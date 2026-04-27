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Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 27 al jueves 30 de abril: Marta se ve incapaz de superar la muerte de Pelayo

La ficción diaria de Antena 3 mantiene en vivo a la audiencia tras el asesinato de Pelayo

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Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La serie diaria Sueños de libertad encara una nueva semana marcada por las consecuencias de uno de sus giros más impactantes: la muerte de Pelayo. El suceso ha dejado profundamente tocada a la familia De la Reina y ha desencadenado una cadena de conflictos, sospechas y decisiones que siguen desarrollándose en los nuevos episodios. Esta semana, la ficción de Antena 3 ofrecerá solo cuatro capítulos —de lunes a jueves— debido al festivo del Día del Trabajo.

Episodio 548 del lunes 27 de abril

El arranque de la semana sitúa el foco en la salud de Pablo, que genera una gran inquietud en Nieves. La tensión emocional se traslada también al entorno familiar, donde Digna decide pedir explicaciones a Damián por el despido de Paula, reabriendo viejas heridas.

En paralelo, Miguel intenta recomponer la relación con su padre en un momento especialmente delicado. Este acercamiento coincide con un ejercicio de sinceridad por parte de Damián, que reconoce ante Julia los errores que ha cometido en el pasado. Mientras tanto, la trama da un giro con los planes de Gorito y Álvaro, que comienzan a preparar un movimiento arriesgado. El episodio se completa con el regreso de Carmen a la colonia y con una promesa clave: Darío asegura a Marta que hará todo lo posible por ayudarla, especialmente en lo relacionado con el paradero de Fina.

Nieves en el capítulo 524 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)
Nieves en el capítulo 524 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Episodio 549 del martes 28 de abril

Digna toma una decisión relevante al readmitir a Paula, aunque lo hace imponiendo condiciones que podrían complicar su futuro. Al mismo tiempo, Gabriel intenta recuperar el control sobre Julia mediante nuevas maniobras, pero esta vez se encuentra con una respuesta firme por parte de ella.

En el terreno personal, Nieves protagoniza uno de los momentos más duros al compartir con Miguel una confesión dolorosa que afecta a su relación. También se producen movimientos importantes en otras tramas: Paula y Tasio aclaran su vínculo, Miguel sorprende a su padre con una petición inesperada y Begoña decide poner distancia con Eduardo.

Por otro lado, Marta comienza a vislumbrar una posible vía para encontrar a Fina gracias a una pista que podría resultar determinante en los próximos capítulos.

Capítulo 522 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
Capítulo 522 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Episodio 550 del miércoles 29 de abril

La tercera entrega de la semana muestra a una Marta incapaz de afrontar el duelo público por Pelayo, negándose a asistir a un acto en su honor. Mientras tanto, Carmen y David vuelven a coincidir, reactivando una relación marcada por el pasado. En otro frente, Claudia descubre que Valentina conocía desde hace tiempo la relación entre Mabel y Salva, lo que añade una nueva capa de tensión entre los personajes.

Las dudas también se instalan en Carmen, que empieza a cuestionar la naturaleza de la relación entre Tasio y Paula. A su vez, Salva toma una decisión importante respecto a su vínculo con Mabel, lo que podría cambiar el rumbo de esta historia. El episodio se cierra con una inesperada visita para Valentina, que llega en un momento especialmente delicado.

Funeral de Pelayo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Funeral de Pelayo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 551 del jueves 30 de abril

La semana concluye con los problemas trasladándose al ámbito empresarial. Gabriel plantea una estrategia para reducir gastos que no convence a los accionistas, generando un nuevo foco de conflicto dentro de la compañía. En paralelo, Manuela reprende a Paula por su actitud con Tasio, mientras que Carmen protagoniza un enfrentamiento directo con ella, evidenciando la creciente tensión entre ambas. Además, Darío aporta nueva información a Marta sobre Fina, lo que podría acercarla a resolver una de las incógnitas clave de la trama.

Otros personajes también se ven envueltos en conflictos: Rodrigo recrimina a Cloe su comportamiento relacionado con Valentina, y Álvaro logra avanzar en sus planes al conseguir datos relevantes para ejecutar el golpe que lleva tiempo preparando.

Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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