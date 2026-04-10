Cinco comportamientos que tienen las personas emocionalmente inmaduras, según la neuropsicología

Las personas emocionalmente inmaduras suelen tener ciertos comportamientos. (Freepik)

La inmadurez emocional no siempre es evidente. No se manifiesta necesariamente en grandes conflictos, discusiones abiertas o comportamientos extremos. De hecho, en muchas ocasiones pasa desapercibida porque se esconde en gestos cotidianos, en formas de comunicarse o en pequeñas actitudes que, por sí solas, podrían parecer inofensivas. A menudo, estas conductas se normalizan dentro del entorno cercano, lo que dificulta aún más identificarlas como un problema real.

Hablar de inmadurez emocional implica referirse a una dificultad para gestionar las propias emociones y para relacionarse de forma empática con los demás. No tiene tanto que ver con la edad como con la capacidad de responsabilidad afectiva: saber escuchar, reconocer errores o sostener conversaciones incómodas sin evitarlas.

En este sentido, no se trata de una etiqueta fija, sino de un conjunto de habilidades que pueden desarrollarse o quedar estancadas dependiendo de la experiencia personal y del aprendizaje emocional de cada individuo. En este contexto, identificar ciertos patrones puede ayudar a entender mejor por qué algunas relaciones resultan frustrantes o desequilibradas.

La neuropsicóloga Marta Jiménez (@martajimenezpsicologia en TikTok) señala que estos comportamientos no suelen aparecer de forma aislada, sino que se repiten en dinámicas cotidianas. “La inmadurez emocional muchas veces no se ve en grandes gestos, se empieza a ver en estos pequeños detalles”, explica la experta. Esa repetición, casi imperceptible al principio, es la que acaba generando desgaste en los vínculos personales y una sensación constante de incomprensión.

La inmadurez emocional se manifiesta en comportamientos relacionados con la falta de empatía, por ejemplo. (Freepik)

De la falta de empatía a la incapacidad de pedir perdón

Uno de los más frecuentes tiene que ver con el modo en que se construyen las conversaciones. “Hablan mucho de lo que les pasa a ellos, pero rara vez te preguntan cómo estás tú”. Este tipo de interacción, aparentemente trivial, puede generar relaciones unidireccionales en las que una de las partes queda relegada a un segundo plano.

En esa misma línea, Jiménez describe otro comportamiento habitual: “Cuando les cuentas algo que te preocupa, rápidamente lo llevan a su historia y la conversación vuelve a girar sobre ellos”. No se trata solo de compartir experiencias, sino de una incapacidad para sostener el foco en el otro, lo que limita la empatía y dificulta el apoyo emocional real.

Otro indicador relevante aparece en la gestión de los conflictos. “Cuando algo les molesta contigo, no te lo dicen. Lo comentan con otras personas, pero contigo actúan como si nada”. Este patrón evita el enfrentamiento directo, pero a largo plazo erosiona la confianza y genera malentendidos. La falta de comunicación abierta impide resolver problemas y refuerza dinámicas pasivo-agresivas.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La dificultad para alegrarse por los demás también forma parte de este perfil. “Les cuesta alegrarse de verdad por los demás. Cuando algo te va bien, enseguida cambian de tema o minimizan lo que ha pasado”. Este comportamiento suele estar vinculado a inseguridades personales que impiden celebrar los logros ajenos sin comparaciones o incomodidad.

Por último, la incapacidad para asumir errores completa este conjunto de señales. “Cuando se equivocan, nunca admiten el error ni piden perdón. Prefieren justificarlo, quitarle importancia o hacer como si no hubiera pasado nada”. Este mecanismo de defensa protege la propia imagen, pero dificulta el crecimiento personal y el mantenimiento de relaciones sanas.