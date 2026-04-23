Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 24 de abril: Marta decide no acudir al funeral de Pelayo y Claudia rompe su relación con Salva

La sorprendente confesion de Beatriz a Gabriel en 'Sueños de Libertad' (Atresmedia)

La semana ha sido un auténtico punto de inflexión en Sueños de libertad. La ficción diaria ha encadenado varios giros dramáticos que han ido elevando la tensión hasta desembocar en un episodio de viernes marcado por decisiones dolorosas, rupturas y secretos cada vez más difíciles de contener.

Desde el inicio, la historia ha estado condicionada por un acontecimiento devastador: la muerte de Pelayo. El suceso ha sacudido por completo a la familia De la Reina, dejando a sus miembros sumidos en el desconcierto. Marta, especialmente afectada, ha intentado mantenerse en pie mientras colaboraba con las autoridades, aunque el impacto emocional ha sido evidente desde el primer momento. Paralelamente, Beatriz ha comenzado a atar cabos y ha puesto el foco sobre Álvaro, convencida de que podría haber más detrás de lo ocurrido.

Damián, Digna y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras el duelo empezaba a calar en todos los frentes, otros conflictos han ido ganando protagonismo. Miguel ha tratado de imponer disciplina en su entorno familiar con normas más rígidas, lo que ha generado una brecha cada vez mayor con su padre. En otro plano, Carmen ha recibido una noticia inquietante sobre su madre que la ha llevado a marcharse temporalmente, dejando en pausa su vida en medio de un clima ya de por sí convulso.

En paralelo, las relaciones personales han vivido sacudidas importantes. El acercamiento entre Salva y Mabel, que comenzó de forma inesperada, ha terminado por materializarse en un beso que no ha pasado desapercibido. La reacción de Claudia al descubrirlo ha sido inmediata, dando paso a uno de los conflictos más intensos de la semana. La tensión entre ambas ha ido creciendo hasta estallar en un enfrentamiento directo, dejando heridas difíciles de cerrar.

Funeral de Pelayo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El retraso del entierro de Pelayo ha contribuido a prolongar la sensación de incertidumbre. La decisión, defendida por Damián, ha sido motivo de debate dentro del entorno familiar, evidenciando las distintas formas de afrontar la tragedia. Al mismo tiempo, otros personajes han tomado decisiones relevantes: Nieves ha replanteado su matrimonio, mientras Begoña ha comenzado a redefinir sus vínculos, mostrando apoyo a Andrés y Valentina, aunque no sin generar dudas en su entorno más cercano.

A medida que avanzaban los días, la trama ha ido incorporando nuevas capas de complejidad. Beatriz ha intensificado su investigación sobre lo ocurrido con Pelayo, alimentando el suspense, mientras Álvaro ha empezado a mostrar signos de inquietud ante la posibilidad de ser descubierto. Ese temor ha condicionado su comportamiento, llevándolo a valorar movimientos arriesgados.

El episodio del jueves ya anticipaba un desenlace complicado. La fractura entre Claudia y Mabel se hacía más evidente, Salva compartía aspectos desconocidos de su pasado y Marta recibía información clave que provocaba en ella una reacción emocional contundente. Todo parecía conducir a un viernes determinante.

Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 547 del viernes 24 de abril

Y así ha sido. El capítulo que cierra la semana ha situado a los personajes frente a decisiones que pueden cambiarlo todo. Marta, desbordada por el dolor, opta inicialmente por no asistir al entierro de Pelayo. Además, en el ámbito familiar, Damián actúa por su cuenta, tomando una decisión sin contar con Digna. Un gesto que amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto dentro de la familia, en un momento especialmente delicado. Por su parte, Begoña descubre un aspecto desconocido de Eduardo que podría alterar por completo su percepción sobre él, añadiendo más incertidumbre a una relación ya marcada por las dudas.

Otros movimientos terminan de completar el tablero. Gabriel descubre que Pablo ha sido expulsado de su casa, una información que podría utilizar estratégicamente en el futuro. Pero, sin duda, uno de los momentos más contundentes es la determinación de Claudia de romper definitivamente su vínculo con Salva. Incapaz de superar la traición, decide poner fin a su amistad, cerrando así una de las historias más emocionales de la semana.

Mabel y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).