Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 10 de abril: Begoña acepta un plan familiar y Miguel toma una decisión drástica

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La colonia perfumera de Sueños de libertad no ha tenido ni un respiro en los últimos días. Esta semana, cada personaje ha añadido un ingrediente más al cóctel de secretos, alianzas y enfrentamientos que mantiene en vilo a los seguidores de la ficción diaria de Antena 3.

Todo comenzó el lunes, cuando Salva quiso sorprender a Mabel, aunque la sombra de la culpa siguió pesando sobre Pelayo por lo de Marta. Carmen recibió una visita que sacudió su rutina, mientras Begoña y Valentina dejaron claro que lo suyo va más allá de una simple amistad. Entretanto, Marta sorprendió a Cloe con una propuesta inesperada y Pablo, en un arranque de sinceridad, le contó a Miguel una verdad que cambiará la relación entre ambos. Además, Tasio y Paula se sentaron a hablar de lo suyo, dejando en el aire qué rumbo tomará ese vínculo.

El martes, la química entre Begoña y Eduardo se hizo más evidente, y Andrés y Valentina compartieron una cita clave para el futuro de la pareja. Gabriel, empeñado en arreglar las cosas con Beatriz, solo consiguió más distanciamiento. Mabel, por su parte, tuvo que rechazar una invitación de Salva, lo que encendió las alarmas. En el lado menos legal, Álvaro y Gorito se embarcaron en un robo, y Mabel terminó plantándole cara a su padre.

'Sueños de libertad': Begoña y Eduardo. (Atresmedia)

El miércoles fue el día de las revelaciones. El regreso de Pelayo inquietó especialmente a Beatriz, mientras Begoña insistía en que Julia debía ir al evento de los De la Reina. La bomba de la jornada la soltó Miguel, al descubrir que la amante de su padre es Marisol, lo que desató un terremoto familiar. Manuela sembró dudas sobre Begoña en Eduardo, y Tasio y Paula finalmente aclararon qué son el uno para el otro. Para rematar, Begoña se enteró de la relación entre Andrés y Valentina y Gabriel volvió a hacer de las suyas atribuyéndose méritos ajenos.

La tensión subió aún más el jueves, cuando Damián enfrentó a Gabriel por su falta de ética y Miguel, al borde del colapso, vivió su primera borrachera y terminó enfrentándose a su padre. Begoña, descolocada tras enterarse de lo de Andrés y Valentina, no sabe cómo actuar. Álvaro y Gorito siguen tramando sus negocios, mientras Carmen se sorprende con el trato de Tasio hacia David. Beatriz, por su parte, logra que Begoña reconozca que su matrimonio está atravesando una crisis.

Beatriz y su amante mexicano, Álvaro, en 'Sueños de Libertad' (Atresmedia)

Lo que viene en el episodio del viernes 10 de abril

Este viernes, Sueños de libertad despide la semana con decisiones que no dejan indiferente a nadie. Begoña, acorralada por las circunstancias, termina aceptando un plan familiar que había intentado evitar. La presión de su entorno y las recientes revelaciones la llevan a ceder, aunque no está claro si lo hace por convencimiento o simple resignación.

Andrés y Valentina, lejos de los dramas ajenos, deciden apostar fuerte por su relación y acuerdan un nuevo encuentro, un paso más en su historia de amor que empieza a consolidarse pese a las miradas ajenas.

Salva, en un giro inesperado, acepta salir con Claudia, aunque todo apunta a que esta cita no parte de su propio deseo, sino de una situación que le viene impuesta. ¿Habrá química real o se avecina otro desencuentro?

El pasado vuelve a tocar la puerta cuando Pelayo reconoce a Beatriz. La reacción de ambos deja abiertas muchas preguntas sobre qué vivieron juntos y cómo afectará esto a sus vidas actuales.

'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, la tensión laboral y personal sigue creciendo: Gorito, para no levantar sospechas, miente a Salva sobre el trabajo que realmente está haciendo. Este engaño puede traer consecuencias imprevistas y dejar a más de uno en apuros.

Pero el mayor bombazo lo protagoniza Miguel, quien tras días de dudas y conflictos, toma una determinación inesperada. El joven está dispuesto a cambiar el rumbo de su vida y este giro podría transformar para siempre su relación con su familia y el futuro de la colonia.