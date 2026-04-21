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Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 22 de abril: Beatriz investiga la muerte de Pelayo y hace una sorprendente confesión a Gabriel

En el capítulo 545, la ficción diaria de Antena 3 también vivirá el enfrentamiento de Claudia y Beatriz

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La sorprendente confesion de Beatriz a Gabriel en 'Sueños de Libertad' (Atresmedia)
La sorprendente confesion de Beatriz a Gabriel en 'Sueños de Libertad' (Atresmedia)

Si pensaban que las aguas estaban calmadas en las dependencias de las Perfumerías de la Reina, es que no conocen bien a los protagonistas de nuestra serie diaria favorita. Tras un inicio de semana marcado por el luto, los secretos y los besos furtivos, el capítulo de este miércoles, 22 de abril, Sueños de Libertad promete ser el epicentro de un terremoto emocional que dejará a más de uno sin aliento. Agárrense, porque el “chisme” en la colonia está más picante que nunca.

Para entender el drama de mañana, hay que recordar el escalofrío que recorrió la fábrica el lunes: la muerte de Pelayo. El ambiente está enrarecido y no es para menos. Mientras los De la Reina intentan mantener la compostura, Beatriz vive su propio calvario. El miedo de que Álvaro esté manchado de sangre por este asunto la consume por dentro.

Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Pero ojo, porque este miércoles la investigación da un giro de 180 grados. Beatriz, que ya no puede más con la incertidumbre, decide meterse en la boca del lobo y empieza a indagar qué es lo que realmente sabe la Guardia Civil sobre el presunto asesinato. ¿Ha dejado Álvaro algún cabo suelto? Lo que está claro es que la verdad quema y Beatriz acabará el día haciendo una revelación a Gabriel que nos va a dejar con la boca abierta. Dicen las malas lenguas que lo que ha descubierto podría cambiar para siempre el destino de la familia.

Triángulos amorosos: entre el pecado y la aceptación

Si el misterio policial nos tiene en vilo, lo que ocurre en los pasillos de la fábrica no se queda atrás. ¿Se acuerdan del escandaloso beso entre Salva y Mabel? Pues la cosa ha estallado. Claudia, que pilló a la pareja en pleno “momento íntimo”, no piensa quedarse callada. Este miércoles, el enfrentamiento entre Claudia y Mabel va a ser de los que hacen época. La tensión se corta con un cuchillo y las acusaciones van a volar por los aires.

Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Por otro lado, tenemos el eterno drama de Begoña. Tras verla sufrir en silencio, mañana viviremos un momento histórico: Begoña parece haber tirado la toalla y, contra todo pronóstico, acepta finalmente la relación entre Andrés y Valentina. ¡Quién lo diría! Sin embargo, no se confíen. Mientras ella intenta ser noble, Manuela vuelve a la carga para advertir a Eduardo sobre las verdaderas intenciones de Begoña. ¿Es una aceptación real o una estrategia para recuperar terreno? En la colonia, nada es lo que parece.

En la planta noble, las cosas tampoco están tranquilas. La muerte de Pelayo sigue trayendo cola y el retraso de su entierro ha levantado las sospechas de los más beatos. Damián, el patriarca, tendrá que verse las caras con el mismísimo Don Agustín. El sacerdote no entiende por qué se está dilatando tanto el último adiós al difunto y Damián tendrá que sacar toda su artillería diplomática (y quizás alguna media verdad) para defender su decisión. ¿Qué oculta realmente ese retraso? ¿Hay algo en el cuerpo de Pelayo que no quieren que se descubra todavía?

Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Miguel sigue empeñado en su particular cruzada de “normas de convivencia” con su padre. Parece que vivir bajo el mismo techo se ha convertido en una disciplina militar y las chispas no dejan de saltar. Además, no podemos olvidar que Nieves acaba de tomar una decisión drástica sobre su matrimonio. Mañana veremos las primeras consecuencias de ese paso al frente: ¿será el fin definitivo o el inicio de una guerra abierta?

Después de que Beatriz le suelte esa “bomba” informativa a Gabriel al final del capítulo del miércoles, la fábrica se prepara para un amanecer tormentoso. Pero la pregunta que nos quita el sueño a todos y que nos mantendrá pegados a la pantalla el jueves es esta: ¿Ha descubierto Beatriz una prueba física que incrimina directamente a Álvaro en el crimen, o la sorprendente revelación a Gabriel es en realidad un secreto del pasado de Pelayo que pondría en jaque toda la herencia de los De la Reina? Parece que alguien ha encontrado una llave que no debería existir... y el viernes la cerradura podría abrirse definitivamente.

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