complejo posterolateral de la rodilla, pero solo se corrigió una de las lesiones.

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La sentencia recoge que “la omisión de la segunda intervención generó una inestabilidad articular severa, obligando a una nueva operación meses después y dejando secuelas definitivas”. Esta situación provocó el abandono forzado de la gimnasia rítmica y el fin de la trayectoria profesional de la deportista, que ahora tiene 30 años y necesita muletas para desplazarse.

El tribunal no solo ratifica la responsabilidad patrimonial de SALUD Aragón, sino que también incrementa la cuantía fijada en una resolución anterior. La defensa, ejercida por los letrados Ica Aznar Congost y Juan Carlos Montealegre, reclamó inicialmente cerca de 198.000 euros, pero el tribunal fijó la indemnización en 79.000 euros. “El tribunal ha aplicado un criterio técnico que no contempla la totalidad del daño ocasionado ni su impacto en la pierna sana, ni la incidencia real sobre la carrera deportiva de la afectada”, sostienen los abogados de los servicios jurídicos de la asociación.

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No puede volver a practicar gimnasia rítmica

Durante el proceso, la Administración defendió la actuación de sus profesionales mediante informes de la inspección sanitaria y de médicos especialistas, sosteniendo que la práctica médica fue la correcta. No obstante, la pericia traumatológica presentada por la defensa logró demostrar el error y la relación causal entre la cirugía incompleta y las secuelas sufridas por la paciente.

El fallo establece que la joven, consagrada al deporte desde la infancia, no podrá retomar la gimnasia rítmica y deberá convivir con limitaciones físicas de por vida.

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La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón representa un nuevo precedente en materia de responsabilidad patrimonial del sistema público sanitario y subraya la importancia del seguimiento estricto de los protocolos médicos en intervenciones derivadas del plan de choque.