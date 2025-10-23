España

Tiramisú de castañas, la versión más otoñal y cremosa de este tradicional postre italiano

Para esta receta dulce, utilizaremos los clásicos bizcochos de soletilla, castañas cocidas y cacao en polvo, así como unas virutas de chocolate para decorar

Ana Plaza

Ana Plaza

Vasos de tiramisú de castaña
Vasos de tiramisú de castaña (Adobe Stock)

Las castañas son el fruto por excelencia de la temporada de otoño. Ricas, nutritivas y con un sabor inconfundible, son además la opción perfecta para darle un toque diferente a nuestros postres caseros. Desde bizcochos hasta cremas dulces, pasando por tartas o incluso flanes pueden prepararse usando este fruto seco, aunque hoy lo utilizaremos para versionar todo un clásico de la cocina italiana: el tiramisú.

El tiramisú de castañas es una alternativa otoñal deliciosa al clásico postre italiano, un pastel frío a capas riquísimo y cremoso, para disfrutar con cuchara, preparado con bizcochos de soletilla mojados en café frío y luego cubierto con una rica crema de queso mascarpone con puré de castañas cocidas. Todo ello, colocado a capas en un vaso o en un molde, se espolvorea generosamente con cacao amargo y se termina con una capa de virutas de chocolate negro, el complemento final perfecto para este original. Prepararlo es muy sencillo y es perfecto como final feliz para una comida copiosa o como una merienda especial.

Receta de vasos de tiramisú de castaña

Prepararemos esta receta en formato de vaso, logrando un postre de cuchara elegante y muy fácil de servir. El resultado son capas alternas de bizcocho y crema de castañas, rematadas por un toque de cacao y chocolate que le dará un delicioso toque final.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 30 minutos
  • Reposo en frío: 2 horas

Tiempo total: 2 horas y 30 minutos

Ingredientes

  • 200 g de bizcochos de soletilla (savoiardi)
  • 250 g de queso mascarpone
  • 200 g de castañas cocidas (peladas y frías)
  • 200 ml de nata líquida para montar (muy fría)
  • 100 ml de leche
  • 80 g de azúcar
  • 2 cucharadas de brandy (opcional)
  • Café frío no azucarado, cantidad suficiente para remojar los bizcochos
  • Cacao amargo en polvo, cantidad suficiente para cubrir
  • Virutas de chocolate negro, para decorar

Cómo hacer vasos de tiramisú de castaña, paso a paso

  1. Bate el queso mascarpone con el brandy (si usas) en un bol hasta obtener una crema suave.
  2. Tritura las castañas cocidas junto al azúcar y la leche hasta obtener una puré fina.
  3. Mezcla la crema de mascarpone y la puré de castañas integrando bien ambos preparados.
  4. Monta la nata muy fría hasta que forme picos firmes. Incorpórala con movimientos envolventes a la mezcla anterior para lograr una textura ligera.
  5. Coloca una capa de la crema en el fondo de cada vaso.
  6. Empapa los bizcochos en café frío (rápidamente para que no se deshagan) y añade una capa sobre la crema en los vasos.
  7. Alterna capas de crema y bizcochos hasta llenar los vasos, terminando siempre con una capa de crema.
  8. Espolvorea la superficie con cacao amargo usando un colador. Decora con virutas de chocolate negro.
  9. Refrigera los vasos cubiertos durante al menos 2 horas antes de servir. El reposo es fundamental para potenciar el sabor y la textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades obtendrás 4 vasos grandes o 6-8 vasos pequeños de postre.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías estimadas: 370 kcal
  • Grasas: 25 g
  • Grasas saturadas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 29 g
  • Azúcares: 16 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los vasos de tiramisú de castaña se conservan en un recipiente hermético o cubiertos con film en la nevera durante hasta 2 días.

