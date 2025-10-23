Tiramisú de castañas, la versión más otoñal y cremosa de este tradicional postre italiano

Las castañas son el fruto por excelencia de la temporada de otoño. Ricas, nutritivas y con un sabor inconfundible, son además la opción perfecta para darle un toque diferente a nuestros postres caseros. Desde bizcochos hasta cremas dulces, pasando por tartas o incluso flanes pueden prepararse usando este fruto seco, aunque hoy lo utilizaremos para versionar todo un clásico de la cocina italiana: el tiramisú.
El tiramisú de castañas es una alternativa otoñal deliciosa al clásico postre italiano, un pastel frío a capas riquísimo y cremoso, para disfrutar con cuchara, preparado con bizcochos de soletilla mojados en café frío y luego cubierto con una rica crema de queso mascarpone con puré de castañas cocidas. Todo ello, colocado a capas en un vaso o en un molde, se espolvorea generosamente con cacao amargo y se termina con una capa de virutas de chocolate negro, el complemento final perfecto para este original. Prepararlo es muy sencillo y es perfecto como final feliz para una comida copiosa o como una merienda especial.
Receta de vasos de tiramisú de castaña
Prepararemos esta receta en formato de vaso, logrando un postre de cuchara elegante y muy fácil de servir. El resultado son capas alternas de bizcocho y crema de castañas, rematadas por un toque de cacao y chocolate que le dará un delicioso toque final.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 30 minutos
- Reposo en frío: 2 horas
Tiempo total: 2 horas y 30 minutos
Ingredientes
- 200 g de bizcochos de soletilla (savoiardi)
- 250 g de queso mascarpone
- 200 g de castañas cocidas (peladas y frías)
- 200 ml de nata líquida para montar (muy fría)
- 100 ml de leche
- 80 g de azúcar
- 2 cucharadas de brandy (opcional)
- Café frío no azucarado, cantidad suficiente para remojar los bizcochos
- Cacao amargo en polvo, cantidad suficiente para cubrir
- Virutas de chocolate negro, para decorar
Cómo hacer vasos de tiramisú de castaña, paso a paso
- Bate el queso mascarpone con el brandy (si usas) en un bol hasta obtener una crema suave.
- Tritura las castañas cocidas junto al azúcar y la leche hasta obtener una puré fina.
- Mezcla la crema de mascarpone y la puré de castañas integrando bien ambos preparados.
- Monta la nata muy fría hasta que forme picos firmes. Incorpórala con movimientos envolventes a la mezcla anterior para lograr una textura ligera.
- Coloca una capa de la crema en el fondo de cada vaso.
- Empapa los bizcochos en café frío (rápidamente para que no se deshagan) y añade una capa sobre la crema en los vasos.
- Alterna capas de crema y bizcochos hasta llenar los vasos, terminando siempre con una capa de crema.
- Espolvorea la superficie con cacao amargo usando un colador. Decora con virutas de chocolate negro.
- Refrigera los vasos cubiertos durante al menos 2 horas antes de servir. El reposo es fundamental para potenciar el sabor y la textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades obtendrás 4 vasos grandes o 6-8 vasos pequeños de postre.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías estimadas: 370 kcal
- Grasas: 25 g
- Grasas saturadas: 13 g
- Hidratos de carbono: 29 g
- Azúcares: 16 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los vasos de tiramisú de castaña se conservan en un recipiente hermético o cubiertos con film en la nevera durante hasta 2 días.