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El rey Carlos III menciona el intento de atentado contra Trump en su histórico discurso en el Congreso de EEUU: “Quiso fomentar el miedo y la discordia”

El monarca británico ha hablado de los lazos que unen Inglaterra y los Estados Unidos llegando a bromear con una cita de Oscar Wilde

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El rey Carlos III y Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (BBC / Pool)
El rey Carlos III y Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (CNN/ Pool)

El rey Carlos III de Inglaterra ha sido recibido este martes por el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, en la antesala de su esperado discurso ante la sesión conjunta del Congreso. La intervención de Carlos III ha marcado la primera vez que un monarca británico reinante se dirige a los legisladores estadounidenses desde la visita de la reina Isabel II en 1991.

Desde primeras horas de la jornada, Johnson manifestó su entusiasmo por la presencia del monarca en el Capitolio, calificando el acto como “histórico”. El discurso se inscribe como el eje central de una visita de cuatro días que Carlos III realiza junto a la reina Camila a Estados Unidos, una agenda que cobra relevancia en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países debido a las diferencias sobre la guerra en Irán, aunque Donald Trump está acompañando sus pasos por el país.

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Durante su intervención, el rey ha enfatizado en la importancia de la unidad entre el Reino Unido y Estados Unidos y ha subrayado la defensa de los valores democráticos: “Una y otra vez, nuestros dos países siempre han encontrado la manera de unirse”, ha enunciado el monarca. Antes de sus participación, la agenda protocolaria incluyó una ceremonia de bienvenida militar y una reunión bilateral entre Carlos III y el presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval. Tras el discurso ante congresistas y senadores, está programada una cena de Estado en honor al monarca y su comitiva.

El discurso de Carlos III

“Podemos estar de acuerdo, en que no siempre estamos de acuerdo, al menos en primera instancia, cuando hemos encontrado la manera de estar de acuerdo que gran cambio se produce para el bien de nuestros pueblos”, ha expuesto el rey Carlos III exponiendo el tono humorístico que ha ido introduciendo en algunos aspectos de su discurso.

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Con ese mismo tono ha hecho referencia a una cita de Oscar Wilde: “Durante todo este tiempo, nuestros destinos como naciones han estado unidas y hemos tenido muchas cosas en común, excepto, por supuesto el idioma, como dijo Oscar Wilde”. Además, el monarca también ha decidido hacer un homenaje a su madre, la reina Isabel II, y recordar que ella ya habló ante la Cámara en 1991: “No puedo evitar pensar en mi difunta madre”.

Sobre todo, ha hecho hincapié en los temas de actualidad. En primer lugar, ha expresado la importancia de la unión “en tiempos de conflicto en Europa y en el Medio Oriente, que plantean inmensos desafíos para la comunidad internacional”. Tampoco ha dudado en condenar el intento de atentado contra Donald Trump: “Nos reunimos tras el incidente no muy lejos de este gran edificio, que intentó dañar el liderazgo de su nación y fomentar un miedo y discordia más amplio”.

El rey Carlos III durante su discurso en el Congreso de Estados Unidos (RTVE / Pool))
El rey Carlos III durante su discurso en el Congreso de Estados Unidos (RTVE / Pool)

Carlos III habla de la unión entre Estados Unidos e Inglaterra

Por otro lado, ha sorprendido al hacer alusión a la religión: “La fe cristiana es un ancla firme y una inspiración diaria que nos guía, no solo personalmente”. Eso sí, ha abrazado a otras religiones al asegurar que hay que “comprender y valorar a todas las personas de todas las creencias y de ninguna”.

La unidad entre ambos países ha sido la gran protagonista del discurso del rey Carlos III: “Más allá de nuestras diferencias y desacuerdos, permanecemos unidos en nuestro compromiso de defender la democracia, proteger a nuestros pueblos del daño y reconocer el valor de quienes arriesgan sus vidas diariamente al servicio de nuestros países”.

El rey Carlos III durante su discurso en el Congreso de Estados Unidos (RTVE / Pool)
El rey Carlos III durante su discurso en el Congreso de Estados Unidos (RTVE / Pool)

El monarca ha remarcado que su discurso es una “gran ocasión en la vida de nuestras naciones para expresar el mayor respeto y amistad del pueblo británico hacia el pueblo de Estados Unidos”. “Al estar aquí hoy, es difícil no sentir el peso de la historia sobre mis hombros”, ha asumido la importancia de sus palabras y del momento histórico que ha protagonizado en el Congreso.

“El presidente Lincoln entendió esto muy bien con su reflexión en el majestuoso Discurso de Gettysburg: el mundo puede prestar poca atención a lo que decimos, pero nunca olvidará lo que hacemos”, ha mantenido su hilo el rey Carlos III. Ha pedido también que “Dios bendiga a Estados Unidos y a Reino Unido” y se ha mostrado alegre por su objetivo común: “Que nuestros dos países vuelvan a comprometerse mutuamente en el servicio desinteresado a nuestros pueblos y a todos los pueblos del mundo”.

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